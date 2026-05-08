Ayuda municipal de hasta 4.000 euros por contratar a tu primer trabajador

Contratar a un primer empleado no solo implica asumir un coste laboral fijo, sino convertirse por primera vez en empresario en el sentido pleno del término

Bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses en varias comunidades autónomas

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Para muchos autónomos, dar el paso de contratar a su primer empleado es la decisión más difícil de toda su trayectoria. No solo implica asumir un coste laboral fijo, sino convertirse por primera vez en empresario en el sentido pleno del término. Precisamente por eso, varias comunidades autónomas han diseñado subvenciones específicas para ese momento concreto en que un trabajador por cuenta propia decide crecer y dejar de trabajar solo.

Madrid: 2.000 euros extra para el autónomo

La Comunidad de Madrid tiene uno de los programas más accesibles. Su Programa para el Fomento de la Contratación incluye, dentro de la Línea 2 dedicada a jóvenes desempleados, un incentivo específico para autónomos primerizos como empleadores. Se trata de 2.000 euros para los autónomos que contraten a su primer empleado, más 1.000 euros cuando la entidad beneficiaria sea una empresa emergente. Si la contratación se hace a tiempo parcial, los importes anteriores se reducen proporcionalmente en función de la jornada establecida, que no puede ser inferior al 75 por 100 de la jornada a tiempo completo comparable. La ayuda está sujeta al régimen de minimis.

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Ese plus de 2.000 euros se suma a la subvención base de la Línea 2: 5.500 euros por contratación indefinida de un joven menor de 30 años inscrito como demandante de empleo durante al menos 30 días e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La presentación de solicitudes es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y el plazo máximo para presentarlas es de un mes desde el alta del trabajador contratado en la Seguridad Social.

Adicionalmente, la misma página de la Comunidad de Madrid recoge otra línea de ayuda con 4.000 euros de importe máximo y un plazo de presentación de solicitudes del 1 de febrero de 2026 al 30 de abril de 2026. Corresponde al Programa de Jóvenes Investigadores, para la contratación de menores de 30 años en proyectos de I+D+i.

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Navarra: entre 5.000 y 9.500 euros

El Gobierno de Navarra ha autorizado la tramitación de una convocatoria de subvenciones de crecimiento autónomo dotada con 1 millón de euros, destinados a apoyar la primera contratación de una persona trabajadora por cuenta ajena por parte de una persona trabajadora autónoma. La subvención oscilará entre los 5.000 y los 9.500 euros por contrato, cubriendo el Servicio Navarro de Empleo entre un 23% y un 44% del coste empresarial, es decir de los costes laborales y de Seguridad Social, por un contrato equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.

Para acceder a la ayuda es necesario estar dado de alta como autónomo en Navarra (RETA o mutualidad), tener domicilio fiscal en Navarra, no haber tenido personas trabajadoras contratadas en los últimos 12 meses, mantener el contrato durante al menos un año y estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. El plazo de solicitud se extiende desde el 28 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque en la práctica la ayuda está sujeta a un presupuesto máximo, por lo que una vez agotado el crédito disponible, dejará de concederse.

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Aragón: hasta 9.000 euros

El INAEM aragonés también tiene una línea específica para esta situación. La subvención por la contratación de la primera persona trabajadora por cuenta ajena va de 5.500 a 9.000 euros según el perfil del solicitante. Los requisitos incluyen que la contratación se realice dentro de los primeros 24 meses desde el inicio de la actividad como autónomo, que el contrato sea indefinido desde su inicio y formalizado a jornada completa o a tiempo parcial no inferior al 50% de la jornada anual, y que la persona contratada esté desempleada e inscrita como demandante de empleo al menos desde el día anterior a la contratación. El plazo de presentación es de un mes a contar desde el día siguiente al alta de la persona contratada en la Seguridad Social.

El plazo general de esta convocatoria comienza el 8 de enero y finaliza el 30 de octubre de 2026, y las solicitudes se realizan a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón.

Lo que todas tienen en común

En los tres territorios, la solicitud debe presentarse en el mes siguiente al alta del trabajador en la Seguridad Social. Quien supera ese plazo pierde la ayuda definitivamente, sin posibilidad de reclamación retroactiva. La recomendación práctica es preparar la documentación antes de firmar el contrato.