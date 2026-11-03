La afición del CD Tenerife se ha concentrado en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para rendir homenaje al jugador

'Commotio cordis', la rara afección cardiaca que relacionan con Jesús de Miguel y por la que el corazón deja de bombear sangre

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Rayco García, el máximo accionista del CD Tenerife, ha expresado este martes su pésame y dolor por la muerte del futbolista Jesús de Miguel a raíz del violento choque sufrido contra el portero del FC Andorra, Jesús Owono, en el partido de este pasado lunes.

"Estamos muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto. Son cosas que a veces, por mucho que las trates de entender, pues son muy difíciles de aceptar", ha reconocido ante los medios García, visiblemente emocionado.

La afición del CD Tenerife se ha concentrado este martes en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López, convocada por la Federación de Peñas, para despedir al futbolista fallecido esta mañana en el Hospital de La Candelaria.

"Siempre serás un chicharrero"

Desde que se conoció la muerte de De Miguel, esta parte del estadio se ha convertido en un altar donde los tinerfeñistas le rinden homenaje con camisas del club, ramos de flores, cartas o dedicatorias de cariño, una muestra de respeto y amor colectivo que ha concitado a tinerfeñistas de todas las generaciones.

El respetuoso silencio de la convocatoria era roto en ocasiones por cánticos de ánimo al jugador, aplausos y la entonación, a modo de coro improvisado, del himno del centenario del equipo, una concentración a la que han asistido el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y varios concejales.

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"Siempre serás un chicharrero", "un aplauso que nos subió a segunda división", "siempre estarás en nuestros corazones", "no más violencia en el fútbol" o "siempre te llevaremos en el corazón", gritaban algunos aficionados, que confesaban que estaban "muy mal" y que salieron del estadio el lunes "llorando" y "sin poder dormir" por la noche.

Deja "huella" y ya se ha convertido en "leyenda"

La federación de peñas ha leído un manifiesto en el que reconoce que De Miguel deja "huella" y ya se ha convertido en "leyenda" --un aficionado ha pedido retirar el dorsal número 9--, subrayando que vino a luchar por el ascenso y les deja "demasiado pronto".

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Ha destacado que el tinerfeñismo "está de luto" y que "cuesta aceptar que ya no está", y reivindicado el "esfuerzo" y su "sentimiento" por el equipo pese a llevar menos de dos temporadas en la entidad. "Te ganaste un lugar importante en la historia", reza el texto.

En esa línea resalta que fue una pieza importante" para "entre todos" devolver al club a la segunda división y aunque a partir de ahora ya no habrá "celebraciones" y su marcha "duele mucho", al mismo tiempo "nadie podrá olvidar" todo lo que dio al CD Tenerife.

"Forma parte de la historia, su recuerdo será imborrable"

Los peñistas han subrayado que De Miguel "forma parte de la historia" y su recuerdo será "imborrable" para todos los blanquiazules, dejando como "legado" el ascenso y sus goles. "Nuestro templo nunca te olvidará", han resaltado.

La intención de la familia es que el jugador sea enterrado en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria la familia, sepelio al que acudirá en principio toda la plantilla.

Para mañana miércoles el Cabildo ha convocado otro minuto de silencio en la fachada del Palacio Insular a las 11.30 horas y el jugador será despedido por la afición el sábado en una misa oficiada por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, en el estadio Heliodoro Rodríguez López a las 18.00 horas.