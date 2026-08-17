La imagen del portugués llamó la atención en el banquillo en el estreno de Konaté, Diomande, Cucurella y compañía al cierre de la pretemporada

Los madridistas se impusieron por 0-3 con goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí

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José Mourinho, que ya tiene la vista puesta en el arranque liguero frente al Espanyol el próximo sábado, se convirtió también en protagonista del partido amistoso que jugó ayer el Real Madrid ante el Schalke 04 por aparecer precisamente con un ojo morado. El de Setúbal, que reedita su paso por el banquillo blanco con una plantilla renovada y de la que ya pudo disfrutar con sus estrellas mundialistas, sufrió un pequeño percance antes del encuentro en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania, cuyas consecuencias no pasaron desapercibidas para las cámaras.

Pese a lo llamativo del moratón, que como cabía prever dio paso a todo tipo de especulaciones a través de las redes sociales, no hay nada más que eso: una simple secuela de lo que en realidad fue un balonazo directo en la cara durante un entrenamiento.

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José Mourinho: moratón y goleada para cerrar la pretemporada

Según concretan medios como AS, el técnico luso llevaba unas gafas puestas en el momento en que recibió ese balonazo, las cuales se rompieron, provocándole ese hematoma.

Sin mayor incidencia, el otro gran foco ayer estaba dirigido al último test de pretemporada para los madridistas: un duelo ante el Schalke, que no pudo hacer frente a la ofensiva de los de Mourinho.

En el duelo frente a los alemanes, con debut de Konaté, Yan Diomande y Cucurella, y ya con Bellingham o Mbappé, que ‘abrió la lata’, el Real Madrid se impuso con solvencia por 3-0. Los otros tantos, después del primero del francés en el minuto 6 de partido, fueron de Dean Huijsen, en el 19, y de Carlos Espí en el 56.

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“Estamos creciendo como equipo. Aquí solo hay jugadores buenos, muy buenos y muy, muy, muy buenos. Del trabajo de estos tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Estamos dando los pasos para hacerlo", valoró José Mourinho al término del encuentro.

“Positivo, como equipo, individualmente hay gente que llegó más tarde y todavía no tiene la misma intensidad. Hay una diferencia de ritmo, de resistencia, pero las ideas poco a poco van. Son jugadores de una calidad superior y trabajando muy bien como equipo, con y sin balón. Un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar lo bueno. Lo bueno es competir de verdad, luchar por puntos, lo que nos gusta", expresó en declaraciones a Real Madrid TV tras el partido, explicando que “en este momento es difícil hablar individualmente” respecto a los recién llegados, pero alabando la actitud de los recién incorporados.

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"Estoy muy contento con los últimos que llegaron. No es fácil entrar directamente a una intensidad alta como estamos trabajando. No es fácil tener sesión doble, un calor increíble. Ellos llegaron con mentalidad top. Después, la cuestión minutos para Mbappé, Konate, Jude, Cucurella, Diomande, son cosas que analizamos científicamente con los datos que tenemos y con la experiencia del propio jugador. Llegamos a la semana buena en una condición muy aceptable", apuntó.

"Los jugadores están ilusionados, si ellos no están tenemos problema, pero ellos están demostrando que están ilusionados. Ves detalles pequeños que son grandes. Gente que se tenía que presentar un día viene antes, la gente que viene el último día se preparó muy bien, existe empatía, trabajo colectivo", concluyó, mostrando las ganas de arrancar la liga el próximo sábado 22 de agosto a las 21:30 contra el Espanyol.