Solo la sustitución de una bañera por un plato de ducha puede llegar a costar entre 1.500 y 4.000 euros

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La reforma que sustituye una bañera por un plato de ducha accesible es una de las intervenciones domésticas con la mejor relación entre coste y beneficio funcional para hogares con personas mayores o dependientes. Su ejecución cuesta entre 1.500 y 4.000 euros según los profesionales del sector, y su impacto sobre la seguridad diaria es más que considerable, como demuestra el hecho de que la bañera sigue siendo el principal foco de caídas graves en mayores de 65 años.

Precisamente por esa doble condición de coste asumible y prevención sanitaria de gran alcance, las administraciones públicas españolas han consolidado durante los últimos años un mapa de subvenciones que en 2026 sigue activo y que, según la comunidad autónoma y el municipio del solicitante, puede llegar a cubrir hasta unos 2.000 euros del importe total de la obra en las convocatorias más habituales, con topes bastante más altos en programas específicos.

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Un requisito común

La mayoría de las convocatorias autonómicas y municipales que financian esta reforma comparten un requisito de acceso que conviene tener presente desde el inicio: el solicitante debe residir habitualmente en la vivienda donde se ejecutará la obra y, en la mayoría de los programas, debe convivir con una persona con grado de dependencia reconocida, discapacidad igual o superior al 33% o edad superior a 65 años con movilidad reducida. Esa condición amplía sensiblemente el perfil del beneficiario respecto de las ayudas generales del Plan Estatal de Vivienda, y explica que muchas familias que descartaron pedir la subvención por creerse fuera del perfil objetivo puedan en realidad acceder a ella.

La obra elegible tampoco se reduce, en la mayoría de programas, a la simple sustitución del recipiente. Incluye la retirada de la bañera, la instalación del plato de ducha antideslizante de clase C, la colocación de asideros y barras de apoyo, el suelo antideslizante en la propia estancia, la sustitución de la grifería por un modelo termostático con control de temperatura máxima y, opcionalmente, la instalación de mampara de cristal templado con apertura fácil. La suma de todas estas actuaciones se considera intervención integral y suele resolverse por presupuestos cerrados que las convocatorias reembolsan tras la ejecución.

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Convocatorias por comunidad autónoma

El mapa territorial de las convocatorias vigentes en 2026 dibuja una gran heterogeneidad de porcentajes y topes. En Navarra, el Gobierno foral financia hasta el 50% del coste de la sustitución de bañera por plato de ducha accesible con un máximo de 5.000 euros por vivienda, gestión a cargo de NASUVINSA (Navarra de Suelo y Vivienda) y con posibilidad de acumular subvenciones municipales complementarias en el Ayuntamiento de Pamplona. En La Rioja, Álava y otras provincias vascas, existen programas equivalentes gestionados por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), la Fundación Vital y la agencia autonómica de vivienda Etxebide, con cuantías variables según el nivel de renta y el grado de dependencia acreditado.

En Andalucía, las convocatorias consolidadas en el BOJA número 251 de 2025 cubren, con carácter general, el 60% del coste de las reformas de accesibilidad, y el 80% en los casos en los que resida en la vivienda una persona mayor de 65 años. En Castilla y León, el Gobierno autonómico anunció en febrero de 2026 un nuevo programa específico de sustitución de bañeras por platos de ducha con capacidad estimada de asistir a unas 20.000 personas mayores al año, incluido en el proyecto de Presupuestos autonómicos y pendiente de resolución legislativa.

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En Málaga, la Diputación provincial mantiene una convocatoria específica para mayores de 65 años y personas con discapacidad residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes que incluye expresamente el cambio de bañera por plato de ducha, la instalación de suelo antideslizante, apoyos, asideros y la adecuación de sanitarios y grifería.

Complementos municipales y del Plan Estatal

Junto a las convocatorias autonómicas, muchos ayuntamientos han abierto líneas complementarias específicas para vecinos empadronados con personas dependientes a su cargo. Los servicios sociales municipales son el punto de contacto habitual para conocer esas ayudas, que se abren en calendarios distintos según el municipio. Y por encima de todo el sistema, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reserva topes de 13.000, 18.000, 20.500 e incluso 22.000 euros por vivienda para actuaciones más amplias de accesibilidad universal, importes que pueden combinarse con las ayudas específicas para el cambio de bañera cuando la reforma forma parte de una intervención integral.

Se ha de tener en cuenta que se debe solicitar la ayuda antes de iniciar las obras, nunca después de haberlas ejecutado. El calendario habitual exige presentar el presupuesto detallado de una empresa autorizada, el certificado de discapacidad o dependencia, la Tarjeta Sanitaria Individual del beneficiario dependiente si es distinto del titular, el DNI del solicitante y la documentación fiscal habitual. La resolución provisional de concesión suele emitirse en varias semanas y solo entonces puede empezar la obra. Diez o quince días de gestión previa marcan la diferencia entre pagar 3.000 euros de bolsillo o recibir hasta 2.000 euros en subvención por la misma reforma.