E incremento se debe especialmente al encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, subraya el INE

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La inflación repunta en marzo. Concretamente, se eleva al 3,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que el incremento se debe especialmente al encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más en comparación con la tasa registrada en febrero. En ese alza, destaca además el encarecimiento de algunos alimentos como los huevos y la carne de vacuno, cuyo precio se dispara también en el primer mes de la guerra de Irán, con una subida interanual de sus precios del 21,2 % y del 13,7 %, respectivamente.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, de los 1,1 puntos más de inflación en marzo, 0,787 puntos fueron aportados por el grupo del transporte, que incluye los combustibles; mientras que la vivienda sumó 0,215 puntos; y el grupo del vestido y el calzado contribuyó con 0,115 puntos. Por el contrario, el grupo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas tiró a la baja y restó 0,092 puntos, aunque con casos específicos que contradicen esa corriente, como los citados con los precios del huevo y la carne vacuna, que se disparan.

La subida de los carburantes con la guerra de Irán y su impacto en la inflación

De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales. La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7%; mientras que la gasolina ha pasado de caer un 6,1% en febrero a subir un 4,8% en marzo.

Los combustibles líquidos se dispararon un 22,9% interanual, cuando un mes antes caían el 10,8%; mientras que los hidrocarburos licuados (butano y propano) cayeron un 9,7%; y el gas natural bajó un 5,8% interanual.

Por su parte, la electricidad subió un 4,3% interanual, lo que junto al repunte de los combustibles líquidos fue lo que provocó el alza del grupo de la vivienda.

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A este respecto, el Ministerio de Economía ha valorado en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", añade Economía, que indica además que la electricidad está actuando como "amortiguador", gracias a la apuesta de España por las renovables.

Los huevos y la carne de vacuno disparan sus precios

La inflación del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 2,7% interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero, lo que implica que el repunte de los combustibles no se ha trasladado a la alimentación. En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1% en febrero a hacerlo un 21,2% en marzo.

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Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7% y al 13,2%, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3%.

Otros alimentos como las patatas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.

La tasa anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,9 %, dos décimas superior a la del mes anterior.

La tasa de inflación más alta, en Madrid

Por comunidades autónomas, la tasa de inflación más alta se registró en Madrid (4,1%), siete décimas superior a la media nacional. También se registraron tasas superiores a la media en Galicia (3,8%), en Castilla-La Mancha (3,7%), en Baleares y Cantabria (3,6%), y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5%).

Por su parte, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco registraron tasas iguales a la media nacional (3,4%). Más allá, por debajo de la media se situaron Andalucía (3,3%), Cataluña (3,1%) y Asturias, Canarias y La Rioja (3%). El Ceuta fue del 2,7% y en Melilla del 2,6%.

En tasa mensual, el IPC subió en marzo un 1,2% respecto a febrero, a consecuencia del encarecimiento de los combustibles, pero también por los mayores precios del vestido y el calzado al inicio de la nueva temporada, así como por la subida de precio de restaurantes y servicios de alojamiento.