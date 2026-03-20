La compra de un coche eléctrico permite la deducción de hasta 3.000 euros en la declaración de la renta en algunos casos
En el ámbito del IRPF para particulares, existe una deducción del 15% sobre el valor de adquisición del vehículo eléctrico nuevo
Programa Auto+, la nueva ayuda para coches eléctricos: ¿es compatible con otras autonómicas o municipales?
El nuevo Programa Auto+ puede cambiarlo todo para quienes están pensando en comprar un coche eléctrico o híbrido enchufable. Con una dotación de 400 millones de euros y el objetivo de reforzar la producción europea y española dentro del Plan Auto 2030, el Gobierno busca impulsar la demanda con ayudas directas que pueden alcanzar los 4.500 euros en turismos, además del descuento obligatorio del concesionario y los beneficios fiscales ya vigentes.
Pero más allá de la subvención inmediata, ¿se puede deducir también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en el Impuesto de Sociedades? La respuesta es sí, aunque con matices importantes.
La deducción del coche eléctrico en el IRPF
En el ámbito del IRPF para particulares, existe una deducción del 15% sobre el valor de adquisición del vehículo eléctrico nuevo, con una base máxima de 20.000 euros y un límite efectivo de 3.000 euros.
Esta medida se aplica a compras realizadas entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2026, siempre que el vehículo esté matriculado en España y no esté afecto a una actividad económica.
El incentivo puede aplicarse en el ejercicio en que se matricula el vehículo. También es posible anticiparlo si se entregan cantidades a cuenta que alcancen al menos el 25% del precio dentro del mismo periodo.
En ese caso, la deducción se practica en el ejercicio en que se supera ese umbral, siempre que la adquisición definitiva se formalice dentro de los dos periodos impositivos siguientes. Esta fórmula permite planificar fiscalmente la operación.
En paralelo, la normativa contempla una deducción adicional del 15% por la instalación de puntos de recarga en vivienda habitual, con una base máxima de 4.000 euros.
La base sobre la que se calcula la deducción debe minorarse por las ayudas públicas recibidas, como las del propio Programa Auto+ o el MOVES III, pero ambas son compatibles.
Situación diferente para autónomos y empresas
Cuando el coche eléctrico está vinculado a una actividad económica, el enfoque cambia radicalmente. En el caso de autónomos que tributan en estimación directa o sociedades mercantiles sujetas al Impuesto de Sociedades, el vehículo puede considerarse elemento afecto y, por tanto, amortizable.
Esto implica que el importe de adquisición se distribuye como gasto deducible a lo largo de varios ejercicios, reduciendo la base imponible anual.
La clave es la afectación real y demostrable a la actividad. En sectores comerciales, de reparto o servicios técnicos, la vinculación suele ser evidente.
En otros supuestos, puede ser necesario acreditar el uso profesional para evitar ajustes en una eventual comprobación tributaria.
Además de la amortización, los gastos asociados al vehículo, como electricidad, mantenimiento o seguros, pueden deducirse en proporción al uso profesional.
En determinados casos, el renting también permite deducir cuotas periódicas como gasto corriente.
Qué exige el Programa Auto+
Para acogerse a las ayudas estatales, el vehículo debe contar con etiqueta CERO y respetar límites de precio establecidos en factura sin impuestos y tras descuentos comerciales.
El programa cubre turismos de hasta nueve plazas, furgonetas ligeras, motocicletas eléctricas y determinados cuadriciclos.
Como hemos comentado anteriormente, las ayudas máximas pueden alcanzar 4.500 euros en turismos categoría M1 y 6.000 euros en el caso de autónomos y empresas de hasta diez trabajadores.
En vehículos comerciales ligeros N1 las cuantías son superiores. También se contemplan importes específicos para motocicletas y cuadriciclos eléctricos.
El vehículo debe ser nuevo y matriculado por primera vez en España a nombre del beneficiario, o bien proceder de matriculaciones recientes posteriores al 1 de enero de 2025 dentro de redes oficiales.
