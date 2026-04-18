El grupo A1 de la Función Pública es que el percibe los sueldos más altos de toda la Administración

Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media por la doble subida: ¿cómo se distribuirá?

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la interinidad de una gran parte de los trabajadores públicos pone de manifiesto la precariedad laboral y salarial que sufren miles de trabajadores en este sector. A finales del años pasado, el Gobierno acordó una revalorización de sus sueldos del 1,5 % en 2026, una cifra que sube hasta el 11 % en el periodo entre 2025 y 2028. Cifras que podrían subir si la guerra dispara la inflación en estos años, pero que dibujan un escenario salarial muy desigual.

Y es que no todos los trabajadores de la administración pública cobran buenos sueldos. En un colectivo de más de 3,5 millones de funcionarios o asimilados, es posible encontrar salarios respetables, pero también otros excesivamente bajos.

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El grupo A1 es el mejor pagado de la Administración Pública

El pasado 2 de diciembre, el ministerio de Hacienda publicaba la tabla de retribuciones del personal funcionario 2026 contenida en el Real Decreto-ley 14 2025 donde se pueden comprobar la diferencia salarial entre los diferentes grupos que integran la Administración General del Estado.

Según estos documentos, los cuerpos superiores del Estado concentran las retribuciones más elevadas debido a sus complementos específicos y de destino. Según datos recopilados por CSIF y por las tablas oficiales de retribuciones, los grupos A1 siguen siendo los mejor remunerados.

Abogados del Estado (A1). Son tradicionalmente el cuerpo mejor pagado de la Administración General del Estado.

Son tradicionalmente el cuerpo mejor pagado de la Administración General del Estado. Retribución anual estimada entre 60.000 y 80.000 € brutos , según tablas oficiales y complementos habituales.

, según tablas oficiales y complementos habituales. Su función de representación jurídica del Estado y la elevada responsabilidad justifican los complementos específicos más altos.

Inspectores de Hacienda e Inspectores de Trabajo (A1).

Sueldo anual estimado entre 50.000 y 65.000 € , pudiendo superar esa cifra con productividad.

, pudiendo superar esa cifra con productividad. Son cuerpos con fuerte componente técnico y alta demanda de especialización.

Interventores y Auditores del Estado (A1).

Retribución anual alrededor de 50.000–70.000 € .

. Gestionan el control económico‑financiero del sector público.

Jueces, Magistrados y Fiscales (A1). Aunque pertenecen al Poder Judicial y no a la AGE, sus retribuciones están reguladas por ley y se consideran dentro del ámbito del empleo público.

Aunque pertenecen al Poder Judicial y no a la AGE, sus retribuciones están reguladas por ley y se consideran dentro del ámbito del empleo público. Sueldo base anual de entrada 21.503,76 € , según tablas oficiales.

, según tablas oficiales. Con complementos, un juez de Primera Instancia puede superar los 50.000 € anuales .

. Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (A1).

Retribución anual entre 55.000 y 75.000 € .

. Son perfiles clave en política económica, comercio exterior y organismos internacionales.

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¿Quién gana menos en la Función Pública?

En el otro lado de tabla nos encontramos una serie de categorías cuyos salarios anuales están ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional que el 2026 es de 1.221 en 14 pagas, lo que supone un bruto de 17.094 euros al año.

Se trata de los grupos C2 y APF, que incluyen puestos administrativos básicos, auxiliares y personal sin titulación requerida.

Sus retribuciones básicas oscilan entre 17.600 y 18.700 € anuales , sin complementos.

, sin complementos. En muchos casos, los complementos de destino son bajos y la progresión salarial depende casi exclusivamente de la antigüedad.

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Para todos estos grupos hay que tener en cuenta que las cuantías incluyen únicamente el salario base y los trienios mínimos. Los complementos —especialmente en cuerpos de élite, justicia, hacienda o sanidad— pueden duplicar o incluso triplicar la cifra final.