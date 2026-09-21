Existen convocatorias autonómicas, programa en universidades públicas y diversas iniciativas para eliminar esta brecha de raíz

Hasta 1.500 euros para comprar libros, uniforme y material de FP: las ayudas no solo existen para Primaria o la universidad

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La pandemia dejó a la vista una brecha educativa que hasta 2020 casi nadie había cuantificado, al dejar claro que cientos de miles de familias españolas con hijos en edad escolar no disponían de un ordenador de uso personal, o compartían uno solo entre varios miembros del hogar, en unas condiciones incompatibles con el rendimiento académico exigido por el propio sistema.

Las administraciones respondieron con una batería de programas de dotación digital que, cinco años después, sigue activa en varias comunidades autónomas y en la mayoría de las universidades públicas del país, aunque con una publicidad notoriamente escasa. La consecuencia práctica es que buena parte del alumnado con derecho a estas ayudas no llega a solicitarlas cada año, no porque le sobre el dinero para comprar el equipo, sino porque desconoce que la convocatoria está abierta.

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Las convocatorias autonómicas de dotación digital

El programa más consolidado es el de la Junta de Castilla y León, que convoca cada curso ayudas específicas para la adquisición de dispositivos digitales dirigidas al alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos de Grado Básico y Grado Medio de Formación Profesional y Educación Especial en centros docentes de la propia comunidad.

Sus cuantías dependen del tipo de dispositivo adquirido y la renta per cápita de la unidad familiar. Para rentas per cápita superiores a los 3.500 euros anuales, el reembolso se sitúa en 75 euros para una tablet o un Chromebook, 90 euros para un portátil convertible dos en uno y 100 euros para un ordenador portátil de al menos doce pulgadas. Para tramos de renta inferiores, las cifras aumentan de forma proporcional. El plazo de solicitud del curso 2025-2026 se abrió el 25 de noviembre y se cerró el 19 de diciembre del año pasado, y la resolución llega a lo largo del segundo trimestre. La convocatoria vuelve a abrirse cada otoño con calendario equivalente.

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Otras comunidades han optado por programas específicos para colectivos particularmente vulnerables. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, mantiene abierta una línea para familias con menores en régimen de acogimiento familiar, que cubre no solo el ordenador o la tablet sino también los periféricos, el software ofimático y educativo y el alta de acceso a internet.

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Cataluña, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Galicia y el País Vasco mantienen sus propios programas equivalentes con criterios variables. El punto de contacto habitual para localizar la convocatoria activa en cada territorio es la web de la consejería o dirección general de educación de la propia comunidad autónoma, y en su defecto los servicios sociales municipales del propio ayuntamiento.

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Las universidades públicas y sus programas propios

La segunda vía serían los programas de cesión temporal de equipos que las universidades públicas españolas han incorporado a su catálogo de becas propias. El modelo dominante no es la ayuda económica para comprar el dispositivo, sino el préstamo del propio equipo durante todo el curso académico, con obligación de devolución al finalizar el mismo.

La Universitat de Barcelona mantiene el programa Connecta UB, con un fondo inicial de ciento cincuenta ordenadores portátiles y ochenta tarjetas SIM con conexión a internet, dirigido específicamente a estudiantes con dificultades económicas acreditadas, estudiantes procedentes de zonas en conflicto acogidos por el propio programa universitario, estudiantes extranjeros con NIE o pasaporte y doctorandos.

La Universitat de València mantiene una convocatoria equivalente de cesión temporal para veinticinco portátiles al curso (quince para estudiantes de primer curso y diez para el resto de cursos), con requisito previo de haber solicitado la beca general del Ministerio y contar con informe favorable de cumplimiento de los requisitos económicos.

La Universidad Complutense de Madrid ofrece a través de su programa de préstamo de equipos informáticos portátiles con pantalla de quince pulgadas y cargador original, para uso durante el periodo académico completo, dirigidos a estudiantes que acrediten condiciones de vulnerabilidad económica.

Otras grandes universidades españolas, como la Politécnica de Madrid, Autónoma de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Granada o País Vasco, mantienen programas propios con dotaciones similares.

Otros programas nacionales

Junto a las convocatorias autonómicas y universitarias, el Ministerio de Educación mantiene el llamado Plan Educa en Digital, articulado en colaboración con las propias comunidades autónomas y dirigido a estudiantes de familias en situación de vulnerabilidad para dotarles de ordenadores portátiles o tablets adaptados al seguimiento de la formación en línea.

Existe también el Bono Conect-As, ayuda directa de 1.000 euros para adquirir un ordenador portátil, una tablet con teclado o un convertible dos en uno y para contratar internet durante un máximo de doce meses, con un cupo limitado de tres mil beneficiarios y criterios específicos de selección que se renuevan cada convocatoria. El Kit Digital del Ministerio de Asuntos Económicos, por su parte, está dirigido a autónomos y pymes, no a estudiantes en sentido estricto, aunque los estudiantes universitarios que han iniciado su actividad como autónomos durante sus estudios sí pueden acogerse a él.