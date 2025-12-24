Consejos para prevenir la estafa del "falso soporte técnico": usan IA para simular webs y chats oficiales

Los timadores han reinventado uno de los fraudes más viejos de Internet: el del soporte técnico falso

El futuro de las estafas online, según una experta: "Reduciremos el problema cuando entendamos una cosa"

Compartir







Los timadores han reinventado uno de los fraudes más viejos de Internet: el del soporte técnico falso. Con herramientas de inteligencia artificial pueden redactar mensajes impecables, clonar el aspecto de páginas corporativas e incluso incrustar chats que imitan al detalle los servicios oficiales. Europol lo advierte sin rodeos: “La capacidad de ChatGPT para redactar textos altamente auténticos lo convierte en una herramienta extremadamente útil para el phishing. Ahora es posible hacerse pasar por una organización o individuo de manera muy realista”.

La agencia europea de ciberseguridad, ENISA, coincide: “Los delincuentes han adoptado la inteligencia artificial y han incorporado a ChatGPT y herramientas similares como coautores de sus comunicaciones fraudulentas”.

PUEDE INTERESARTE Incibe alerta de intentos de suplantación de la Agencia Tributaria con correos y SMS

Cómo funciona el engaño (y por qué resulta tan convincente)

El modus operandi es claro. Los estafadores pueden iniciar el contacto mostrando mensajes de error falsos en los sitios web que usted visita, mostrando los números de soporte e incitando a llamar. Estos falsos mensajes de error pretenden asustarle para que llames a su ‘línea directa de soporte técnico’.

El fraude no se queda en los pop-ups, sino que los estafadores también pueden usar otras formas de ponerse en contacto con sus potenciales víctimas, como correos electrónicos, mensajes de texto o chat. En todos estos medios, los enlaces que comparten conducen a sitios web de estafas de soporte técnico.

PUEDE INTERESARTE La Policía alerta de nuevas modalidades de estafas en Alicante: estas son las más comunes por ciudades

Incluso hay una variante en la que, tras el mensaje del error, un supuesto técnico de Microsoft indica que para solucionarlo debe instalar una aplicación de acceso remoto. Sin embargo, se trata de un ciberdelincuente que busca tomar el control de nuestro dispositivo. Rizan además el rizo cuando podrían incluso llegar a pedirnos dinero por hacer una reparación que no es tal, mientras nos instalan programas maliciosos o actúan de forma ilegal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Señales de alarma claras

La primera es inequívoca. Recibir un número de teléfono a través de estos chats. Los expertos en seguridad apuntan que nunca se debe llamar a un número proporcionado en un mensaje de error. Los mensajes de error originales nunca incluyen un número de teléfono al que llamar.

Otra señal clara es el contacto no solicitado. Microsoft lo resume así: “Microsoft nunca llega a ti de forma proactiva para proporcionarte soporte técnico. Si recibes una llamada es mejor no hacer caso, no pinchar en enlaces, ni proporcionar información personal”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Qué hacer si aparece un pop-up (o si ya diste acceso)

Si aparece un mensaje alarmista en la pantalla, lo primero es no llamar ni pulsar en ningún enlace.

Si ya has instalado un programa o has permitido el acceso remoto, hay que actuar de inmediato. Desinstala las aplicaciones que los estafadores te han pedido instalar y valora la necesidad de hacer un reseteo de fábrica o un formateo completo del dispositivo. También es importante desconectar el dispositivo de la red y contactar directamente con tu banco si facilitaste datos bancarios.

Lo novedoso en este caso no es el guion del miedo, sino la perfección con la que ahora se presenta. ENISA advierte: “Los ciberdelincuentes coescriben sus comunicaciones fraudulentas con inteligencia artificial” y utilizan incluso deepfakes para reforzar la estafa.

La defensa, por tanto, no pasa por detectar erratas o mal inglés, algo que antes servía para delatar a los timadores, sino por cumplir una serie de reglas férreas: nunca llamar a números que aparecen en pop-ups, no instalar software a petición de supuestos técnicos y confirmar siempre en la página oficial de la empresa el teléfono o correo de soporte.