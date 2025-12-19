Las movilizaciones están previstas para los días 23, 26 y 30 de diciembre de 2025, así como los días 2 y 7 de enero de 2026

Los sindicatos USO y CGT han convocado varias jornadas de huelga en South Europe Ground Services, la compañía de handling del grupo IAG, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en plena campaña navideña y de regreso de vacaciones.

Las movilizaciones están previstas para los días 23, 26 y 30 de diciembre de 2025, así como los días 2 y 7 de enero de 2026, con paros parciales en dos franjas horarias clave: de 8.00 a 12.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, coincidiendo con picos de tráfico aéreo.

South Europe Ground Services presta servicio en tierra a los vuelos de IAG —Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level—, además de a otras aerolíneas que tienen contratados sus servicios, por lo que la huelga podría provocar retrasos y cancelaciones durante uno de los periodos de mayor afluencia de pasajeros del año.

Los sindicatos justifican la convocatoria por una acumulación de conflictos laborales. Entre los principales motivos citan “los reiterados errores en las nóminas”, que, según denuncian, provocan que los empleados “no cobren lo que les corresponde cada mes”.

También reclaman que se abonen los pluses que corresponden y critican el trato desigual a los trabajadores a tiempo parcial, especialmente en materia de días libres y vacaciones.

En el listado de reivindicaciones, USO y CGT exigen además la racionalización de las programaciones para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como mejoras en la formación de los trabajadores de nuevo ingreso.

Los sindicatos también denuncian criterios de uniformidad que consideran discriminatorios “por razón de sexo”, reclaman que se cumpla lo recogido en el V Convenio del sector en cuanto a derechos económicos y piden un mantenimiento adecuado de los medios materiales con los que trabajan a diario.

Por el momento, la empresa no ha comunicado si se abrirá una negociación para evitar los paros, mientras aerolíneas y pasajeros miran con preocupación un calendario de huelgas que coincide con fechas especialmente sensibles para el tráfico aéreo.