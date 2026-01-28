Sara Andrade 28 ENE 2026 - 06:00h.

Gregorio Hernández Jiménez, inversor autodidacta y un apasionado de la economía, es uno de los divulgadores financieros más seguidos de España

Cristina Dayz, experta en finanzas personales: "Si quieres empezar a ahorrar en enero, págate a ti mismo"

Compartir







Todos soñamos con una vida tranquila y feliz, con tiempo libre y sin preocupaciones económicas. A menudo creemos que, para esa independencia financiera de la que tanto se habla este 2026, dependemos de conocimientos de economía complejos y difíciles de entender. Sin embargo, existe algo aún más importante y que muchas veces pasamos por alto: nuestra mentalidad. Así lo asegura uno de los divulgadores financieros más conocidos de España, Gregorio Hernández.

Su historia es bastante peculiar: es autodidacta y aprendió desde pequeño a invertir. Este inversor en Bolsa a largo plazo seguramente aprendió antes qué era una acción que a jugar con muñecos, pero a la vista está que le sirvió de mucho.

En 2007 creó la web Invertirenbolsa.info, dedicada a formar a la gente en la inversión en Bolsa a largo plazo por dividendos, la gestión del patrimonio, la educación financiera... Y desde 2011 ha publicado diecisiete libros. Curiosamente, desde que en 2013 Amazon empezó a ofrecer su servicio de autopublicación en España, Gregorio es uno de los autores autopublicados más vendidos (de todas las categorías) en la plataforma. En 2024 creó también el Club de la Independencia Financiera y este 2026 ha publicado 'La riqueza empieza en tu cabeza' (Vergara, 2026), un libro con el que habla de su vida -de sus éxitos y fracasos- y que nos acerca más a su visión de lo que es ser rico.

Según Gregorio, podemos aprender a gestionar los riesgos, el miedo a equivocarnos en nuestras decisiones o las subidas y bajadas del mercado, porque "solamente cambiando nuestra forma de entender la economía podremos empezar a vivir con mayor libertad". Esta es la entrevista que ha concedido a la web de Informativos Telecinco.

Pregunta: Me ha parecido curioso que en tu biografía te describas como inversor autodidacta. ¿Para ser inversor no se requiere de carrera y muchos estudios? ¿Cómo ha sido formarte por tu cuenta?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Respuesta: Sí, es cierto que hay mucha gente que se cree que invertir es muy complicado y estos son los errores más habituales. Tú piensa que todo el mundo desde hace muchas décadas debería invertir y ya. No se hace porque se tienen creencias erróneas. Una de ellas es pensar que para invertir tienes que tener muchos estudios y hacer muchas cosas complicadas, que casi nadie sabe hacer. Yo empecé de niño, mi padre me enseñó, y, claro, en los años 70 no había nada de información como ahora. No había internet, no había libros, no había nada sobre inversión. O lo hacías por tu cuenta o no lo hacías.

P: ¿Qué es aquello que aprendiste al principio que siempre te ha ayudado?

R: Lo que he aprendido desde el principio, es que invertir es mucho más fácil de lo que creer a la gente. Es hacer unas pocas cosas sencillas y hacerlas durante toda tu vida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

P: En un momento donde hacerse rico (sobre todo en redes sociales) parece muy fácil. ¿En qué hay que invertir de verdad? ¿Es tan fácil hacerse rico como parece?

R: No, hacerse rico de verdad, como prometen muchas personas en las redes, es una estrategia de marketing para atraer a la gente y venderles cursos de emprendedores o lo que sea. Sí que hay una parte de verdad, porque es más fácil ahora que hace 50 o 100 años, o incluso 30, pero no es que sea muy fácil. Hay que invertir en cosas que conozcas y que ten un buen resultado en cuanto a tranquilidad y seguridad. Para mí la mejor para todo el mundo es la bolsa. En vivienda pues es rentable pero creas un problema social. Y la bolsa, sin embargo, es algo que todo el mundo puede aprender y que tiene una combinación de rentabilidad y seguridad muy buena.

P: Independencia financiera es una cosa y riqueza es otra. ¿O son para ti lo mismo? ¿Qué ingredientes se deben cumplir para que una persona tenga independencia financiera?

R: Sí, son cosas diferentes. Ser rico, sin llegar a ser Florentino Pérez o Amancio Ortega, pues a lo mejor es tener, por ejemplo, diez millones de euros. Mientras que tener independencia financiera es tener unos cuantos cientos de miles de euros y eso sí que lo puede hacer todo el mundo. Es más, lo puede y lo debe hacer todo el mundo porque si no lo consigue, cuando ya no pueda trabajar, va a vivir a costa de los demás. Y eso no debe ser así.

Entonces, ser rico ponte, sin exagerar demasiado, es tener 5 o 10 millones y la independencia financiera es llegar a tener varios cientos de miles de euros, que no es que tú ahorres varios cientos de miles de euros, sino que tú ahorras mucho menos de eso, y con el paso del tiempo, eso va creciendo y acabas teniendo cientos de miles de euros al cabo de 10, 15, 20 años, según el caso de cada uno.

P: Muchas personas en España invierten en vivienda, ¿crees que tiene sentido hoy en día? ¿Qué otras inversiones se recomienda hacer para conseguir esa libertad económica tan ansiada o esa tranquilidad a largo plazo?

