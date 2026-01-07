Logo de telecincotelecinco
Qué son los gastos hormiga y cómo evitarlos para llegar a fin de mes

Qué son los gastos hormiga y cómo evitarlos para llegar a fin de mes
Pepe Maciá, en directo en 'La mirada crítica'.. telecinco.es
Las navidades han terminado y la mayor parte de las familias españolas se enfrentan a la temida cuesta de enero, haciendo malabares para llegar a fin de mes.

A estos gastos extra que todos hacemos en Navidad se suman los conocidos como gastos hormiga, pequeños desembolsos diarios o frecuentes como cafés o snacks que, aunque parecen insignificantes por sí solos, se acumulan con el tiempo hasta sumar una cantidad considerable, afectando significativamente el presupuesto personal y la capacidad de ahorro, y alejándonos de metas financieras.

El café, el gasto hormiga por excelencia en las familias españolas

Estos gastos se caracterizan por ser casi inconscientes y rutinarios, y para controlarlos es clave identificarlos y llevar un registro para luego asignarles un presupuesto o eliminarlos. 

'La mirada crítica' ha consultado con el experto financiero Pepe Maciá como hacer frente a estos gastos y cuáles son los pasos para evitarlos.

"Los gastos hormiga no tienen que desaparecer, lo que hay que hacer son controlarlos. Hay que hacer un presupuesto familiar y controlar lo que gastamos para no excedernos", ha apuntado este experto.

