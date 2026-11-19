La periodista anunció su marcha del programa radiofónico 'Hoy por hoy' el pasado mes de mayo, espacio que presentaba desde 2019

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Àngels Barceló ha decidido contar, casi seis meses después de su salida de la Cadena SER, qué ocurrió realmente para que pusiera fin a una de las etapas más importantes de su trayectoria profesional.

La periodista ha roto su silencio en una entrevista con Manu Sánchez en 'El perro andaluz', donde ha explicado que su marcha de la emisora fue, de acuerdo con su versión, el desenlace de un desencuentro con la dirección que terminó haciendo imposible su continuidad. Una salida de lo más llamativa porque se produjo cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, al frente de 'Hoy por hoy', el programa líder de la radio española, que estaba registrando cifras de audiencia históricas.

Ahora, la comunicadora catalana, que llevaba 21 años vinculada a la emisora del grupo Prisa, ha querido explicar por primera vez con detalle las circunstancias que rodearon su despedida.

La salida de Barceló

"Tenía que pasar mi duelo. Después de 21 años no es fácil dejar una casa y ahora estoy en la fase de poder hablar de todo lo que supuso aquello", ha reconocido, dejando claro que necesitaba tiempo para asimilar el final de aquella etapa a la que había dedicado gran parte de su vida profesional y personal.

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Sobre si su 'adiós' fue por decisión propia o por parte de la empresa, ha confesado: "No quisieron que siguiera. Es una manera de decirlo", despejando así parte de las incógnitas que habían rodeado su despedida.

Asimismo, la periodista ha indicado que, durante los años que permaneció en la cadena, su relación contractual funcionaba mediante renovaciones anuales al término de cada temporada. Era una fórmula que había elegido porque prefería no comprometerse durante largos periodos de tiempo y mantener cierta libertad profesional.

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Sin embargo, en esta ocasión la situación fue diferente. "Nunca me ofreció la renovación. Se me hizo condicionada a que le hiciera una sacudida al programa".

Para Barceló, la petición le pareció difícil de comprender ya que, según ha recordado, el formato que había presentado durante los últimos años estaba atravesando un buen momento en términos de audiencia.

"Quiero recordar que estaba en unos números de audiencia históricos. Nunca en el 'Hoy por hoy' se habían marcado esas cifras y se me pidió eso. No lo entendí. Se me pedía pluralidad, nunca se me explicó qué quería decir 'pluralidad'. Hubo un desacuerdo que terminó con mi salida", ha trasladado.

Durante la entrevista, Barceló también ha abordado la dimensión política que, a su juicio, pudo influir en el contexto de su salida. La periodista ha aseverado que su perfil resultaba "incómodo" para determinados representantes de la derecha, y utilizó como ejemplo la relación del programa con el Partido Popular y, concretamente, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

"Hay una evidencia y es que Feijóo solo vino una vez al 'Hoy por hoy' mientras he estado yo. Después no volvió nunca más, tampoco otros miembros del PP. Y en cuanto me he ido, ha ido. Soy una persona incómoda para la derecha y a mucha honra. No podía estar en el sitio en el que estaba, porque ante un cambio de Gobierno yo seguiría estando al frente del programa líder de la radio española. Imagina que Feijóo es presidente del Gobierno y no va a la emisora más escuchada de España", ha sentenciado.