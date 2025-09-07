Redacción Cataluña 07 SEP 2025 - 09:00h.

Varios trabajadores denuncian que no pueden incorporarse al trabajar aunque tienen el alta médica

BarcelonaAli, un trabajador de una empresa de instalaciones en Lleida, lleva casi un mes sin poder reincorporarse a su lugar de trabajo porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) todavía no le ha entregado la documentación oficial que certifica su alta médica.

A pesar de estar completamente recuperado de una lesión de rodilla por jugar a futbol, y contar con el visto bueno de su médica, la falta de este trámite administrativo le impide volver a su puesto de trabajo: "Estoy cobrando un 30% menos". Lleva desde el 25 de julio esperando el alta y todavía no llega.

"El INSS está sobrecargado y los procesos se alargan"

Según Avelina Barja, abogada laboralista de Sammos Legal, esta es una "situación habitual" en bajas de larga duración: "El INSS está sobrecargado y los procesos se alargan". Esto afecta a la empresa, porque hasta el día 545 debe asumir parte del coste de la incapacidad, lo que genera una carga económica e incertidumbre: "El trabajador puede estar recuperado pero sin alta oficial". "Este problema burocrático viene desde que se tramita todo online, a partir de la COVID", explica Barja.

La responsable del departamento de gestión en Sammos Legal, Victoria Armeijach, asegura que tras doce meses de baja el proceso ya no depende del estado físico, sino del INSS o el ICAM: "El retraso en las resoluciones deja a las empresas sin margen, ya que no pueden dar el alta por iniciativa propia".

"Muchos trabajadores, además, desconocen que el proceso debe continuar hasta que haya resolución definitiva, lo que aumenta la confusión", añade Armeijach. "Algunos van a trabajar pensando que por tener el alta médica ya sirve, y luego la empresa se encuentra que no les pueden pagar la nómina porque realmente siguen de baja".

"La espera agrava la ansiedad"

Otro caso, como el de Ali, es el de Jessica Navarro, afectada por la tardanza del INSS para gestionar su alta laboral.

Trabajó treinta años en la misma empresa y sufrió una crisis de ansiedad, por lo que solicitó la baja laboral de 1 año y 2 meses. En septiembre de 2024 pidió el alta médica para reincorporarse y empezar a cobrar, pero el INSS no se la concedió.

Jessica asegura que aunque el INSS tiene hasta tres meses para tramitar el alta, este plazo genera problemas importantes: "La espera agrava la ansiedad, quienes ya se han recuperado vuelven a sufrir estrés"

Jessica considera que la sobresaturación del INSS es una de las causas de los retrasos: "Estuve dos meses sin poder trabajar y con miedo a perder mi nuevo empleo a mis 46 años y siendo mujer" explica Jessica. "Conozco personas que querían abrir un negocio pero no pudieron hacerlo por no recibir el alta a tiempo".