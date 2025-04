Unos 80.000 trabajadores de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife , incluidos unos 30.000 son empleados de los alojamientos turísticos, están llamados a la huelga este Jueves y Viernes Santo en demanda de un mayor reparto de los beneficios del turismo que les permita recuperar poder adquisitivo. Desde uno de los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, su secretario general de la Federación de Servicios en Canarias, Borja Suárez , ha manifestado no tienen duda de que la huelga será un éxito, porque perciben " un hartazgo generalizado entre las plantillas".

El Gobierno de Canarias mantiene su esperanza en un acuerdo que permita desconvocar la huelga y defiende "una redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico", si bien a la vez ha establecido unos servicios mínimos que han enfadado a los sindicatos, los cuales amenazan con recursos e incumplimientos por considerar que vulnera el derecho a la huelga al no tratarse de servicios esenciales.

El dirigente de CCOO Borja Suárez ha considerado que el Gobierno de Canarias está vulnerando el derecho constitucional a la huelga imponiendo servicios mínimos en un sector económico que no presta servicios esenciales, y además lo ha hecho "con nocturnidad y alevosía".

Como sindicato, asegura que se ven en la obligación "de no exponer a los trabajadores a sanciones " llamando a incumplir los servicios mínimos, "pero cada trabajador es libre de decidir", puntualiza.

En Sindicalistas de Base, sindicato mayoritario, están concentrados este miércoles en la preparación de la huelga , a la vista de que no hay ninguna novedad desde la parte empresarial. La patronal hotelera de la provincia tinerfeña, Ashotel, no ha informado de cambios en su última oferta y se mantiene reunida analizando la situación.

Ante la falta de acuerdo entre los sindicatos y las empresas de hostería y alojamientos, la CEOE de Tenerife ha hecho un llamamiento a las dos partes para que consigan "un acuerdo razonable", ante el coste que puede suponer la huelga para la reputación del sector turístico tinerfeño y la imagen exterior de la isla. Sin embargo, a pocas horas de que comience la huelga turística en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, no hay reuniones previstas para evitarla , después de que los sindicatos rechazaran la última oferta de la patronal.

Aunque no se descartan llamadas de última hora, "personalmente, no confío demasiado en que se alcance un acuerdo a tiempo", ha declarado el dirigente de CCOO. "Insistimos en que cualquier mejora tiene que repercutir no solo en lo salarial, para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino también en cuestiones sociales", como horarios o compromisos de inversión en riesgos laborales, por ejemplo para instaurar las camas elevables que necesitan las camareras de piso.