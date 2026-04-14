En el escenario más severo se podría provocar una recesión

¿Subirá el precio de los vuelos por la guerra de Irán? De cada 100 euros de coste que tiene una compañía aérea, 30 son del combustible

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¿Cómo está afectando la guerra a la economía global y a la española? El Fondo Monetario Internacional acaba de dar sus previsiones. De momento, considera que el impacto es moderado. El FMI resta dos décimas a la previsión de crecimiento para 2026 tanto de la economía mundial como de la eurozona y de España.

Con esta rebaja la economía mundial crecería un 3,1%, la eurozona un 1,1% y España un 2,1%, la que más crece entre las grandes economías europeas. Más que Alemania, Francia o Italia. El dato más negativo para España es el de la inflación que llegaría al 3%, un poco más alta que la media de la eurozona. El mercado laboral seguiría mejorando ya que el paro cae por debajo del 10%.

En las economías emergentes y en desarrollo, donde el conflicto tiene un impacto muy variable, el FMI prevé que el crecimiento disminuya al 3,9% en 2026 y se recupere hasta el 4,2% en 2027, lo que implica una rebaja de tres décimas este año, pero una mejora para el pronóstico del siguiente ejercicio. En concreto, China crecerá un 4,4% en 2026 y un 4% un año después, con una revisión a la baja de una décima este año; mientras que la India ve mejorado en una décima el pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente, hasta el 6,5% en ambos casos.

El escenario adverso y el severo

Debido a la elevada incertidumbre en cuanto a la duración del conflicto y el impacto en las actividades de producción y transporte debido a posibles daños por el cierre o pérdida de infraestructura energética, el FMI maneja también dos escenarios alternativos, uno adverso y otro severo.

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En el escenario adverso, se supone que los precios del petróleo aumentarán a un promedio de alrededor de 100 dólares por barril en 2026 y de alrededor de 75 dólares en 2027, mientras que los precios del gas aumentarán un 160% en Europa y Asia en el segundo trimestre con respecto al escenario base, antes de revertirse en su mayoría en 2027, y los precios de los alimentos básicos aumentarán un 2,5%.

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En este escenario adverso, el crecimiento mundial se reduciría en 0,8 puntos porcentuales en 2026, hasta el 2,5%, y la inflación global sería 1,5 puntos superior, hasta el 5,4%, con el grueso del impacto concentrado en el encarecimiento de la energía. En 2027, el impacto sobre el PIB se moderaría a 0,2 puntos, apoyado en la reversión parcial de los precios de las materias primas.

Sin embargo, en el peor escenario contemplado por el FMI, el índice promedio de precios al contado del petróleo rondaría los 110 dólares por barril en 2026 y alrededor de 125 dólares en 2027, mientras que los precios del gas en Europa y Asia aumentan un 200% durante el mismo período, y los alimentos básicos se encarecen un 5% este año y un 10% en 2027.

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Asimismo, las expectativas de inflación a un año vista en el escenario severo aumentan hasta 100 puntos básicos en las economías avanzadas para 2027 y hasta 130 puntos básicos en los mercados emergentes, excluyendo China, al tiempo que un episodio significativo de aversión al riesgo eleva las primas corporativas.

En el escenario más severo hay riesgo de recesión

En el escenario más severo, los efectos sobre el crecimiento global "son sustanciales y de mayor duración", advierte el FMI, que estima la pérdida de 1,3 puntos porcentuales de crecimiento respecto del escenario base en 2026, lo que implicaría "un riesgo cercano a una recesión global" al situarse la tasa de crecimiento mundial por debajo del 2%, algo que solo se ha producido cuatro veces desde 1980, coincidiendo las dos últimas con la crisis financiera mundial y la pandemia de Covid-19. Además, el impacto adverso sobre el crecimiento también es más persistente, con una reducción del ritmo de expansión global de 1 punto porcentual en 2027, hasta el 2,2%.

De su lado, la tasa de inflación sería 190 puntos básicos más alta en 2026, alcanzando el 5,8%, y 260 puntos básicos más alta en 2027, llegando al 6,1%. "En ambos escenarios, el impacto en los mercados emergentes sería nuevamente mayor que en las economías avanzadas", advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.

En su análisis sobre la economía mundial, el FMI advierte de que el balance de riesgos se inclina "a la baja", con el conflicto en Oriente Próximo, el encarecimiento de las materias primas y un posible endurecimiento de las condiciones financieras en el centro de sus preocupaciones.

Más allá del 'shock' energético derivado de la guerra de Irán, subraya la vulnerabilidad de muchas economías a una combinación de elevada deuda pública, importantes necesidades de refinanciación y tipos de interés aún restrictivos, lo que podría traducirse en tensiones de financiación soberana y corporativa si se deterioran las condiciones de mercado. Asimismo, también señala como riesgos adicionales la intensificación de las tensiones geopolíticas y comerciales, la posible corrección de valoraciones en sectores ligados a la IA y la falta de progreso en reformas estructurales que impulsen la productividad.

Ante este panorama, el organismo insta a "gestionar el 'shock' actual sin perder de vista el siguiente", combinando estabilidad macroeconómica, protección enfocada a los hogares vulnerables y un impulso decidido a reformas que eleven el crecimiento potencial y refuercen la resiliencia frente a futuras sacudidas.