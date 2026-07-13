Hacer obras sin permiso puede salir muy caro: la multa de hasta 3.000€ que muchos desconocen

David Soriano 13 JUL 2026 - 06:45h.

Cualquier tipo de reforma en un hogar o edificio comunitario requiere de la correspondiente tramitación de su licencia de obras, en la que se autorice la misma.

Licencia sí o no: las reformas en el hogar no empiezan cuando llegan los albañiles

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Cuando se quieren efectuar obras en una vivienda o local comercial, además del presupuesto de la cuadrilla que va a realizar la reforma, es necesario solicitar a nuestra administración local un permiso de obra. Sin este documento (y el pago de sus correspondientes tasas) que evalúa, certifica y autoriza las modificaciones que se van a realizar, estaríamos realizando una obra ilegal que puede salir mucho más cara de lo que pensábamos, pues estas sanciones por incumplir la normativa local se pueden traducir en sanciones económicas realmente elevadas.

Cuándo se necesita permiso de obra

No todas las modificaciones que vayamos a realizar en un inmueble precisan de la solicitud de los permisos municipales. Si no se considera obra mayor, lo que supondría una reforma mínima en la que apenas se van a rehabilitar o retocar los acabados, no se necesitaría el permiso de obra ni el pago de las correspondientes tasas. En este caso, el único pago de tasas que podrías llegar a necesitar sería por la reserva de espacio para un contenedor de escombros si se diera el caso.

Para todo lo demás entraríamos en supuestos que sí precisan de solicitud de licencia de obra. Un claro ejemplo que automáticamente implica necesitar del permiso oficial es cuando se va a tirar un tabique. Al considerarse que esto va a suponer un cambio de estructura y plano en el local o vivienda, se necesita dar cuenta del proyecto de modificación al ayuntamiento de la localidad donde esté situado el mismo. Aunque sea menos peligroso, también si se divide una estancia levantando un nuevo tabique debemos comunicarlo y pedir autorización.

Otros cambios estructurales también necesitan de permiso de obra, especialmente cuando los cambios que se pretenden hacer van a afectar al diseño o construcción original. Además de la solicitud del permiso y el pago de las tasas municipales, en estos casos de modificación o ampliación de la estructura de la vivienda se necesita también la supervisión y firma de un técnico colegiado que autorice el proyecto.

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Cuando se quieren retocar los elementos comunitarios a los que se accede desde la vivienda, como serían la fachada, terraza o balcón, hay que recordar que estamos en un espacio cuya propiedad realmente está “compartida”, por lo que, en primer lugar, antes de necesitar acudir a la administración local a solicitar el permiso y pagar las tasas, necesitaríamos de la autorización de la comunidad de propietarios. Sin ella, el resto de los trámites no tendrían validez ninguna al no poder iniciar las obras sin su consentimiento. Una vez conseguida esta luz verde, solicitud de permiso y pago de tasas, pero no haría falta la supervisión de técnico colegiado si no se va a realizar una gran modificación de estructura.

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Multas por reformas sin permiso oficial

Como vemos, la gran mayoría de las obras que se van a realizar en tu domicilio o local necesitan la correspondiente licencia. Sin ella, en el caso de que la autoridad local detecte las obras irregulares o reciba una denuncia con motivo de las mismas, el primer paso podría ser la paralización inmediata de las obras, dando pie posteriormente a un procedimiento administrativo que, entre otros trámites, incluye la comprobación de la denuncia por parte de los servicios municipales, el requerimiento y la audiencia previa del titular denunciado.

En el caso de que se considere que la irregularidad es apta para ser propuesta para sanción, las cantidades de las multas económicas no son fijas en toda España, ya que la competencia sancionadora es a nivel local y autonómico. Por poner una media, habitualmente se sancionan de la siguiente manera:

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Las infracciones leves tendrán una sanción económica de entre 600 y 6.000 euros, unos 3.000 euros de media si no has pasado a infracciones de mayor gravedad.

tendrán una sanción económica de entre 600 y 6.000 euros, si no has pasado a infracciones de mayor gravedad. Las infracciones graves tendrán una sanción económica de entre 6.001 y 60.000 euros.

Las infracciones muy graves tendrán una sanción económica de entre 60.001 y 300.000 euros.

Además, no siempre pagar soluciona todo el follón que supone no haber solicitado los permisos correspondientes. Dependiendo de la gravedad de la obra irregular y los cambios estructurales que se hayan producido, se puede llegar a solicitar (generalmente como último recurso) la demolición de las obras efectuadas, ya que cada ayuntamiento tiene también la obligación de restaurar la legalidad urbanística en todos los casos.

Si hablamos de la hipótesis de que has conseguido salirte con la tuya y finalizar la obra sin haber sido sancionado por no tener la licencia correspondiente, no es oro todo lo que reluce y pueden surgir otro tipo de problemas. Por ejemplo, puede suponer problemas para vender o alquilar en el futuro, ya que el comprador o inquilino puede requerir tener todas las reformas en orden. También pueden surgir casos en los que haya problemas para contratar o cambiar de empresa de suministros, ya que algunas empresas de electricidad, agua o gas podrían llegar a negarse a dar servicio a construcciones sin licencia. En definitiva, este es un ejemplo perfecto de que lo barato puede salir muy caro y ahorrarnos unos pocos euros del permiso de obras puede multiplicar el coste final de la reforma.