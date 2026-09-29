Hasta el 100% del coste del certificado energético: las subvenciones que muchas comunidades mantienen abiertas

El certificado energético puede incluirse entre los gastos subvencionables de distintas ayudas a la rehabilitación

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El certificado de eficiencia energética se ha convertido en un documento imprescindible para vender o alquilar una vivienda, pero también tiene un papel importante a la hora de solicitar determinadas ayudas a la rehabilitación. Su precio depende del inmueble y del técnico contratado, aunque en algunos programas públicos este gasto puede incluirse dentro del presupuesto subvencionable.

En 2026 continúan existiendo distintas líneas gestionadas por comunidades autónomas y administraciones locales que financian actuaciones para mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla expresamente entre los gastos que pueden recibir financiación los informes técnicos y los certificados necesarios para desarrollar las actuaciones de rehabilitación.

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La cuantía no es idéntica en todos los casos. Las ayudas ordinarias dependen del tipo de actuación y del ahorro energético conseguido, pero el plan permite que, cuando exista una situación de vulnerabilidad económica, las comunidades autónomas concedan una ayuda adicional que alcance hasta el 100% del coste imputable al propietario. Al estar los certificados entre los gastos admitidos, su coste puede quedar íntegramente cubierto dentro de una actuación que alcance ese porcentaje máximo.

Parte de los gastos subvencionables

El certificado sirve para determinar el comportamiento energético de un inmueble mediante una escala de letras y debe ser elaborado por un técnico competente. En las ayudas destinadas a rehabilitación energética adquiere especial importancia porque permite comparar la situación del edificio antes y después de las obras y acreditar que realmente se ha producido la mejora exigida.

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El Plan Estatal de Vivienda establece que pueden considerarse subvencionables los honorarios profesionales, la redacción de proyectos, informes técnicos, certificados, determinados gastos administrativos y tributos, siempre que estén correctamente justificados. Las ayudas para actuaciones de sostenibilidad pueden alcanzar el 65% o el 80% del coste según el ahorro energético conseguido, dentro de los límites establecidos para cada vivienda.

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El porcentaje puede elevarse todavía más en situaciones concretas. Cuando se acredite vulnerabilidad económica, la comunidad autónoma puede aprobar una ayuda adicional de hasta el 100% del coste correspondiente a ese propietario. No significa, por tanto, que cualquier persona pueda encargar un certificado y solicitar después que la Administración le devuelva íntegramente el dinero: debe formar parte de una actuación incluida en un programa de rehabilitación y cumplir sus requisitos.

Existen además otros programas de eficiencia energética en los que el certificado aparece expresamente entre los conceptos financiables. Las bases estatales de determinadas líneas de ahorro energético incluyen tanto el coste de elaboración como de registro del certificado de eficiencia energética, junto a proyectos, auditorías, dirección de obra y otros gastos técnicos relacionados.

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Las convocatorias de cada comunidad autónoma

Una de las particularidades de estas ayudas es que no existe un único plazo nacional. El Estado establece el marco general y las comunidades desarrollan sus convocatorias, de modo que los porcentajes, los destinatarios y las fechas para presentar solicitudes pueden variar considerablemente de un territorio a otro. Por eso es importante consultar la sede electrónica correspondiente antes de iniciar una obra.

Navarra, por ejemplo, mantiene en 2026 su sistema de Rehabilitación Protegida, al que pueden acogerse propietarios y usuarios de viviendas destinadas a residencia habitual. Entre las actuaciones subvencionadas se encuentran las destinadas a mejorar la envolvente térmica y la eficiencia energética de los edificios. Para los expedientes solicitados desde el 1 de enero de 2026, la ayuda para rehabilitar la envolvente puede alcanzar el 50% del presupuesto subvencionable, con determinados máximos por vivienda.

En Galicia también existen actualmente programas de rehabilitación abiertos. La Xunta mantiene hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para solicitar las ayudas destinadas a actuaciones de rehabilitación y renovación en las Áreas de Rehabilitación Integral de los Caminos de Santiago y de la Ribeira Sacra. Se trata de una convocatoria específica, por lo que el inmueble debe encontrarse dentro de alguno de los ámbitos incluidos.

También hay programas de carácter municipal. El Plan Rehabilita Madrid 2026, por ejemplo, acepta solicitudes hasta el 30 de septiembre y subvenciona actuaciones de conservación y eficiencia energética en edificios residenciales. Está dirigido, entre otros beneficiarios, a comunidades de propietarios y propietarios de viviendas unifamiliares que cumplan las condiciones fijadas en la convocatoria.

Cuándo solicitar la ayuda

Los requisitos pueden cambiar de un programa a otro y el momento de realizar el gasto es especialmente importante. Algunas convocatorias permiten subvencionar determinados trabajos previos, mientras que otras exigen haber presentado la solicitud antes de iniciar las actuaciones. Encargar obras o documentación sin comprobar previamente las bases puede hacer que parte del gasto quede fuera.

También resulta aconsejable conservar facturas y justificantes de pago, además de comprobar si el certificado debe estar inscrito en el registro autonómico correspondiente. En los programas de rehabilitación energética suele exigirse documentación que permita acreditar tanto la situación inicial como la mejora conseguida después de las obras.

La situación de las ayudas seguirá cambiando durante 2026. El Estado ha destinado además 200 millones de euros al nuevo PREE Terciario, cuyos fondos se distribuyen entre las comunidades autónomas para mejorar la eficiencia energética de edificios del sector servicios. Cada territorio debe publicar su propia convocatoria y el IDAE mantiene un listado actualizado con su situación.

Por ello, antes de pagar un certificado energético o iniciar una rehabilitación, lo más útil es consultar las convocatorias disponibles en la comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente. El certificado puede ser subvencionable, pero el porcentaje final dependerá del programa, de las características de la actuación y, en determinados casos, de la situación económica de la persona beneficiaria.