Puri Ruiz 19 NOV 2026 - 12:28h.

Angélica Sáenz de Ormijana indica las fortalezas y debilidades de cada uno, y subraya que ni el actual presidente en funciones debe mostrar "desprecio" ni el candidato del PP "agresividad"

Así será el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: dos horas de debate sobre vivienda, migración, fiscalidad y corrupción, entre otros temas

Compartir







A las 22:00 h, la Academia de Televisión ofrece uno de los momentos más esperados de esta campaña electoral, que también podrá verse en Telecinco: el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los políticos con más opciones a convertirse en el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones del 29N. Mientras se preparan para el gran momento, hemos hablado con una experta en marca personal, Angélica Sáenz de Ormijana Bird, que ha ofrecido para la web de 'Informativos Telecinco' un diagnóstico de ambos candidatos y ha señalado las líneas rojas que no deberían cruzar si quieren salir con éxito del debate.

PUEDE INTERESARTE Cómo han cambiado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: así eran los candidatos en 2023 y así son en la actualidad

El gobernante conocido frente a la alternativa

¿Qué ofrecen uno y otro? Según Sáenz de Ormijana, “Feijóo tiene que demostrar que puede ser presidente y Sánchez, que merece seguir siéndolo”. El primero se juega, nos explica, que los ciudadanos lo vean preparado para gobernar; y el segundo, que sigan creyendo en él. Ambos parten con la ventaja de ser sobradamente conocidos. “La cuestión es conseguir convencer a quienes todavía tienen dudas, recuperar la confianza de quienes se han distanciado y reforzar el apoyo de sus votantes”, subraya.

Eso sí, Sánchez parte de una posición diferente porque lleva tiempo en el Gobierno y los ciudadanos tienen una imagen muy definida de él. “Saben cómo es, cómo habla y qué representa. Pero esa exposición continuada también le ha pasado factura”. Necesita, nos explica la experta, “ofrecer nuevos motivos para que los ciudadanos quieran seguir confiando en él. Feijóo, por el contrario, “debe presentarse como una alternativa”, y recalca: “No le basta con señalar los errores del Gobierno o el desgaste de Sánchez. Tiene que convencer de que está preparado para gobernar y de que un cambio de presidente no supondría un salto a lo desconocido”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fortalezas y debilidades de uno y otro

Angélica Sáenz de Ormijana dice de Sánchez que su mayor fortaleza es “que sabe desenvolverse muy bien en televisión. Tiene experiencia, un estilo reconocible y facilidad para captar la atención”. Pero señala que “su protagonismo puede acabar convirtiéndose en un problema. Si todo gira alrededor de su capacidad para resistir los ataques, salir airoso de los enfrentamientos o imponerse a sus adversarios, sus propuestas políticas pueden quedar en segundo plano”, lo cual, señala, “reforzará a quienes ya lo apoyan, pero alejará a quienes se han alejado de él”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La fortaleza de Feijóo es, señala la experta en marca personal, “que no tiene el mismo desgaste que Sánchez y que puede representar una alternativa para quienes desean un cambio. Su imagen puede asociarse a la gestión, la estabilidad y una forma de hacer política más tranquila”. Sin embargo, su mayor debilidad es que “todavía necesita demostrar qué ofrece por sí mismo. Si su discurso depende demasiado de criticar a Sánchez, los ciudadanos pueden tener claro por qué quieren que cambie el Gobierno, pero no necesariamente por qué deberían confiar en Feijóo”, indica. Y explica que “no basta con parecer un buen gestor o presentar datos y cifras: también tiene que transmitir ilusión, cercanía y una idea de futuro que los ciudadanos puedan entender y compartir”.

Las líneas rojas que no deberían traspasar

Angélica ha analizado para esta web qué líneas rojas no debe traspasar ninguno de los dos, basándose en la imagen que cada uno transmite: “Sánchez no debería convertir el debate en una exhibición de sus propias virtudes. Lleva muchos años en política y los ciudadanos ya conocen su trayectoria. Necesita reconocer que hay cosas que no han funcionado y explicar qué ha aprendido de ellas”. Otra línea roja sería la de abusar de la confrontación. “El enfrentamiento puede darle visibilidad y reforzar a sus seguidores, pero también puede alejar a quienes no comparten su estilo. Necesita diferenciarse de Feijóo sin convertir cada respuesta en una pelea”. Por último, necesita no confundir seguridad con superioridad. “La ironía, las respuestas rápidas o los gestos de suficiencia pueden gustar a sus seguidores, pero pueden transmitir arrogancia a otros espectadores. En su caso, debería cuidar especialmente el tono”.

¿Y cuáles no debería cruzar Feijóo? Hay tres, principalmente. La principal, evitar que todo su discurso gire alrededor de Sánchez. “Decir que el presidente lo ha hecho mal o que debe marcharse puede servir para cuestionar al Gobierno, pero no explica qué propone él ni por qué los ciudadanos deberían confiarle el país”. La segunda tiene que ver con el tono belicoso en el que ha entrado en este tramo de campaña: no debe imitar el estilo de otros políticos ni “entrar en una competición de agresividad. Si su principal baza es transmitir tranquilidad y capacidad de gestión, abandonar ese tono para responder a cada provocación puede perjudicarle”. La tercera línea roja, “limitarse a presentar datos, cifras y argumentos técnicos”. La experta insiste en que debe lograr que “los ciudadanos conecten con su propuesta. Parecer preparado es importante, pero también lo es transmitir cercanía y ofrecer una idea ilusionante de futuro”.

Sáenz de Ormijana señala también líneas rojas que se pueden aplicar a ambos: “Corren el riesgo de prometer cosas que después no puedan cumplir”, ya que eso los llevaría a perder la confianza de los ciudadanos. También deben evitar “lanzar tantos mensajes que al final ninguno cale. Si los espectadores terminan el debate sin recordar qué quería transmitir cada candidato, la comunicación no habrá funcionado”. Por último, pone énfasis en el tono que deben adoptar ambos: “Deben cuidar que coincida con la imagen que quieren proyectar. Si Sánchez quiere transmitir cercanía, no puede responder con desprecio. Si Feijóo quiere representar la serenidad, no debería dejarse arrastrar por la agresividad”.

El potencial de ambos y una advertencia: el debate sigue después

En resumidas cuentas, Angélica indica que Sánchez “debería dejar de presentarse constantemente como un político que ha hecho frente a las adversidades”, y añade: “Su experiencia puede ser una fortaleza si la utiliza para demostrar que ha aprendido, que sabe rectificar y que tiene un proyecto para el futuro”. Con respecto a Feijóo, “necesita dar un paso más allá de su imagen de gestor. La experiencia y la capacidad para administrar son importantes, pero no bastan para convencer a los ciudadanos de que merece la pena cambiar de Gobierno. Tiene que explicar qué dirección quiere dar al país y qué proyecto tiene para los próximos años”. Y lo resume así: “No deben generar incertidumbre”.

Para finalizar, la especialista en marca personal recuerda que “sus intervenciones no terminarán cuando se apaguen las cámaras. Los momentos más destacados se recortarán y circularán por TikTok, Instagram, YouTube y otras redes sociales. Por eso, es importante que sus mensajes sean claros y se entiendan incluso cuando se vean de forma aislada, sin todo el contexto de la discusión”. Por tanto, “no se trata de preparar frases llamativas para conseguir repercusión, sino de transmitir ideas sencillas, coherentes y fáciles de recordar”.