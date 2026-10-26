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La alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026: Cucurella, Lamine Yamal, Alexia Putellas, Kylian Mbappé y el resto de estrellas

Los mejores looks de la alfombra roja del Balón de Oro
Las grandes estrellas del mundo del fútbol han pasado por la alfombra roja.. EFE
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LondresLa élite del mundo del fútbol se ha reunido en Londres para vivir la 70ª edición de la gala del Balón de Oro. Una alfombra roja por donde han pasado los grandes favoritos de la edición como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Harry Kane y también el resto de los miembros de la selección española que estaban nominados.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española

Luis de la Fuente, posando en la gala del Balón de Oro
Luis de la Fuente, posando en la gala del Balón de Oro. Cordon Press

Alexia Putellas, capitana de la selección española

Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro
Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro. EFE

Lamine Yamal, junto a su pareja la influencer Inés García

Lamine Yamal, junto a su pareja la influencer Inés García
Lamine Yamal, junto a su pareja la influencer Inés García. Cordon Press

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid

Kylian Mbappé, en la gala del Balón de Oro
Kylian Mbappé, en la gala del Balón de Oro. Cordon Press

Harry Kane, capitán de Inglaterra

Harry Kane, capitán de Inglaterra
Harry Kane, capitán de Inglaterra. EFE

Cucurella, defensa de la selección española y Real Madrid

Cucurella
Cucurella. telecinco.es

Rodri, capitán de la selección española, junto a su pareja Laura

Rodri, junto a su pareja Laura
Rodri, junto a su pareja Laura. Cordon Press

Unai Simón, portero del Athletic, junto a su pareja

Unai Simón, portero del Athletic Club
Unai Simón, portero del Athletic Club. EFE

David Raya, portero del Arsenal, junto a su pareja

David Raya, portero del Arsenal, junto a su pareja
David Raya, portero del Arsenal, junto a su pareja. Cordon Press

Luis Figo, junto a su hija Stella

Luis Figo, junto a su hja Stella
Luis Figo, junto a su hja Stella. Cordon Press

Mikel Arteta, junto a su mujer Lorena

Mikel Arteta, junto a su mujer Lorena
Mikel Arteta, junto a su mujer Lorena. Cordon Press

Mapi León, futbolista del London City Lionesses 

Mapi León en la gala del Balón de Oro
Mapi León en la gala del Balón de Oro. Cordon Press

El padre de Lamine Yamal posando en la alfombra roja

El padre de Lamine Yamal posando en la alfombra roja
El padre de Lamine Yamal posando en la alfombra roja. Cordon Press

Unai Emery, entrenador español del Aston Villa

Unai Emeri, entrenador del Aston Villa
Unai Emeri, entrenador del Aston Villa. Cordon Press

Sophie Turner, actriz

Sophie Turner, actriz británica
Sophie Turner, actriz británica. EFE

Rafael Benítez, entrenador y campeón de la Champions en 2006

Rafael Benítez, ganador de la Champions League con el Liverpool
Rafael Benítez, ganador de la Champions League con el Liverpool. Cordon Press
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