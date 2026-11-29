El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha telefoneado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Elecciones generales 2026, en directo: Génova es una fiesta y ya celebra la mayoría del bloque de derecha con el 90% del voto escrutado y 187 escaños

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El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, han informado fuentes populares.

Esta llamada se habría producido ya en la sede del PSOE, en Ferraz, ya que Pedro Sánchez ha seguido desde un primer momento los resultados desde el Palacio de la Moncloa, pero ha querido trasladarse con el resto de su equipo para seguir el final del escrutinio de estas elecciones, que a esta hora le dejaría fuera del Ejecutivo después de ocho años en el Palacio de la Moncloa, ante la suma de PP y Vox, que rebasan la mayoría absoluta.

Esa llamada se ha producido con casi el 90% de los votos escrutados, que dan al PP como ganador de las elecciones con 132 escaños (32,46%), seguido en segundo lugar del PSOE, con 117 escaños (28,97%). En tercera posición, quedaría Vox que sube casi una veintena de escaños al pasar de 33 a 52 escaños (15,99%).

Así ha sido la llamada de Sánchez

Fuentes del PP han señalado que pasadas las 22:30 horas, Sánchez ha llamado a Feijóo para felicitarle por el resultado del PP y "reconocer" su la victoria de los 'populares' en las urnas. Es una llamada de "cortesía" que el PP ha agradecido, según han indicado fuentes de la formación.

Feijóo ha seguido el escrutinio esta noche con su equipo en la sede del PP. También se han acercado a 'Génova' los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.

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La felicitación del Gobierno al PP

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han felicitado al PP como ganador de las elecciones generales de este domingo, con el 89,97 por ciento de los votos escrutados. En la última rueda de prensa celebrada en el centro de datos situado en Ifema, ambos ministros han destacado el "ejemplar" desarrollo de la jornada, con una participación "histórica".

Antes de dar los resultados provisionales, tanto Saiz como Marlaska han agradecido en nombre del Gobierno a todos los que han hecho posible que la jornada se desarrolle con normalidad, en especial a las fuerzas de seguridad del Estado, los interventores y los apoderados.

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Además, han valorado el trabajo de los funcionarios de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, los del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajadores de Correos y el INE y, especialmente, los del Ministerio del Interior que con su labor "han hecho posible unas elecciones de nuevo ejemplares".