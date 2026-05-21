Se trata de un descuento directo sobre el precio de la energía regulada, el llamado PVPC

Hasta un 57,5% de descuento en la luz: así puedes acceder al bono social en 2026

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Existe una ayuda pública que en 2026 permite pagar menos de la mitad de lo que marca la factura de la luz, en concreto, un 57,5% menos, y que, pese a ser un derecho reconocido por ley, sigue sin llegar a una proporción significativa de los hogares que podrían beneficiarse de ella. La razón no es la burocracia, aunque también. Es, sobre todo, el desconocimiento.

El bono social eléctrico no es una tarifa, ni implica cambiar de compañía. Es un descuento directo sobre el precio de la energía regulada, el llamado PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que aplica automáticamente la Comercializadora de Referencia con la que se tenga contratado el suministro. El descuento aplicable sobre el PVPC es de un 42,5% para el consumidor vulnerable, y de un 57,5% para el consumidor vulnerable severo, establecidos en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

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Dicho descuento del 57,5% significa que quien lo recibe paga menos de la mitad de lo que le correspondería en la factura base. Para acceder a esto se deben cumplir dos condiciones técnicas de partida. Por una parte, tener contratada la tarifa PVPC con una potencia igual o inferior a 10 kW, y que sea la vivienda habitual. Además, si se está en el mercado libre debe migrar al regulado primero y después solicitar el bono.

Quién puede pedir el bono social

La normativa distingue entre consumidor vulnerable (42,5% de descuento) y consumidor vulnerable severo (57,5%). A los clientes que cumplan los requisitos se les considera vulnerables y se les aplica un 42,5% de descuento en su factura, sujeto a unos límites de consumo anuales. Por nivel de renta, quienes cumplan los requisitos para ser considerados clientes vulnerables y además tengan niveles de renta inferiores al 50% de los límites válidos para clientes vulnerables acceden al 57,5%. En una tercera categoría estarían los consumidores en riesgo de exclusión social, para quienes el importe de la factura queda completamente cubierto

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El umbral de renta para ser considerado vulnerable es 1,5 veces el IPREM de 14 pagas, que en 2026 asciende a 8.400 euros anuales, lo que sitúa el límite de partida en 12.600 euros para un adulto solo. Por cada miembro adulto adicional en el hogar se suman 2.520 euros (0,3 veces el IPREM), y por cada menor, 4.200 euros (0,5 veces el IPREM). Una pareja con dos hijos menores puede tener ingresos de hasta 23.520 euros anuales y seguir cumpliendo el requisito. Para el vulnerable severo, esos mismos umbrales se reducen a la mitad.

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Hay tres colectivos que acceden directamente sin necesidad de acreditar renta:

Pensionistas con pensión mínima que no perciban otros ingresos anuales superiores a 500 euros

Familias numerosas (aunque este criterio está en proceso de revisión por el Gobierno, que prevé vincularlo también a la renta)

Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

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Además, hay situaciones especiales que elevan todos los umbrales en 8.400 euros adicionales: que algún miembro de la unidad de convivencia tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, sea víctima de violencia de género, víctima de terrorismo, se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o que la unidad de convivencia esté integrada por un único progenitor y al menos un menor.

Cuántas personas tienen derecho al bono social

En el año 2025, el número de beneficiarios del bono social eléctrico superó los 1,7 millones, según las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios alerta de que esta cifra no es ni de lejos suficiente. Desde OCU reclaman que muchos hogares que tienen derecho al bono social no lo disfrutan por desconocimiento o por las dificultades para solicitarlo, y proponen estudiar algún sistema de aplicación automática del bono para garantizar el acceso a los hogares vulnerables.

Quien tiene derecho al bono eléctrico recibe automáticamente otra ayuda que no requiere ningún trámite adicional. El Bono Social Térmico es una ayuda económica, gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Comunidades Autónomas, que se concede de forma automática a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. En la práctica, la ayuda puede superar los 375 euros, dependiendo de cada caso. El importe varía según la zona climática de la vivienda y el grado de vulnerabilidad, y se abona en un pago único anual directamente en cuenta bancaria.

Para solicitar el bono hay que contactar con la Comercializadora de Referencia, que puede ser Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy) u otras, por teléfono, correo electrónico o a través de sus páginas web. El bono tiene una validez de dos años, tras los cuales la propia comercializadora verifica de oficio si se siguen cumpliendo los requisitos y lo renueva sin necesidad de nuevo trámite, salvo situaciones concretas.