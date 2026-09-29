Un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición ha permitido finalmente sacar adelante las anunciadas medidas urgentes en materia de vivienda, aunque entre múltiples críticas

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MadridUn acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, entre PSOE y Sumar, ha permitido finalmente sacar adelante en el Consejo de Ministros el pretendido decreto con medidas urgentes en materia de vivienda que el propio presidente, Pedro Sánchez, había prometido y anunciado tras el desahucio de Maricarmen en Madrid. No obstante, la negociación, –mientras las protestas siguen en las calles–, no ha estado exenta de escollos, como el existente entre Junts y Sumar, centrado fundamentalmente en la “renovación automática de los contratos de alquiler”, con los de Carles Puigdemont culpando a los de Yolanda Díaz de "vetar la protección del pequeño propietario”. Tal ha sido el caso que, finalmente, de hecho, han tenido que ‘trocear’ el decreto en dos.

Esencialmente, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros tras el acuerdo incluyen protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. Además, por otro lado, en un segundo real decreto irá ese punto que genera polémica: “la renovación automática de los alquileres”.

Las discrepancias entre Junts y Sumar

La prórroga de los contratos, de momento, está en el decreto, si bien otra cosa es lo que dure en vigor. Al respecto, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado directamente a Sumar de "vetar la protección del pequeño propietario" en la negociación para aprobar el real decreto ley sobre vivienda, si bien, al mismo tiempo, han matizado que siguen abiertos a llegar a un acuerdo con el Gobierno.

En ese sentido, Nogueras ha detallado que desde su formación llegaron a un primer acuerdo con el Ejecutivo, explicando que el lunes por la tarde, sin embargo, “cambió todo” en lo que se refiere a la protección de pequeños propietarios de vivienda.

"Hace falta serenar toda la situación y que se empiece a trabajar con rigor", ha dicho al respecto en una entrevista en TVE.

Según expone, el acuerdo está cerrado para impedir desahucios en el caso que la propiedad sea de un "fondo buitre de alguien que está gestionando millones de euros", pero Junts exige que haya una protección en el caso de pequeños propietarios, ya que son "mayoritarios" en Cataluña.

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"Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario", ha insistido Nogueras, que al mismo tiempo ha apuntado que “no es tremendamente sencillo” definir ese concepto de quién es pequeño propietario.

Sobre ello, Nogueras se ha remitido al real decreto sobre vivienda que planteó en septiembre esta formación y que sirvió para iniciar la negociación tras el desahucio de Maricarmen en Madrid: “Queremos que el PSOE salga del marco mental de que el alquiler es la única manera de acceder a la vivienda. En Cataluña más del 90% son pequeños propietarios”, ha apuntado, antes de continuar en esa línea: “La propuesta nuestra es muy clara, es lo que están haciendo muchos países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, en el que si tú pagas la deuda que tienes con tu pequeño propietario pues, obviamente, se para el desahucio; pero si no puedes hacerlo, la vulnerabilidad queda en manos de la administración pública, por eso pagamos impuestos".

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Más allá, en una entrevista para ‘Catalunya Radio’, Nogueras ha apuntado a Sumar y el bloque del resto de "ideologías extremas" al que, a su juicio, están sometidos los socialistas, advirtiendo al mismo tiempo que desde Junts han renunciado a parte de sus tesis en esta materia para alcanzar un acuerdo.

Incidiendo en ello, ha cuestionado de nuevo que en el decreto se quiera incluir una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a pesar de que ésta ya se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso.

Frente a la situación, además, ha señalado que cree que algunos están "más en modo campaña electoral" que en modo querer resolver el problema, y ha indicado que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre todas las demandas.

Así las cosas, expresando que no tienen claro qué quieren los socialistas en materia de vivienda, ha apuntado que "seguir haciendo seguidismo de ciertas políticas a quien acaba perjudicando es, precisamente, al PSOE".

El PNV advierte al Gobierno y Podemos tilda las medidas de “tomadura de pelo”

Mientras tanto, entre los socios de Gobierno, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este martes que su partido no apoyará el nuevo real decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno central quiere sacar adelante, "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios", y ha instado a "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".

Al respecto, ha señalado que "poner el nombre de una persona concreta a un decreto dice mucho de la política española", destacando que las políticas de vivienda que se han hecho en el Parlamento vasco durante los últimos meses "han sido eficaces".

"Nosotros no hacemos políticas de vivienda mirando a los titulares o a los medios o a un malestar que puede haber en la calle. Hacemos política para solucionar los problemas, y en esta legislatura en el Parlamento hemos aprobado una ley para construir más vivienda y más rápido", ha dicho Díez Antxustegi.

Por su parte, desde Unidas Podemos, directamente, han tildado las medidas adoptadas en los reales decretos de vivienda como “una tomadura de pelo”, denunciando que no hay “ni una medida estructural” en lo anunciado.

“Es no ser consciente de lo que está pasando en la calle. Es estar completamente desconectado de la realidad social”, ha señalado Ione Belarra, secretaria general de la formación, apuntando que van a seguir “movilizándose”, e “impulsando a las movilizaciones” contra la crisis de la vivienda.