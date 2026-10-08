Hasta 40.000 euros para contratar a investigadores o personal cualificado: las ayudas dirigidas a las pymes

Los importes que cubren estas ayudas oscilan entre los 10.000 y los 40.000 euros anuales por contrato

Hasta 50.000 euros para montar una empresa en el pueblo: las ayudas del LEADER que casi nadie solicita

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Contratar a personal investigador o técnicamente cualificado en una pequeña empresa española es probablemente la decisión estratégica más rentable y menos aprovechada del ecosistema de subvenciones públicas. Tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas mantienen un catálogo amplio de convocatorias específicas para financiar la contratación laboral de doctores, técnicos de I+D+i, jóvenes investigadores y personal cualificado en general. Los importes que cubren estas ayudas oscilan entre los 10.000 y los 40.000 euros anuales por contrato, con porcentajes de subvención que llegan hasta el 70% del coste laboral total.

Sin embargo, las pymes continúan siendo el segmento del tejido empresarial que menos utiliza este tipo de instrumentos, en buena parte por desconocimiento. Los datos institucionales sobre el aprovechamiento de los últimos ejercicios apuntan a que menos del 5% de las pymes con menos de 50 empleados presenta solicitud alguna a las convocatorias abiertas cada año.

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El programa estatal Torres Quevedo

El Programa Torres Quevedo, gestionado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es la principal herramienta estatal para incorporar personal doctor al sector privado español. La convocatoria del ejercicio 2025, publicada en el BOE el 18 de noviembre y con plazo de presentación cerrado el 18 de diciembre, contó con un presupuesto total de 20,1 millones de euros.

Estas ayudas financian la contratación laboral de personas con grado de doctor durante tres años, con cobertura de hasta el 70% del coste total del contrato (salario bruto más cuota empresarial de Seguridad Social). Pueden solicitarlas empresas de cualquier tamaño, incluidas spin-off y jóvenes empresas innovadoras, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos.

El importe subvencionado varía según el perfil del doctor contratado y la categoría de la propia entidad. Para una pyme que incorpore un doctor con salario bruto de 40.000 euros anuales, la ayuda del programa puede alcanzar los 28.000 euros por año durante los tres años del contrato, sumando 84.000 euros de subvención acumulada. La próxima convocatoria Torres Quevedo 2026 se espera para noviembre de 2026, siguiendo el patrón anual del programa.

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Las convocatorias autonómicas complementarias

El mapa autonómico ofrece a las pymes alternativas específicas con sus propios calendarios. La Xunta de Galicia mantiene abierta actualmente, y hasta el 30 de septiembre de 2026, una línea de ayudas para iniciativas empresariales de base tecnológica que financia el funcionamiento durante el primer año, incluida la contratación de personal cualificado, con aportaciones entre 10.000 y 47.000 euros por entidad.

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) apoyó en 2025 la contratación indefinida de 23 técnicos de I+D+i en 17 empresas cántabras con ayudas de hasta 25.000 euros por contrato.

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El Programa Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, cubre 22.405,94 euros anuales por persona contratada con Formación Profesional de grado medio o superior, con importes mayores para titulaciones universitarias.

La Generalitat Valenciana convoca ayudas para la incorporación de jóvenes en pymes con carácter de contrato formativo, financiando hasta el 100% de los costes salariales con un importe máximo subvencionable de 25.000 euros.

La Junta de Andalucía ha destinado 76 millones de euros en el marco de la iniciativa InnovAndalucía a contratar investigadores y personal de I+D+i, aunque el plazo principal para esta línea se cerró en marzo de 2026.

Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Aragón y las demás comunidades autónomas mantienen líneas propias con calendarios diferenciados que conviene consultar directamente.

Cómo acceder al ecosistema completo

Para el empresario que desconoce el catálogo, la vía más operativa arranca en tres puntos concretos. La Base de Datos Nacional de Subvenciones permite filtrar por comunidad autónoma, sector y objeto de la ayuda para localizar las convocatorias abiertas en cada momento. El portal de la Agencia Estatal de Investigación reúne todas las convocatorias estatales de I+D+i con acceso directo a las bases reguladoras y los formularios de solicitud. Y las Cámaras de Comercio provinciales gestionan el programa Empléate y otras líneas específicas de apoyo a la contratación cualificada en pymes con presupuesto propio y calendarios independientes.