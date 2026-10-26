El CD Extremadura ha gastado una broma al míster en las redes sociales publicando un mensaje qie desata las bromas entre la afición: "Necesitamos ayuda"

El míster se ha dejado ver en los últimos encuentros con un mismo jersey al que la afición ha apodado como su 'talismán de la suerte'

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David Rocha, míster del CD Extremadura, se ha convertido en objetivo de bromas y gracias de su propio equipo de fútbol en los últimos días. El exfutbolista extremeño que ejerce como director técnico del primer equipo en la Primera Federación ha sido el protagonista de uno de los mensajes publicado por el equipo de fútbol en sus redes sociales.

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A través de un comentario en X, el CD Extremadura ha querido gastar una broma al míster de su primer equipo debido al fiel estilo de vestir que lleva el deportista en sus últimas apariciones públicas.

El jersey del míster y la broma del CD Extremadura

Siguiendo su propio gusto en el terreno textil, David Rocha se ha dejado ver en las últimas ocasiones con un jersey de manga larga de color topo que, según los aficionados del club, les ha traído suerte. En ruedas de prensa, en los entrenamientos de su equipo o en los partidos que se disputa el CD Extremadura, el entrenador ha escogido este jersey y lo ha hecho suyo como si de un uniforme se tratase.

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Un gesto que la afición ha detectado y ha considerado que les trae suerte en cada encuentro deportivo. Como no podía ser de otra manera, el gesto y la decisión de llevar siempre la misma prenda ha causado bromas entre los seguidores del CD Extremadura.

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Viendo el tirón y la repercusión que estaba teniendo en las plataformas sociales y en plena era de la comunicación digital, el equipo de CD Extremadura ha querido gastar una pequeña broma al míster de primer equipo. Por eso, desde la cuenta oficial de CD Extremadura se ha publicado un mensaje que iba dirigido a Zara,, principal tienda del grupo Inditex, para que les ayudasen a encontrar otro jersey sustituto para David Rocha

El equipo extremeño ha considerado que el queridísimo suéter de color topo del míster ya merece "un descanso". Así que, el CD Extremadura ha lanzado una petición de ayuda a la tienda que dirige Marta Ortega para que, ahora que viene el frío, el míster pueda tener otro jersey del mismo color y del mismo estilo.

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"¡Hola, Zara! Necesitamos ayuda con una prenda. Queremos encontrar un sustituto para el jersey del míster, que creemos que ya va siendo hora de darle un descanso. Tiene que ser del mismo estilo y color, preferiblemente de cuello alto ahora que viene el frío, pero esto es opcional. Si tenéis referencia estaremos encantados de leeros", escribía en sus redes sociales el equipo de fútbol.

Nada más publicar el mensaje dirigido a la tienda fundada por Amancio Ortega, los fieles seguidores del CD Extremadura han comentado la broma y se han mostrado verdaderamente encariñados con la prenda de David Rocha que tantas alegrías les ha ocasionado.

Por eso, desde el equipo de redes sociales del club daban un paso atrás y pedían calma a la afición. "Bueno venga, por petición popular, el jersey se queda, aunque ande solo por el campo", con estas palabras calmaban a la afición desde el departamento de comunicación.

Dejando a un lado la broma y el guiño que le ha gastado el equipo a David Rocha, el CD Extremadura ha seguido una técnica perfecta para que los usuarios de las redes sociales comentasen el chiste y la gracia y así ganar repercusión.