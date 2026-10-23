Javi, el barbero de Cádiz que corta el pelo a los jugadores de la selección

Manuel Pimentel Cádiz, 23 OCT 2026 - 06:30h.

Javi López comenzó hace dos años a poner a punto a los futbolistas para que salgan con un look perfecto al terreno de juego

Por sus tijeras han pasado jugadores como Dani Olmo, David Raya, Pedri o Unai Simón

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Antes de que los focos del estadio se enciendan y el balón eche a rodar por el campo, la preparación de los jugadores no solamente es física y táctica, sino también estética. En la rutina previa dentro del hotel de concentración de la Selección Española, un momento clave es pasar por las tijeras y los peines de peluquería.

El barbero gaditano Javi López es uno de los responsables de esta puesta a punto en las visitas del equipo a Andalucía: "Para mí es un orgullo que siempre que vengan por aquí pueda acercarme a la concentración a cortarle a alguno y que se acuerden de mí", asegura este joven, natural de Puerto Real.

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La historia de esta aventura profesional con 'La Roja' comenzó en la Eurocopa de Fútbol de 2024 en Alemania, en Stuttgart, gracias a la mediación de su amigo Saúl Peregrina, con quien estuvo trabajando en Barcelona.

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"Los primeros a los que corté fueron David Raya, Pedri", recuerda a' 'Informativos Telecinco'. Al año siguiente, le llamaron para cortar el pelo cuando la selección fue a Córdoba y, desde entonces, la relación laboral se ha consolidado hasta convertirse en una cita habitual.

El último en pasar por sus manos fue Unai Simón, antes de disputarse el partido de la Uefa Nations League contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla, que terminó con la victoria de España (1-2).

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"Hablamos de todo en general"

Javi, que tiene su peluquería Lowkey Salon en la calle Marqués de Cropani de Cádiz, afronta la tarea con total naturalidad a pesar de trabajar con figuras de primer nivel internacional. Asegura que son todos muy buena gente y que el trato personal es como si fueran cualquier otro cliente.

"Siempre les pregunto que cómo les va, hablamos de todo en general, pero intento no tocar mucho temas de fútbol, porque final es en lo que llevan todo el día trabajando", comenta.

En cuanto al estilismo capilar, los futbolistas no son de arriesgar en exceso justo antes de los partidos. "Suelen dejar vía libre en los cortes, sin cambiar mucho. Alguno pide un rapado más apurado y otro prefiere dejarlo más largo, pero al final mantenemos la línea de lo que suelen llevar habitualmente", detalla sobre las peticiones que recibe en el improvisado taller del hotel.

Además de David Raya, Pedri y Unai Simón, futbolistas como Pedro Porro, Lamine Yamal, Dani Olmo, Laporte y Álex Baena también han recurrido a sus servicios para cuidar su imagen.