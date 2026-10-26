La alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026: Cucurella, Lamine Yamal, Alexia Putellas, Kylian Mbappé y el resto de estrellas
Los jugadores de la selección española y el resto de futbolistas nominados de LaLiga pasaron por la alfombra roja
Balón de Oro 2026, en directo | Todos los detalles de la gala donde se nombra a los reyes del fútbol
LondresLa élite del mundo del fútbol se ha reunido en Londres para vivir la 70ª edición de la gala del Balón de Oro. Una alfombra roja por donde han pasado los grandes favoritos de la edición como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Harry Kane y también el resto de los miembros de la selección española que estaban nominados.