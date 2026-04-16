Sergio Delgado 16 ABR 2026 - 12:39h.

Carles Méndez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, explica si es buen momento para invertir durante la tregua en Irán y las pautas que deben seguir los inversores

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La tregua en Irán ha provocado un giro inmediato en los mercados. Las bolsas han rebotado con fuerza y el petróleo ha corregido tras semanas de tensión. Un movimiento que muchos inversores interpretan como una señal de oportunidad.

Sin embargo, el contexto sigue siendo incierto. Muy incierto. “La reacción de los mercados debe interpretarse, por ahora, más como un rally de alivio”, avisa Carles Méndez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e investigador del grupo i2TIC-lab. Y añade, “es lógico que las bolsas hayan rebotado y que el petróleo corrigiera tras reducirse temporalmente la tensión geopolítica”.

Aun así, advierte que “la tregua sigue siendo frágil” y que “la normalización en los flujos energéticos todavía está lejos de ser completa”.

Un rebote que no confirma un cambio de tendencia

La tregua en la guerra entre EEUU, Israel e Irán ha impulsado subidas en las bolsas y una corrección en el precio del petróleo, sí. Pero esto es algo que suele ocurrir cuando disminuye el riesgo en zonas clave para el suministro energético.

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Sin embargo, este movimiento no implica necesariamente un cambio en la tendencia actual, ya que la situación sobre el terreno sigue sin resolverse de forma definitiva y los flujos energéticos aún no han recuperado plena normalidad. “Hay que interpretar este momento como una ventana táctica de alivio y no como una oportunidad estructural de entrada sin reservas”.

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La posibilidad de nuevas tensiones continúa presente y el mercado permanece extremadamente sensible a cualquier noticia. “Creo que el riesgo de ruptura de la tregua sigue siendo elevado”, explica el experto. Por lo que recomienda que el inversor actúe con cautela y mantenga una estrategia equilibrada.

Estrategia inversora basada en la prudencia y diversificación

La clave, en este contexto, pasa por no sobrerinterpretar el rebote actual. Y es que, el mercado puede cambiar rápidamente de dirección si la situación geopolítica se deteriora.

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En palabras del experto, el inversor debe mantener “una posición prudente”, con “cartera diversificada” y evitando “movimientos excesivamente agresivos”. Además, insiste en que no hay que “dar por descontado que el riesgo geopolítico ha desaparecido”.

De hecho, lanza una advertencia clara: “Ahora mismo, el mayor error sería invertir como si la situación ya estuviera plenamente normalizada”.

Inflación y tipos con matices

La caída del petróleo ha generado expectativas de moderación en la inflación, especialmente en Europa. Sin embargo, el impacto no es inmediato ni definitivo.

“La tregua puede ayudar a moderar parte de la presión inflacionista”, señala, sobre todo si logra estabilizar los precios energéticos. No obstante, matiza que “todavía es pronto para pensar que este episodio ha quedado neutralizado del todo”.

Además, recuerda que “el shock energético ya ha tenido efectos” y que los bancos centrales seguirán “muy atentos a la evolución del petróleo y del gas”. En este sentido, considera que la tregua “reduce el riesgo de nuevas sorpresas inflacionistas inmediatas”, pero “por sí sola no cambia de forma radical el marco de política monetaria”.

Sectores que pueden salir reforzados

El nuevo escenario también tiene implicaciones sectoriales. La bajada del crudo beneficia a las empresas más dependientes de la energía, mientras que las energéticas podrían perder impulso.

“Si la tregua aguanta y el petróleo sigue corrigiendo”, explica, los sectores que podrían verse más favorecidos serían “consumo, turismo, transporte e industria”. En cambio, “las compañías energéticas” podrían verse penalizadas, ya que “habían encontrado apoyo en el repunte del crudo”.

Aun así, insiste en que estos movimientos son frágiles, ya que el mercado sigue reaccionando “casi en tiempo real a cualquier noticia sobre la solidez o fragilidad del alto el fuego”.

Un impacto más allá del corto plazo

Más allá del momento actual, este episodio puede reforzar tendencias que ya estaban presentes en el mercado global. “A largo plazo, sí creo que este episodio puede dejar una huella más profunda que un simple sobresalto pasajero”, afirma. En este sentido, destaca la creciente importancia de la seguridad energética y la resiliencia logística en las decisiones de inversión.

No obstante, introduce un matiz relevante: “No diría que vaya a transformar de golpe todo el mapa financiero global”. Aun así, considera que sí puede impulsar cambios como “más atención a la diversificación de suministros” y “una mayor incorporación del riesgo geopolítico en la asignación internacional de capital”.