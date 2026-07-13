Carlos Plá Valencia, 13 JUL 2026 - 06:30h.

Amparo Gallego y Amparo Palmero, dos mujeres con Síndrome de Down afrontan acciones cotidianas como activar un teléfono móvil y detectan las dificultades que se encuentran en el proceso

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Amparo Gallego y Amparo Palmero, dos mujeres con Síndrome de Down de 60 y 47 años, conocidas como las "Amparos" se enfrentan al reto de montar una tienda de campaña. Con paciencia y diligencia revisan todo el material y estudian las instrucciones. En el proceso, se encuentran con numerosos obstáculos para completar su misión y muestran de forma práctica las dificultades que se puede encontrar cualquier persona que quiera aventurarse a levantar una tienda de campaña.

Tras la prueba llegan las conclusiones y los consejos para que el fabricante pueda mejorar la experiencia del cliente y facilitar el proceso. "Con un toque de humor, las "Amparos" analizan procesos, objetos o textos que no son accesibles para una parte importante de la población como personas con discapacidad intelectual, personas mayores o migrantes y ofrecemos soluciones para hacerlas accesibles", explica Samuel Romero, director de proyectos de la Fundación Asindown.

Las "Amparos" son las estrellas del proyecto, conocido como "Asesores de la Simplicidad". Estas "influencers" que triunfan en redes sociales, tratan en sus vídeos de llevar a cabo acciones cotidianas como activar un teléfono móvil, utilizar un electrodoméstico o, incluso, comprar unas entradas de concierto en una página web. "Cuando pensamos en este proyecto sabíamos que tenían que ser ellas nuestra imagen. Se lo pasaban muy bien están muy felices de tener esta repercusión y a nosotros nos dan una visibilidad brutal. Nosotros les entregamos el producto o servicio que tienen que analizar y ponemos la cámara a grabar. Ellas son la parte más visible de lo que hacemos, una denuncia pública con humor de cosas que a todas luces pueden mejorar notablemente su accesibilidad", señala Romero.

Trabajo riguroso

Detrás de cada post hay un trabajo técnico y de diseño riguroso para hacer propuestas que puedan perdurar y mejoren a empresas y entidades. "El objetivo no es solo ofrecer información accesible a la población, también que las empresas puedan mejorar sus procedimientos y ganen clientes. Ahora vamos a colaborar con una marca de electrodomésticos para que saquen una línea con los electrodomésticos más fáciles de utilizar del mercado. Esto no solo va a posicionar a la empresa, también contribuirá a mejorar su eficiencia y disminuir la cantidad de devoluciones de productos que funcionan perfectamente, pero que sus clientes no saben utilizar".

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Captación de fondos

Con este proyecto, Asindown no solo contribuye a mejorar la accesibilidad de servicios y productos a personas con discapacidad o mayores, también aumentan la empleabilidad de sus asociados y obtienen fondos de las empresas e instituciones con los que trabajan para llevar a cabo sus programas de atención directa a personas con discapacidad intelectual en los que cubren toda su fase vital desde que nacen hasta que envejecen. "Son programas muy costosos y tenemos que intentar bajar los costes que tenemos en la entidad con iniciativas en esta línea, que no solo generan impacto, sino que además nos dejan una fuente de ingresos para para mantener la entidad".

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Tras el éxito alcanzado en redes sociales, las "Amparos" ya trabajan para pasar por su lupa otros productos con los que nos topamos en nuestro día a día. "Claro que van a seguir después de su éxito. Estamos preparando una publicación con cremas solares, que también va a ser muy chula, porque también hay un punto de desinformación en este tema y a veces son complejas de entender y saber usar".