Marcas y modelos deducción y ayudas fiscales Programa Auto+
Abarth
- Abarth 500e (BEV)
- Abarth 600e (BEV)
Alfa Romeo
- Alfa Romeo Tonale (PHEV)
- Alfa Romeo Junior Elettrica (BEV)
Alpine
- Alpine A290 (BEV)
Audi
- Audi A3 (PHEV)
- Audi A5 (PHEV)
- Audi Q3 (PHEV)
- Audi Q4 e-tron (BEV)
BAIC
- Baic EU5 (BEV)
Bestune
- Bestune Joyee 07 (PHEV)
BMW
- BMW X1 (PHEV)
- BMW Serie 7 (PHEV)
- BMW Serie 3 (PHEV)
- BMW Serie 2 (PHEV)
- BMW iX3 (BEV)
- BMW iX2 (BEV)
- BMW iX1 (BEV)
BYD
- BYD Atto 2 DM-i (PHEV)
- BYD Seal U DM-i (PHEV)
- BYD Seal 6 DM-i (PHEV)
- BYD Dolphin Surf (BEV)
- BYD Atto 2 (BEV)
- BYD Sealion 7 (BEV)
- BYD Dolphin (BEV)
- BYD Seal (BEV)
- BYD Atto 3 Evo (BEV)
Citroën
- Citroën C5 Aircross (PHEV)
- Citroën C5 X (PHEV)
- Citroën Ë-C3 (BEV)
- Citroën Ë-C3 Aircross (BEV)
- Citroën Ë-C4 (BEV)
- Citroën Ë-C4 X (BEV)
- Citroën C5 Aircross (BEV)
- Citroën Ë-Berlingo (BEV)
- Citroën Ami (BEV)
Cupra
- Cupra León (PHEV)
- Cupra León Sportstourer (PHEV)
- Cupra Terramar (PHEV)
- Cupra Formentor (PHEV)
- Cupra Tavascan (BEV)
- Cupra Born (BEV)
Dacia
- Dacia Spring (BEV)
Deepal
- Deepal S05 (BEV)
- Deepal S07 (BEV)
DFSK
- DFSK E5 (BEV)
Dongfeng
- Dongfeng Box (BEV)
DR Automobiles
- DR 7.0 (PHEV)
- DR 1.0 EV (BEV)
DS Automobiles
- DS Nº4 (BEV y PHEV)
- DS Nº8 (BEV)
- DS 3 E-Tense (BEV)
Ebro
- Ebro s700 (PHEV)
- Ebro s800 (PHEV)
- Ebro s900 (PHEV)
Fiat
- Fiat Grande Panda (BEV)
- Fiat Topolino (BEV)
- Fiat 600e (BEV)
- Fiat 500e (BEV)
- Fiat E-Doblò (BEV)
Ford
- Ford Kuga (PHEV)
- Ford Puma Gen-E (BEV)
- Ford Explorer (BEV)
- Ford Capri (BEV)
- Ford Mustang Mach-E (BEV)
- Ford E-Tourneo Courier (BEV)
Honda
- Honda CR-V (PHEV)
- Honda e:Ny1 (BEV)
Hyundai
- Hyundai Tucson (PHEV)
- Hyundai Ioniq 5 (BEV)
- Hyundai Ioniq 6 (BEV)
- Hyundai Inster (BEV)
- Hyundai Kona (BEV)
Jaecoo
- Jaecoo 5 (BEV)
- Jaecoo 7 (BEV)
Jeep
- Jeep Compass e-Hybrid (PHEV)
- Jeep Renegade 4xe (PHEV)
- Jeep Avenger Full Electric (BEV)
- Jeep Compass Full-Electric (BEV)
KGM
- KGM Torres EVX (BEV)
- KGM Musso EVX (BEV)
Kia
- Kia Niro (PHEV)
- Kia Sportage (PHEV)
- Kia Sorento (PHEV)
- Kia EV3 (BEV)
- Kia EV4 (BEV)
- Kia EV5 (BEV)
- Kia EV6 (BEV)
- Kia PV5 (BEV)
Lancia
- Lancia Ypsilon (BEV)
Leapmotor
- Leapmotor T03 (BEV)
- Leapmotor C10 (BEV)
- Leapmotor B10 (BEV)
- Leapmotor B03X (BEV)
- Leapmotor B05 (BEV)
Lexus
- Lexus UX 300E (BEV)
- Lexus RZ 450E (BEV)
Lynk & Co
- Lynk & Co 01 (PHEV)
- Lynk & Co 08 (PHEV)
- Lynk & Co 02 (BEV)
Maxus
- Maxus T90 EV (BEV)
- Maxus eDeliver 3 (BEV)
- Maxus eDeliver 5 (BEV)
- Maxus eDeliver 9 (BEV)
Mazda
- Mazda CX-60 (PHEV)
- Mazda CX-80 (PHEV)
- Mazda CX-6e (BEV)
- Mazda 6e (BEV)
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz Clase A 250 e (PHEV)
- Mercedes-Benz GLA 250 e (PHEV)
