El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó lo sucedido como un atentado terrorista racista pero todavía se está investigando

Francia declara el tiroteo cerca de París como un "atentado terrorista" con posibles motivos racistas: hay una muerto y cuatro heridos

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El luchador amateur de MMA, Pengo Bossio Wangi, ha sido asesinado a tiros a los 26 años durante el ataque perpetrado en Trappes y La Verrière, dos localidades ubicadas a las afueras de París. El tiroteo lo realizó un hombre armado que abrió fuego indiscriminadamente desde un vehículo en diferentes puntos de estas dos zonas.

El ataque dejó un fallecido y otros cinco heridos, entre ellos una niña de 12 años. El presunto autor, un hombre de 39 años, fue detenido poco después por la policía francesa.

Macron calificó lo ocurrido como "un atentado terrorista racista"

La Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación y estudia una posible motivación racista. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó lo sucedido como un "atentado terrorista racista", aunque las circunstancias y motivaciones del ataque continúan bajo investigación.

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Bossio Wangi era un apasionado de las MMA y había disputado siete combates amateur, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Competía en las categorías de peso wélter y medio y soñaba con dar el salto al profesionalismo.

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Los emotivos mensajes tras su fallecimiento

La Academia Atch, donde había entrenado, le dedicó un emotivo homenaje en el que destacó su calidad humana: "Era uno de los nuestros. Dentro y fuera del tatami, siempre daba ejemplo. Era respetuoso y estaba dispuesto a ayudar a los demás a mejorar". Su director, Stéphane Chaufourier, también recordó al joven luchador con unas palabras sencillas: "Era una gran persona".

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Agathon Ebessa, antiguo compañero y rival, con quien se enfrentó en dos ocasiones durante 2024, recordó las conversaciones que compartieron sobre sus familias: "Era un buen tipo, un verdadero rival. Me habló de su familia y de sus planes de vida".