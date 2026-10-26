Muere a los 31 años Cyanide, mítico campeón del mundo de League of Legends: el minuto de silencio de sus fans

El finlandés, que hizo historia al coronarse como campeón del mundo con Fnatic en 2011 cuando tenía 16 años, ha fallecido a los 31 años.

Los beneficios de los videojuegos contra el deterioro cognitivo y la soledad en los mayores: "Nunca lo había hecho, es muy divertido"

Compartir







El circuito competitivo de LoL Esports se encuentra actualmente disputando su evento más importante del año, el campeonato mundial Worlds 2026, el cual se celebra por completo en los Estados Unidos del 15 de octubre al 14 de noviembre. En él se ha guardado un espectacular minuto de sil, encio en homenaje a uno de sus grandes ídolos, Lauri Happonen, más conocido como Cyanide, uno de los jugadores más importantes de los primeros años de la escena competitiva de League of Legends.

El finlandés, que hizo historia al coronarse como campeón del mundo con Fnatic en 2011 cuando tenía 16 años, ha fallecido a los 31 años. La noticia ha provocado numerosas muestras de condolencia entre antiguos compañeros, jugadores profesionales y fans del juego de Riot.

Su trayectoria continuó ligada a la organización británica durante los siguientes años, compartiendo equipo con figuras tan reconocidas como Enrique “xPeke” Cedeño, Paul “sOAZ” Boyer y Bora “YellOwStaR” Kim. Juntos protagonizaron una de las etapas más exitosas de Fnatic, conquistando tres títulos europeos entre 2013 y 2014 y consolidando al club como una de las grandes potencias del continente.

Tal y como recoge Sheep Esports a partir de la información publicada por el medio finlandés Ilta-Sanomat, Lauri “Cyanide” Happonen falleció el pasado 31 de julio a los 31 años, aunque su muerte no ha trascendido públicamente hasta casi tres meses después. Por lo pronto, no se han revelado las circunstancias de su fallecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La desaparición de Cyanide supone la segunda pérdida entre los integrantes del equipo de Fnatic que conquistó el primer Mundial de League of Legends. En abril de 2025 falleció Maciej «Shushei» Ratuszniak, también campeón de aquella histórica edición, a los 36 años tras una larga batalla contra el cáncer.