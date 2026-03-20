Sergio Delgado 20 MAR 2026 - 05:00h.

En el ámbito del IRPF para particulares, existe una deducción del 15% sobre el valor de adquisición del vehículo eléctrico nuevo

Programa Auto+, la nueva ayuda para coches eléctricos: ¿es compatible con otras autonómicas o municipales?

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El nuevo Programa Auto+ puede cambiarlo todo para quienes están pensando en comprar un coche eléctrico o híbrido enchufable. Con una dotación de 400 millones de euros y el objetivo de reforzar la producción europea y española dentro del Plan Auto 2030, el Gobierno busca impulsar la demanda con ayudas directas que pueden alcanzar los 4.500 euros en turismos, además del descuento obligatorio del concesionario y los beneficios fiscales ya vigentes.

Pero más allá de la subvención inmediata, ¿se puede deducir también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en el Impuesto de Sociedades? La respuesta es sí, aunque con matices importantes.

La deducción del coche eléctrico en el IRPF

En el ámbito del IRPF para particulares, existe una deducción del 15% sobre el valor de adquisición del vehículo eléctrico nuevo, con una base máxima de 20.000 euros y un límite efectivo de 3.000 euros.

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Esta medida se aplica a compras realizadas entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2026, siempre que el vehículo esté matriculado en España y no esté afecto a una actividad económica.

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El incentivo puede aplicarse en el ejercicio en que se matricula el vehículo. También es posible anticiparlo si se entregan cantidades a cuenta que alcancen al menos el 25% del precio dentro del mismo periodo.

En ese caso, la deducción se practica en el ejercicio en que se supera ese umbral, siempre que la adquisición definitiva se formalice dentro de los dos periodos impositivos siguientes. Esta fórmula permite planificar fiscalmente la operación.

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En paralelo, la normativa contempla una deducción adicional del 15% por la instalación de puntos de recarga en vivienda habitual, con una base máxima de 4.000 euros.

La base sobre la que se calcula la deducción debe minorarse por las ayudas públicas recibidas, como las del propio Programa Auto+ o el MOVES III, pero ambas son compatibles.

Situación diferente para autónomos y empresas

Cuando el coche eléctrico está vinculado a una actividad económica, el enfoque cambia radicalmente. En el caso de autónomos que tributan en estimación directa o sociedades mercantiles sujetas al Impuesto de Sociedades, el vehículo puede considerarse elemento afecto y, por tanto, amortizable.

Esto implica que el importe de adquisición se distribuye como gasto deducible a lo largo de varios ejercicios, reduciendo la base imponible anual.

La clave es la afectación real y demostrable a la actividad. En sectores comerciales, de reparto o servicios técnicos, la vinculación suele ser evidente.

En otros supuestos, puede ser necesario acreditar el uso profesional para evitar ajustes en una eventual comprobación tributaria.

Además de la amortización, los gastos asociados al vehículo, como electricidad, mantenimiento o seguros, pueden deducirse en proporción al uso profesional.

En determinados casos, el renting también permite deducir cuotas periódicas como gasto corriente.

Qué exige el Programa Auto+

Para acogerse a las ayudas estatales, el vehículo debe contar con etiqueta CERO y respetar límites de precio establecidos en factura sin impuestos y tras descuentos comerciales.

El programa cubre turismos de hasta nueve plazas, furgonetas ligeras, motocicletas eléctricas y determinados cuadriciclos.

Como hemos comentado anteriormente, las ayudas máximas pueden alcanzar 4.500 euros en turismos categoría M1 y 6.000 euros en el caso de autónomos y empresas de hasta diez trabajadores.

En vehículos comerciales ligeros N1 las cuantías son superiores. También se contemplan importes específicos para motocicletas y cuadriciclos eléctricos.

El vehículo debe ser nuevo y matriculado por primera vez en España a nombre del beneficiario, o bien proceder de matriculaciones recientes posteriores al 1 de enero de 2025 dentro de redes oficiales.

Marcas y modelos deducción y ayudas fiscales Programa Auto+

Abarth

Abarth 500e (BEV)

Abarth 600e (BEV)

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale (PHEV)

Alfa Romeo Junior Elettrica (BEV)

Alpine

Alpine A290 (BEV)

Audi

Audi A3 (PHEV)

Audi A5 (PHEV)

Audi Q3 (PHEV)

Audi Q4 e-tron (BEV)

BAIC

Baic EU5 (BEV)

Bestune

Bestune Joyee 07 (PHEV)

BMW

BMW X1 (PHEV)

BMW Serie 7 (PHEV)

BMW Serie 3 (PHEV)

BMW Serie 2 (PHEV)

BMW iX3 (BEV)

BMW iX2 (BEV)

BMW iX1 (BEV)

BYD

BYD Atto 2 DM-i (PHEV)

BYD Seal U DM-i (PHEV)

BYD Seal 6 DM-i (PHEV)

BYD Dolphin Surf (BEV)

BYD Atto 2 (BEV)

BYD Sealion 7 (BEV)

BYD Dolphin (BEV)

BYD Seal (BEV)

BYD Atto 3 Evo (BEV)

Citroën

Citroën C5 Aircross (PHEV)

Citroën C5 X (PHEV)

Citroën Ë-C3 (BEV)

Citroën Ë-C3 Aircross (BEV)

Citroën Ë-C4 (BEV)

Citroën Ë-C4 X (BEV)

Citroën C5 Aircross (BEV)

Citroën Ë-Berlingo (BEV)

Citroën Ami (BEV)

Cupra

Cupra León (PHEV)

Cupra León Sportstourer (PHEV)

Cupra Terramar (PHEV)

Cupra Formentor (PHEV)

Cupra Tavascan (BEV)

Cupra Born (BEV)

Dacia

Dacia Spring (BEV)

Deepal

Deepal S05 (BEV)

Deepal S07 (BEV)

DFSK

DFSK E5 (BEV)

Dongfeng

Dongfeng Box (BEV)

DR Automobiles

DR 7.0 (PHEV)

DR 1.0 EV (BEV)

DS Automobiles

DS Nº4 (BEV y PHEV)

DS Nº8 (BEV)

DS 3 E-Tense (BEV)

Ebro

Ebro s700 (PHEV)

Ebro s800 (PHEV)

Ebro s900 (PHEV)

Fiat

Fiat Grande Panda (BEV)

Fiat Topolino (BEV)

Fiat 600e (BEV)

Fiat 500e (BEV)

Fiat E-Doblò (BEV)

Ford

Ford Kuga (PHEV)

Ford Puma Gen-E (BEV)

Ford Explorer (BEV)

Ford Capri (BEV)

Ford Mustang Mach-E (BEV)

Ford E-Tourneo Courier (BEV)

Honda

Honda CR-V (PHEV)

Honda e:Ny1 (BEV)

Hyundai

Hyundai Tucson (PHEV)

Hyundai Ioniq 5 (BEV)

Hyundai Ioniq 6 (BEV)

Hyundai Inster (BEV)

Hyundai Kona (BEV)

Jaecoo

Jaecoo 5 (BEV)

Jaecoo 7 (BEV)

Jeep

Jeep Compass e-Hybrid (PHEV)

Jeep Renegade 4xe (PHEV)

Jeep Avenger Full Electric (BEV)

Jeep Compass Full-Electric (BEV)

KGM

KGM Torres EVX (BEV)

KGM Musso EVX (BEV)

Kia

Kia Niro (PHEV)

Kia Sportage (PHEV)

Kia Sorento (PHEV)

Kia EV3 (BEV)

Kia EV4 (BEV)

Kia EV5 (BEV)

Kia EV6 (BEV)

Kia PV5 (BEV)

Lancia

Lancia Ypsilon (BEV)

Leapmotor

Leapmotor T03 (BEV)

Leapmotor C10 (BEV)

Leapmotor B10 (BEV)

Leapmotor B03X (BEV)

Leapmotor B05 (BEV)

Lexus

Lexus UX 300E (BEV)

Lexus RZ 450E (BEV)

Lynk & Co

Lynk & Co 01 (PHEV)

Lynk & Co 08 (PHEV)

Lynk & Co 02 (BEV)

Maxus

Maxus T90 EV (BEV)

Maxus eDeliver 3 (BEV)

Maxus eDeliver 5 (BEV)

Maxus eDeliver 9 (BEV)

Mazda

Mazda CX-60 (PHEV)

Mazda CX-80 (PHEV)

Mazda CX-6e (BEV)

Mazda 6e (BEV)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Clase A 250 e (PHEV)

Mercedes-Benz GLA 250 e (PHEV)

Mercedes-Benz CLA (BEV)

Mercedes-Benz EQA (BEV)

Mercedes-Benz EQS SUV (BEV)

Mercedes-Benz GLB (BEV)

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (BEV)

Mercedes-Benz EQT (BEV)

MG

MG HS (PHEV)

MG MGS5 EV (BEV)

MG MGS6 EV (BEV)

MG MG4 (BEV)

Mini

Mini Countryman (PHEV y BEV)

Mini Aceman (BEV)

Mini Cooper (BEV)

Mitsubishi

Mitsubishi Outlander (PHEV)

Mitsubishi Eclipse Cross (PHEV)

Mitsubishi Eclipse Cross EV (BEV)

Nissan

Nissan X-Trail (PHEV)

Nissan Micra (BEV)

Nissan Leaf (BEV)

Nissan Ariya (BEV)

Nissan Townstar Combi (BEV)

Nissan Townstar Furgón (BEV)

Nissan Interstar (BEV)

Omoda

Omoda 5 (BEV)

Opel

Opel Astra (PHEV y BEV)

Opel Corsa (BEV)

Opel Grandland (PHEV y BEV)

Opel Mokka (BEV)

Opel Frontera (BEV)

Opel Combo Electric (BEV)

Opel Zafira Electric (BEV)

Opel Vivaro Electric (BEV)

Opel Movano Electric (BEV)

Peugeot

Peugeot 308 Plug-in Hybrid (PHEV)

Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid (PHEV)

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid (PHEV)

Peugeot 408 Plug-in Hybrid (PHEV)

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid (PHEV)

Peugeot e-208 (BEV)

Peugeot e-2008 (BEV)

Peugeot e-308 (BEV)

Peugeot e-308 SW (BEV)

Peugeot e-3008 (BEV)

Peugeot e-408 (BEV)

Peugeot e-5008 (BEV)

Peugeot e-Rifter (BEV)

Peugeot e-Traveller (BEV)

Polestar

Polestar 2 (BEV)

Polestar 3 (BEV)

Renault

Renault Rafale E-Tech (PHEV)

Renault Twingo E-Tech (BEV)

Renault 5 E-Tech (BEV)

Renault 4 E-Tech (BEV)

Renault Megane E-Tech (BEV)

Renault Scenic E-Tech (BEV)

Renault Kangoo E-Tech (BEV)

Renault Grand Kangoo E-Tech (BEV)

Seat

Seat León (PHEV)

Seat León Sportstourer (PHEV)

Secma

Secma Fun Elec (BEV)

Skoda

Skoda Kodiaq (PHEV)

Skoda Elroq (BEV)

Skoda Enyaq (BEV)

Skoda Enyaq Coupé (BEV)

Skywell

Skywell BE11

smart

smart #3 (PHEV y BEV)

smart #5 (PHEV y BEV)

smart #1 (BEV)

Sportequipe

Sportequipe 6 (PHEV)

Sportequipe 8 (PHEV)

Subaru

Subaru Solterra (BEV)

Suzuki

Suzuki Across (PHEV)

Suzuki eVitara (BEV)

SWM

SWM G03F EDi (EREV)

Tesla

Tesla Model 3 (BEV)

Tesla Model Y (BEV)

Toyota

Toyota C-HR (PHEV)

Toyota RAV4 (PHEV)

Toyota C-HR+ (BEV)

Toyota bZ4x (BEV)

Toyota Hilux (BEV)

Toyota Proace (BEV)

Volkswagen

Volkswagen Golf (PHEV)

Volkswagen Tiguan (PHEV)

Volkswagen Tayron (PHEV)

Volkswagen Passat (PHEV)

Volkswagen ID.3 (BEV)

Volkswagen ID.4 (BEV)

Volkswagen ID.5 (BEV)

Volkswagen ID.7 (BEV)

Volkswagen ID.7 Tourer (BEV)

Volkswagen ID. Buzz (BEV)

Volvo

Volvo EX40 (BEV)

Volvo EX30 (BEV)

Volvo EC40 (BEV)

Xpeng

Xpeng G6 (BEV)

Xpeng P7 (BEV)

Yooudooo