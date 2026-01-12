Los peligros del acuerdo con Mercosur en el campo: "Vamos a consumir productos hormonados"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones

Cómo afecta el acuerdo con Mercosur a los agricultores y consumidores: precios más baratos y dudas en la calidad

Agricultores de toda Europa se movilizan en contra el acuerdo con Mercosur. En España continúan los cortes en carreteras de Cataluña y Galicia, ya que en el campo de nuestro país ven este acuerdo como una fuerte amenaza sobre su futuro.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones, que nos ha dejado claro su postura al respecto.

Luis Cortés, agricultor y portavoz de Unión de Uniones, ha advertido de que "muchísimos" agricultores que van a tener que cerrar

Sobre cuál puede ser el primer efecto de este acuerdo sobre el campo español, nos ha respondido: "El primer efecto lo van a padecer los consumidores con la pérdida de calidad de los productos. La Unión Europea es muy estricta en el sistema de producción y sin embarco no lo es con los productos importadores. Vamos a empezar a consumir productos tratados con hormonas que llevan prohibidos muchísimos años. Por lo tanto, el gran impacto van a ser los consumidores".

Luis Cortes ha explicado cuáles serán los productos que más peligran con este acuerdo: "La carne de vacuno. Vamos a tener importaciones masivas, muchas de ellas hormonadas porque Brasil y Argentina lo permiten. Vamos a tener también importaciones de arroz con calidad muy deteriorada, azúcar tratada con neonicotinoides...".

Además, ha advertido de que "muchísimos" agricultores que van a tener que cerrar: "El arroz tiene unas producciones que ya están casi por debajo de la rentabilidad, pero en el sector del vacuno va a pasar exactamente igual".