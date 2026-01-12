Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Agricultura

Los peligros del acuerdo con Mercosur en el campo: "Vamos a consumir productos hormonados"

Los peligros del acuerdo con Mercosur en el campo: "Vamos a consumir productos hormonados"
Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones, en 'La mirada crítica'.. telecinco.es
Compartir

Agricultores de toda Europa se movilizan en contra el acuerdo con Mercosur. En España continúan los cortes en carreteras de Cataluña y Galicia, ya que en el campo de nuestro país ven este acuerdo como una fuerte amenaza sobre su futuro.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones, que nos ha dejado claro su postura al respecto.

Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones, ha advertido de que "muchísimos" agricultores que van a tener que cerrar

Sobre cuál puede ser el primer efecto de este acuerdo sobre el campo español, nos ha respondido: "El primer efecto lo van a padecer los consumidores con la pérdida de calidad de los productos. La Unión Europea es muy estricta en el sistema de producción y sin embarco no lo es con los productos importadores. Vamos a empezar a consumir productos tratados con hormonas que llevan prohibidos muchísimos años. Por lo tanto, el gran impacto van a ser los consumidores".

PUEDE INTERESARTE

Luis Cortes ha explicado cuáles serán los productos que más peligran con este acuerdo: "La carne de vacuno. Vamos a tener importaciones masivas, muchas de ellas hormonadas porque Brasil y Argentina lo permiten. Vamos a tener también importaciones de arroz con calidad muy deteriorada, azúcar tratada con neonicotinoides...".

Además, ha advertido de que "muchísimos" agricultores que van a tener que cerrar: "El arroz tiene unas producciones que ya están casi por debajo de la rentabilidad, pero en el sector del vacuno va a pasar exactamente igual".

Temas