Komanche, el creador de contenido salvadoreño que ha muerto a los 30 años, publicó una semana antes de su fallecimiento un mensaje que preocupó a sus seguidores

Muere a los 30 años Komanche, uno de los streamers más famosos del mundo que no pudo participar en La Velada del Año

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Los usuarios de las redes sociales continúan conmocionados tras conocerse la noticia de la muerte de Komanche, uno de los 'streamer' salvadoreños más conocidos. El joven de 30 años, cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, ha fallecido, según daban a conocer las autoridades de Monterrey, México, donde vivía el creador de contenido.

En un mensaje publicado por su representante, el manager de Komanche ha apuntado a los niveles de acoso que el 'streamer' había sufrido en las redes en los últimos meses. Prueba de ello es el último que publicaba el creador de contenido en sus redes sociales el pasado lunes 19 de octubre. Como si de una anticipada despedida se tratase, Komanche compartía una profunda y triste reflexión a todos sus seguidores: "Los días simplemente no mejoran". Nada más compartir este mensaje, varios de sus usuarios le trasmitían fuerza y apoyo. Sin embargo, una semana después de publicarlo y tras conocerse la noticia de la muerte esta publicación ha tenido mucho más afecto entre su comunidad que ahora llora y lamenta su fallecimiento.

Los últimos pasos de Komanche en las redes sociales

Hay que destacar que las causas de la muerte de este creador de contenido salvadoreño todavía no han sido confirmadas. Los pocos datos que se conocen es que el joven de 30 años habría fallecido en su domicilio situado en México.

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Su última transmisión se tituló también fue comentada por su comunidad por el extraño título que escogió: “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”. El evento registró 9.400 vistas, una semana antes de su muerte, y también causó debate en sus redes sociales donde sus seguidores comenzaron a preocuparse por el creador de contenido.

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Confirmando la noticia y lamentando el fallecimiento, Byron Reyes, representante del creador de contenido, escribía: "Te extrañaremos amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos y siempre vendremos. En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro", ha declarado.

"Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano, extrañaré las pláticas contigo pero algún día nos volveremos a encontrar primero Dios", continuaba escribiendo su representante en su cuenta de Instagram donde también publicaba a modo de esquela algunas fotografías del creador de contenido.

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"Ahora me pongo a pensar que Komanche que recibió tanto 'hate' desde hace tantos años... Por favor, seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos", concluye su representante.

Las críticas y los escándalos en los que se vio envuelto

Más allá de las críticas que recibió en años anteriores por haber usado pirotecnia o por haber publicado una oferta de trabajo buscando un editor de vídeo al que ofrecía una "baja remuneración", el peor momento de este 'streamer' llegó tras la acusación de una menor de 14 años, que aseguraba que Komanche le había hecho insinuaciones sexuales por Instagram.

Finalmente, se demostró que la denuncia provenía de una cuenta falsa, que fue posteriormente borrada, si bien, Komanche declaró que su imagen había quedado "más jodida" de lo que ya estaba.

Su polémica en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

Otra de las polémicas en las que se vio envuelto Komanche fue su intento de participación en La Velada del Año 6, de Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado tras romper el acuerdo de confidencialidad y filtrar prematuramente su presencia en el evento.

A principios de 2026, el propio Komanche subió historias a sus redes sociales confirmando que formaría parte de la cartelera de boxeadores del evento. Esta revelación anticipada molestó a la organización, que exige un estricto secreto corporativo hasta la presentación oficial de los combates, motivo por el que fue expulsado de los mismos.

Pese a este desencuentro, Ibai Llanos ha compartido en sus historias de Instagram un escueto y pequeño comunicado en el que muestra a sus seguidores lo conmocionado que está tras la noticia de la muerte de su compañero. "Descansa en paz, hermano. Te recordamos toda la vida. Abrazo y cariño para su familia y seres queridos. Cuidaos mucho", escribía el creador de contenido vasco.