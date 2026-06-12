Los prejubilados con más de 40 años de cotización seguirán penalizados en sus pensiones

Los casi 900.000 prejubilados que han cotizado más de 40 años seguirán perdiendo hasta un 21 por ciento en sus pensiones de por vida

El Congreso rechaza eliminar las penalizaciones a la jubilación anticipada para quienes hayan cotizado más de 40 años

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Casi 900.000 prejubilados que han cotizado más de 40 años seguirán sufriendo penalizaciones de hasta el 21 % de por vida en sus pensiones después de que el Congreso rechazara este jueves la eliminación de los conocidos como coeficientes reductores como había solicitado Podemos. El rechazo frena una reforma reclamado por la formación liderada por Ione Belarra que habría permitido cobrar la pensión íntegra a este colectivo a partir de su aprobación, aunque sin carácter retroactivo, y que, según el Gobierno, implicaba un coste superior a 3.350 millones de euros anuales.

En la votación de la enmienda, tanto PP como PSOE han votado en contra de la propuesta, mientras que Vox se ha abstenido y el resto de partidos ha votado a favor, incluido Sumar, que comparte gobierno con los socialistas, y también Junts, UPN y Coalición Canaria.

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Para podemos, el rechazo e "insoportable"

La votación de este jueves contrasta con el resultado de una moción en noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo, sólo que entonces carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal, tan sólo era una llamada a la acción. En aquella votación el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos.

El Ejecutivo cifró en 3.358 millones de euros el coste que supondría impulsar la reforma legal que pide Podemos, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria.

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El resultado de la votación ha provocado el enfado de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", ha censurado a través de su cuenta de X.

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Antes de comenzar el debate y la votación de las enmiendas que quedaban 'vivas', la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró ante los medios para exigir al PSOE que se ponga "del lado de la gente" y apoyase la propuesta para revertir una situación "absolutamente injusta" que afecta a cerca de 900.000 personas que tienen más de cuarenta años cotizados.

"Yo creo que quien votó al PSOE el 23 de julio del año 2023 entendería que hoy el PSOE votara en contra. Si hay dinero para el rearme, si hay dinero para armas y tanques, mínimo, tiene que haber dinero también para los jubilados y las jubiladas", ha enfatizado Belarra. No obstante, Belarra ya apuntaba que el PSOE siempre se había negado a aprobar esta iniciativa.

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Ya en el debate de la iniciativa en el Pleno, la diputada Martina Velarde también ha insistido en pedir a los grupos parlamentarios apoyo a dicha enmienda y evitar excusas como que la propuesta tiene que pasar por la comisión del Pacto de Toledo: "Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen", ha dicho desde tribuna.