- Mercedes-Benz CLA (BEV)
- Mercedes-Benz EQA (BEV)
- Mercedes-Benz EQS SUV (BEV)
- Mercedes-Benz GLB (BEV)
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (BEV)
- Mercedes-Benz EQT (BEV)
MG
- MG HS (PHEV)
- MG MGS5 EV (BEV)
- MG MGS6 EV (BEV)
- MG MG4 (BEV)
Mini
- Mini Countryman (PHEV y BEV)
- Mini Aceman (BEV)
- Mini Cooper (BEV)
Mitsubishi
- Mitsubishi Outlander (PHEV)
- Mitsubishi Eclipse Cross (PHEV)
- Mitsubishi Eclipse Cross EV (BEV)
Nissan
- Nissan X-Trail (PHEV)
- Nissan Micra (BEV)
- Nissan Leaf (BEV)
- Nissan Ariya (BEV)
- Nissan Townstar Combi (BEV)
- Nissan Townstar Furgón (BEV)
- Nissan Interstar (BEV)
Omoda
- Omoda 5 (BEV)
Opel
- Opel Astra (PHEV y BEV)
- Opel Corsa (BEV)
- Opel Grandland (PHEV y BEV)
- Opel Mokka (BEV)
- Opel Frontera (BEV)
- Opel Combo Electric (BEV)
- Opel Zafira Electric (BEV)
- Opel Vivaro Electric (BEV)
- Opel Movano Electric (BEV)
Peugeot
- Peugeot 308 Plug-in Hybrid (PHEV)
- Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid (PHEV)
- Peugeot 3008 Plug-in Hybrid (PHEV)
- Peugeot 408 Plug-in Hybrid (PHEV)
- Peugeot 5008 Plug-in Hybrid (PHEV)
- Peugeot e-208 (BEV)
- Peugeot e-2008 (BEV)
- Peugeot e-308 (BEV)
- Peugeot e-308 SW (BEV)
- Peugeot e-3008 (BEV)
- Peugeot e-408 (BEV)
- Peugeot e-5008 (BEV)
- Peugeot e-Rifter (BEV)
- Peugeot e-Traveller (BEV)
Polestar
- Polestar 2 (BEV)
- Polestar 3 (BEV)
Renault
- Renault Rafale E-Tech (PHEV)
- Renault Twingo E-Tech (BEV)
- Renault 5 E-Tech (BEV)
- Renault 4 E-Tech (BEV)
- Renault Megane E-Tech (BEV)
- Renault Scenic E-Tech (BEV)
- Renault Kangoo E-Tech (BEV)
- Renault Grand Kangoo E-Tech (BEV)
Seat
- Seat León (PHEV)
- Seat León Sportstourer (PHEV)
Secma
- Secma Fun Elec (BEV)
Skoda
- Skoda Kodiaq (PHEV)
- Skoda Elroq (BEV)
- Skoda Enyaq (BEV)
- Skoda Enyaq Coupé (BEV)
Skywell
- Skywell BE11
smart
- smart #3 (PHEV y BEV)
- smart #5 (PHEV y BEV)
- smart #1 (BEV)
Sportequipe
- Sportequipe 6 (PHEV)
- Sportequipe 8 (PHEV)
Subaru
- Subaru Solterra (BEV)
Suzuki
- Suzuki Across (PHEV)
- Suzuki eVitara (BEV)
SWM
- SWM G03F EDi (EREV)
Tesla
- Tesla Model 3 (BEV)
- Tesla Model Y (BEV)
Toyota
- Toyota C-HR (PHEV)
- Toyota RAV4 (PHEV)
- Toyota C-HR+ (BEV)
- Toyota bZ4x (BEV)
- Toyota Hilux (BEV)
- Toyota Proace (BEV)
Volkswagen
- Volkswagen Golf (PHEV)
- Volkswagen Tiguan (PHEV)
- Volkswagen Tayron (PHEV)
- Volkswagen Passat (PHEV)
- Volkswagen ID.3 (BEV)
- Volkswagen ID.4 (BEV)
- Volkswagen ID.5 (BEV)
- Volkswagen ID.7 (BEV)
- Volkswagen ID.7 Tourer (BEV)
- Volkswagen ID. Buzz (BEV)
Volvo
- Volvo EX40 (BEV)
- Volvo EX30 (BEV)
- Volvo EC40 (BEV)
Xpeng
- Xpeng G6 (BEV)
- Xpeng P7 (BEV)
Yooudooo
- Yooudooo 1 (BEV)
- Yooudooo 3 (BEV)
- Yooudooo 4 (BEV)
- Yooudooo 5 (BEV)
- Yooudooo 6 (BEV)