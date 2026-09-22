Marta Egea 22 SEP 2026 - 06:16h.

Los avestruces no esconden la cabeza bajo tierra cuando tienen miedo, es una mala interpretación de sus comportamientos naturales

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MadridHay una escena que vemos repetirse en dibujos animados, chistes o refranes: las avestruces metiendo la cabeza bajo tierra para no ver el peligro. Pero, por muy gráfica que nos pueda resultar, los avestruces no hacen eso.

Los expertos llevan años desmontando este mito. Los avestruces no entierran la cabeza en la arena cuando se asustan, ni tampoco creen que dejar de ver al depredador sea una forma de desaparecer. La realidad es mucho más interesante: algunos comportamientos normales de estas aves, vistos desde lejos, pueden dar la impresión de que han hundido la cabeza en el suelo. Pero no están escondiéndose de una amenaza como si fueran personajes de dibujos animados.

La confusión puede surgir de varias escenas reales: los avestruces bajan la cabeza para alimentarse, manipulan los huevos en nidos excavados en el suelo y, en algunas situaciones, pueden tumbarse o mantener el cuello bajo para pasar desapercibidos. A cierta distancia, con el cuerpo grande visible y la cabeza pequeña cerca del suelo, el efecto óptico puede crear confusión.

Un mito muy antiguo que se sigue repitiendo

La idea del avestruz cobarde no es algo nuevo. Algunas explicaciones sitúan el origen del mito en la Antigüedad, con descripciones de naturalistas romanos que mezclaban observación, leyenda y relatos transmitidos. Con el tiempo, esa imagen se fue convirtiendo en una metáfora muy potente: el animal que, al sentir miedo, esconde la cabeza y finge que no pasa nada.

El problema es que la metáfora sobrevivió mejor que la biología. La imagen era algo tan sencillo de recordar que acabó imponiéndose a la realidad. Sin embargo, la ciencia lo tiene claro: un avestruz que realmente enterrara la cabeza ante cualquier depredador tendría pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir. No podría vigilar el entorno, no podría respirar con normalidad si la enterrase de verdad y quedaría completamente expuesto. Para un animal que vive en espacios abiertos y convive con depredadores como leones, hienas, leopardos o perros salvajes, esa estrategia no tendría sentido.

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Lo que hacen en realidad cuando hay peligro

Las avestruces son aves no voladoras, pero no por ello son animales indefensos. Están completamente adaptadas a sobrevivir en entornos abiertos. Tienen patas largas y poderosas, una gran capacidad para correr, una vista muy desarrollada y una respuesta defensiva mucho más eficaz que este famoso comportamiento cobarde.

Cuando detectan una amenaza, su primera estrategia suele ser alejarse. Son los pájaros corredores por excelencia y pueden desplazarse a gran velocidad. Esa capacidad de huida es una defensa mucho más lógica que quedarse quietos con la cabeza bajo tierra.

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En el caso de verse acorralados o tener que proteger a sus crías, también saben defenderse. Sus patas son fuertes y sus patadas pueden ser peligrosas para un depredador. Por eso un avestruz no encaja con la caricatura de animal torpe y cobarde que no sabe reaccionar ante el peligro. Es un ave cautelosa, rápida y con recursos.

También pueden adoptar posturas bajas para reducir su silueta. En la distancia, especialmente en paisajes de sabana o suelos arenosos, el cuerpo y el plumaje pueden confundirse con el entorno.

El nido en el suelo

Una de las explicaciones más aceptadas del mito tiene que ver con la reproducción. Los avestruces no construyen nidos en árboles ni estructuras elevadas. Sus huevos son depositados en una depresión excavada en el suelo. Durante la incubación, los adultos pueden bajar la cabeza para revisar, mover o girar los huevos.

Vista de cerca, la escena es normal: el animal está atendiendo su nido. Vista desde lejos, puede parecer que ha metido la cabeza en la arena. La diferencia es importante. No está escondiéndose del peligro, sino cuidando sus huevos.

Además, los huevos de avestruz son enormes. De hecho, están entre los más grandes del reino animal actual, y mantenerlos en buenas condiciones requiere atención. Girarlos ayuda a que puedan recibir calor de forma más uniforme. Este gesto repetido de inclinar la cabeza hacia una cavidad en el suelo pudo alimentar durante generaciones esta idea equivocada.

También bajan la cabeza para comer

Las avestruces se alimentan de plantas, semillas, brotes y pequeños animales o invertebrados. Para buscar comida, bajan la cabeza al suelo una y otra vez. Desde lejos, su cuello claro y su cabeza pequeña pueden desaparecer visualmente contra el fondo del terreno, quedando a la vista su gran cuerpo, redondeado y oscuro. El resultado puede ser engañoso: parece que el animal ha metido la cabeza bajo tierra, cuando en realidad solo está picoteando o buscando alimento.

Este mito es un gran ejemplo de cómo funcionan las creencias sobre animales. A veces pueden partir de una conducta real, pero mal interpretada. Otras veces, simplemente son más fáciles de contar y por eso se refuerzan. El avestruz con la cabeza bajo tierra es una imagen tan potente que ha sobrevivido a pesar de haber sido desmentida por expertos una y otra vez.