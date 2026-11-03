Candela Hornero Madrid, 03 NOV 2026 - 16:32h.

El futbolista muestra algunos de los insultos que está recibiendo en sus redes sociales tras el fallecimiento del jugador Jesús de Miguel

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que ha fallecido a los 30 años: jugaba en el Tenerife, estaba casado y tenía una hija

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Michel Owono, jugador del CF Can Vidale, aclara tras los mensajes de odio que está recibiendo en las últimas horas que no es Jesús Owono, portero del Andorra, con quien le están confundiendo por su apellido a raíz del fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.

Jesús de Miguel falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido que enfrentaba al CD Tenerife y al FC Andorra. En el minuto 95 del encuentro, el delantero protagonizó un fuerte choque con Jesús Owono, guardameta del conjunto andorrano, y quedó tendido sobre el terreno de juego. Pese a la intervención de los servicios médicos y a los intentos por reanimarlo, el futbolista fue trasladado al hospital, donde finalmente perdió la vida.

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A través de un comunicado publicado en su perfil de X, Michel Owono ha aclarado que no es el deportista al que buscan y que no tiene ninguna relación con lo sucedido, para poner fin a una confusión que, según explica, le está ocasionando un importante perjuicio. "Quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido", ha subrayado. El joven asegura que está siendo confundido por su apellido y que, como consecuencia, ha recibido numerosos mensajes de odio, insultos racistas y amenazas.

De hecho, ha acompañado su denuncia con un vídeo en el que muestra algunos de los comentarios que está recibiendo en su perfil de Instagram. Entre ellos se pueden leer graves acusaciones e insultos como "criminal", "asesino", "negro de mierda" o "fuera de nuestro país, bastardo". También ha recibido amenazas como "te vamos a cazar" y mensajes en los que le responsabilizan de lo ocurrido: "No deberías jugar más al fútbol, te has cargado a una familia entera", "ojalá te pudras en la cáncer". Otros comentarios llegan incluso a desearle la muerte.

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Además, Michel ha querido trasladar sus condolencias a los familiares y allegados del futbolista fallecido. "Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra", ha escrito. También ha enviado "todo su apoyo y cariño" a su entorno en estos momentos difíciles.

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Michel Owono condena los insultos racistas y las amenazas

En su comunicado, Michel Owono también ha querido mostrarse en contra del racismo y la intolerancia que se encuentran detrás de algunos de los mensajes que ha recibido. "No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen", ha manifestado.

Además, ha recordado que el fútbol debería ser un espacio de unión y no un motivo para fomentar enfrentamientos o comportamientos discriminatorios. "El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida", ha expresado.

Por último, ha agradecido el apoyo de todas las personas que se han preocupado por él y que han salido en su defensa durante estos momentos. Su mensaje concluye con una reivindicación: "Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad".