El programa estatal Renta Web no ha introducido los cambios a tiempo y no se pueden desgravar los gastos por la práctica y fomento de la música y los gastos sanitarios y deportivos

Hacienda avisa a los autónomos: existen 7 gastos que pueden desgravar en la declaración de la renta 2025-2026

Compartir







Un fallo en el programa Renta Web en el inicio de la Campaña de la Renta impide aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos.

Desde el departamento que dirige José Antonio Rovira aseguran que el programa estatal Renta Web no ha introducido estos cambios a tiempo para el inicio de la Campaña de la Renta 2025. Además, indican que la Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado que está implementando estos cambios en el programa para que estén disponibles "lo antes posible" y los valencianos puedan seleccionar las casillas para aplicarse estas deducciones.

PUEDE INTERESARTE Haber estado en ERTE o en paro en 2025 obliga a revisar varias casillas en el borrador de la declaración de la renta

De hecho, añaden, la AEAT, en el manual de renta y en el propio programa, está advirtiendo mediante avisos de esta circunstancia, emplazando a los contribuyentes que quieran aplicarse estas deducciones a presentar la declaración pasados unos días, cuando ya estén disponibles las casillas.

Según explican estas fuentes, una vez que se solucione el problema se habilitará para las nuevas deducciones (en el caso de la Comunitat Valenciana la referente al fomento de la música) la casilla 'Otras deducciones', mientras que en el caso de las deducciones modificadas (la ampliación de los niveles de renta en las sociosanitarias y deportivas) se actualizarán los cálculos.

PUEDE INTERESARTE Las novedades y deducciones en la declaración de la renta de este año si eres boomer

En cualquier caso, desde Conselleria señalan que esta incidencia no es exclusiva de la Comunitat Valenciana, ya que "la propia Agencia Tributaria ha informado de que esta circunstancia también se ha producido en Castilla La Mancha, donde se han introducido dos deducciones nuevas y se han modificado otras cinco".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Críticas del PSPV

El PSPV ha criticado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, que el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca tuvo "mucha prisa" para anunciar las deducciones y para "cambiar todos los logos" de la administración autonómica con el color azul, pero "no para que funcione bien" la aplicación de estos beneficios fiscales.

"Si esta era la medida estrella de Llorca, que anunció en un desayuno en Madrid después de llegar de rebote a la Generalitat, date prisa para que se pueda aplicar", ha manifestado el síndic socialista, José Muñoz, quien ha relacionado esta situación con el "caos" en la aplicación móvil GVA Salut.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ante estas críticas, el síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado desconocer que existiera este problema y ha garantizado que se solucionará "en cuestión de horas". Lo importante, ha insistido, es que "un millón de valencianos" se podrán de beneficiar de estas deducciones fiscales.