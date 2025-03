Para los contribuyentes que no quieran esperar hasta la fecha de presentación y deseen salir de la incertidumbre sobre si les toca pagar o recibir una devolución , la Agencia Tributaria ha habilitado un simulador web que permite calcular anticipadamente el resultado de la declaración.

Este borrador te permite introducir tus datos fiscales y personales para obtener una estimación final del importe que se abonará o se devolverá. El simulador no requiere identificación del contribuyente, ni permite la presentación de la declaración. Asimismo, esta herramienta no es el borrador oficial de la Declaración de la Renta, ya que para acceder al mismo aún queda algo más de medio mes porque no estará habilitado desde el 2 de abril.