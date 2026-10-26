Antonio Rodríguez 26 OCT 2026 - 20:52h.

Los jugadores de la selección española y el resto de futbolistas nominados de LaLiga pasaron por la alfombra roja

Balón de Oro 2026, en directo | Todos los detalles de la gala donde se nombra a los reyes del fútbol

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LondresLa élite del mundo del fútbol se ha reunido en Londres para vivir la 70ª edición de la gala del Balón de Oro. Una alfombra roja por donde han pasado los grandes favoritos de la edición como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Harry Kane y también el resto de los miembros de la selección española que estaban nominados.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española

Alexia Putellas, capitana de la selección española

Lamine Yamal, junto a su pareja la influencer Inés García

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid

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Harry Kane, capitán de Inglaterra

Cucurella, defensa de la selección española y Real Madrid

Rodri, capitán de la selección española, junto a su pareja Laura

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Unai Simón, portero del Athletic, junto a su pareja

David Raya, portero del Arsenal, junto a su pareja

Luis Figo, junto a su hija Stella

Mikel Arteta, junto a su mujer Lorena

Mapi León, futbolista del London City Lionesses

El padre de Lamine Yamal posando en la alfombra roja

Unai Emery, entrenador español del Aston Villa

Sophie Turner, actriz

Rafael Benítez, entrenador y campeón de la Champions en 2006