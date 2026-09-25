Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid, ha anunciado que se ha abierto un perfil en OnlyFans

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La futbolista española Lola Gallardo ha sorprendido con su nueva faceta en redes sociales. A sus 33 años, la sevillana ha querido innovar en su carrera y, compaginando su trayectoria en el mundo del fútbol, se ha estrenado en la red social OnlyFans.

Como ella misma ha explicado, la capitana del Atlético se ha abierto una cuenta en la red social de adultos donde compartirá con sus seguidores momentos de su vida personal y profesional.

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La nueva aventura de Lola Gallardo en OnlyFans

"Una nueva aventura comienza. Muy feliz de unirme a la familia OnlyFans. Quiero compartir con vosotros lo que normalmente no veis: mis entrenamientos, mi día a día, la llegada de nuestro bebé, y muchos momentos de mi vida personal y profesional", anunciaba la atleta sevillana.

Tras estas palabras en la que desvelaba su nueva aventura, la futbolista de anunciaba que se había creado este perfil en la red social de adultos para estar mucho más cerca de su comunidad: "Un espacio mucho más cercano para estar un poquito más cerca de vosotros. ¿Me acompañáis en esta nueva aventura? Os espero dentro".

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Su trayectoria en el mundo del fútbol y su renovación con el Atlético de Madrid

Lola Gallardo compaginará esta faceta nueva como creadora de contenido en la red social de adultos con su trayectoria como futbolista del Atlético de Madrid. Precisamente, el 4 de junio de este mismo año se anunciaba la renovación hasta el 30 de junio de 2029 de la deportista con el Atlético de Madrid Femenino.

Nada más hacerse pública la noticia, el club colchonero mostraba su alegría por esta renovación con la jugadora en su página web. Según el club de fútbol, con la renovación la capitana podrá seguir "haciendo historia defendiendo la portería atlética tres temporadas más".

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"La portera, que arrancará en la campaña 2026-27 su decimocuarta temporada bajo los palos de nuestro club, continuará batiendo todos los registros. Con 267 partidos oficiales (222 en Liga F, 26 en Copa de la Reina, 16 en UEFA Women's Champions League y tres en Supercopa de España) es la jugadora que más veces ha vestido nuestra camiseta, convirtiéndose en capitana de leyenda", resumía la nota de prensa.

La felicidad de Lola Gallardo tras su renovación

"A esos números se le suman los cinco títulos conseguidos: tres Ligas (2016-17, 2017-18 y 2018-19) y dos Copas de la Reina (2015-16 y 2022-23)", destacaba el comunicado.

Tras haber ampliado su contrato, la propia Lola Gallardo valoraba su renovación. "Estoy feliz de estar en mi casa, seguir tres años más y seguir disfrutando tanto de este club que tanto me ha dado", declaró a los medios oficiales del Atleti.