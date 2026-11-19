Oviedo estudia dedicar un parque en homenaje a Juan José Rodríguez, el agente fallecido el 10 de noviembre en la explosión

La huella digital y los mensajes que publicó El Ruso antes de fugarse, analizados en su incansable búsqueda: "Disparar un arma resulta agradable, te hace poderoso"

Compartir







OviedoOviedo sigue sin poder asimilar la muerte de Juan José Rodríguez, conocido como Jota, el agente fallecido el 10 de noviembre en la explosión mortal que causó El Ruso. Nueve días después de su fallecimiento, la Policía Nacional y el entorno de Jota siguen completamente rotos.

Por eso, el Ayuntamiento de la localidad asturiana quiere mantener vivo su recuerdo y ha promovido una idea para homenajear su memoria.

Un lugar de recuerdo y reconocimiento

Según han informado medios locales como 'León 24 Horas', el consistorio asturiano tiene previsto aprobar este jueves, 19 de noviembre, que el parque de Villafría-Fuente Pelayo sea renombrado y lleve el nombre del agente que murió mientras intervenía en el dispositivo policial desplegado tras el tiroteo en el que El Ruso, ahora fugado, hería de gravedad a una menor de 17 años.

"El espacio elegido está situado entre las calles Villafría, Rafael Fernández y Gaspar García Laviana de Oviedo, una zona verde muy próxima al inmueble donde se produjo la tragedia. Un parque que pasaría a convertirse también en un lugar de recuerdo y reconocimiento", explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

PUEDE INTERESARTE El pánico de los vecinos de Oviedo tras la fuga de El Ruso

La iniciativa y el homenaje que quieren rendir desde Oviedo al policía caído se suma a los minutos de silencio y reconocimientos que ha recibido Jota y su compañero Deny, el perro policía con el que trabajaba en la unidad de Guías Caninos y que también murió en el operativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo homenajes a Jota

Precisamente, el pasado 12 de noviembre la Policía Nacional de León rendía otro homenaje con un minuto de silencio a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos natural del pequeño pueblo leonés de Santa Olaja de la Varga. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz y el comisario principal de la Policía Nacional en León, Miguel Ángel del Diego, presidían un minuto de silencio con el que se ha recordado "a un policía excelente que falleció trágicamente en acto de servicio".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así lo definía Alaiz, quien ha detallado que el agente estaba a punto de jubilarse "con una excelente hoja de servicios". Por su parte, Del Diego, quién también lamentaba el fallecimiento de Rodríguez, ha deseado una rápida recuperación al otro agente que resultó herido en ese mismo suceso. Del Diego lamentaba que aún no haya podido darse con el paradero del principal sospechoso y explicaba que se mantiene activa "una intensa búsqueda" para detenerlo y que "no cause más daño".

El mismo homenaje se repetía en distintas comisarías de Policía Nacional de Castilla y León, como en Valladolid, con un minuto de silencio celebrado en la Unidad Canina de este cuerpo que contaba, entre otros, con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que trasladaba sus condolencias tanto a los familiares y seres queridos del agente fallecido como a todos los miembros de la Policía Nacional.

El tiroteo y la explosión perpetrados por El Ruso

Los hechos ocurrieron a las 07:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó, al parecer por un conflicto vecinal, un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa. A día de hoy, aún no se ha conseguido localizar al fugitivo que causó este tiroteo y esta explosión mortal.