R: Invertir en vivienda tiene sentido porque, desde el punto de vista de que como la construcción de viviendas está limitada artificialmente, pues eso tiene probabilidad de salirte bien. Salirte bien es que suba el precio de tu vivienda y suba el alquiler. Pero, ¿qué pasa? Que la vivienda no debería ser una inversión. Haber convertido la vivienda en inversión es un error de nuestra sociedad enorme. Para mí invertir en bolsa es mejor, pero por la falta de cultura financiera mucha gente se tira a la vivienda. Si inviertes en bolsa vas a ganar más dinero tú y, además, no sólo no vas a crear un problema social sino que vas a mejorar la vida de los demás. Por lo tanto, se trata de que la gente aumente su cultura financiera para que no quiera invertir en viviendas y en su lugar invierta en bolsa y, aparte de eso, habrá que construir muchas más viviendas para que invertir en viviendas no sea rentable.

"Haber convertido la vivienda en inversión es un error de nuestra sociedad enorme"

P: Pero invertir en bolsa da miedo, sobre todo a aquellas personas que no entienden mucho del tema. ¿Por dónde hay que empezar?

R: Invertir en bolsa da miedo porque se desconoce. La visión que tiene mucha gente de la bolsa son las películas y, lógicamente, para hacerlas atractivas son situaciones extremas. Pasa igual con las películas de policías. Lo que funciona es hacer cosas tranquilas y que no llamen la atención. Y eso es fácil hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Pero si haces una película sobre eso, te sale un rollo y no la ve nadie. Entonces, tienen que poner situaciones extremas en las que la gente por una decisión muy complicada, lo mismo se arruina que se hace multimillonaria.

Para quitarse ese miedo tienes, primero, que conocer la bolsa y ver que es una inversión tranquila y segura que ha funcionado bien incluso en las guerras mundiales, guerras civiles y situaciones de crisis social. Por funcionar bien, quiero decir que en una guerra cae la bolsa, pero que una vez se pasa la guerra, es lo que más rápido se recupera.

P: ¿Qué relación solemos tener con el dinero? ¿Qué ves tú normalmente? ¿Es una relación tóxica?

R: Sí, la mayoría de la gente tiene una relación tóxica con el dinero porque, por un lado, lo rechaza y no aprende a invertir, y, por otro lado, siempre lo quiere tener. Mucha gente cae en adicciones como el juego, que es un deseo desordenado de querer ganar dinero. Otra cosa que pasa es meter dinero en cosas que no entienden o que no saben valorar. Ahora está pasando con el oro y con las criptomonedas. A mucha gente eso les atrae porque les parece que no tienen que hacer un gran esfuerzo y meten su dinero ahí. Sin embargo, si hicieses un plan de invertir en bolsa con cabeza y con sentido común les iría mejor y tendrían unas rentas que son lo que de verdad te cambian la vida. Tener rentas o no tenerlas, esa es la cuestión.

P: ¿Qué es la inversión en bolsa a largo plazo y por qué es una de las recomendaciones que haces en tu libro?

R: Invertir en bolsa a largo plazo es comprar acciones de empresas buenas que a largo plazo -muy probablemente- van a aumentar sus beneficios y sus dividendos y eso hará que tú cada vez cobres más rentas. Imagínate comprar pisos y cobrar los alquileres, pues eso mismo, pero mucho mejor, y sin crear un problema social. ¿Cuáles son las empresas? Pues son, básicamente, las que conoces de toda la vida. Por ejemplo, desde pequeño has comido yogurt de Danone, y Danone ahora gana mucho más dinero y paga mucho más dividendos que cuando eras pequeño o pequeña. Entonces, en el futuro va a pasar lo mismo.

Muy probablemente porque, además, no metes tu dinero solo en Danone sino que lo metes en Danone, en Iberdrola, en empresas de estos sectores que conoce todo el mundo, que toda tu vida han ido creciendo o han ido yendo a más y que seguirán yendo a más. Por lo tanto, básicamente es invertir tu dinero en empresas muy sólidas y muy estables. Quizá no sean las que más suban ese año, pero todas tendrán una buena rentabilidad continuamente un año detrás de otro y aumentarán los dividendos que tú cobres de esas empresas.

P: ¿Es fácil arruinarse después de haber ganado mucho dinero? ¿Cómo se mantiene en el tiempo un buen nivel de ingresos?

R: Pues depende de cómo lo hayas ganado. Por ejemplo, con la lotería -que es un bufo con el que mucha gente se arruina- porque lo ha ganado de una forma, que no es que sea mala, pero supone que esa persona no entiende de dinero. Si tú ganas el dinero con una estrategia que entiendes y comprendes de verdad, como la inversión a largo plazo y dividendos, no te vas a arruinar. O sea, para que tú te arruines, tendría que hundirse el mundo. Sin embargo, si tú ganas dinero comprando cosas sin saber lo que valen, imagínate ahora compras unas acciones de una empresa robótica, luego compras un bitcoin, etc., pegando saltos entre cosas que no sabes lo que valen, pues has ganado el dinero por suerte. Si sigues así, cuando se te acabe la suerte, es fácil que pierdas todo ese dinero. Para mí, la gente que gana dinero sin tener un método tiene más facilidad de perderlo.

Si tú ganas el dinero con una estrategia clara, es imposible que lo pierdas.Para que tú lo pierdas tendrían que irse a la quiebra todas las empresas de bolsa del mundo, las mejores. Y si las mejores empresas del mundo quiebran, pues ya nadie tiene trabajo y ha cambiado nuestra civilización.