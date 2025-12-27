Las tarifas de taxi en Madrid subirán un 2,36 % de media en 2026, con especial impacto en trayectos largos y horarios de alta congestión

¿Por qué los taxis en Madrid tienen una franja roja en la puerta?

MadridEl Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una actualización de las tarifas del taxi para 2026, con una subida media del 2,36 %, inferior al IPC de noviembre de 2025 (3 %). Sin embargo, este incremento no afecta de manera uniforme a todos los conceptos: mientras que algunos precios se mantienen congelados, otros experimentan subidas más notables, especialmente en los componentes variables como el coste por kilómetro y por hora de servicio.

Los nuevos precios regulados por el ayuntamiento supone que los cambios tarifarios se concentran en los conceptos variables, lo que implica que los trayectos largos y los realizados en momentos de tráfico intenso serán más caros. Los principales cambios son:

Los nuevos precios del taxi en Madrid

Tarifa 1 (diurna) :

: Bajada de bandera: se mantiene en 2,55 €.

Precio por kilómetro: sube de 1,35 € a 1,40 € (+3,70%).

Precio por hora: pasa de 26,50 € a 27,00 € (+1,89%).

Tarifa 2 (nocturna y festivos):

Bajada de bandera: se mantiene en 3,20 €.

Precio por kilómetro: aumenta de 1,50 € a 1,60 € (+6,67%).

Precio por hora: de 28,50 € a 29,00 € (+1,75%).

Tarifa 7 (estaciones e IFEMA) :

: Precio de inicio: sube de 7,50 € a 8,00 € (+6,67%).

Suplemento especial en Nochebuena y Nochevieja: pasa de 6,70 € a 7,00 € (+4,48%).

A pesar de los incrementos, varios conceptos clave permanecen congelados:

Tarifa fija del aeropuerto : sigue en 33 €, independientemente del recorrido.

: sigue en 33 €, independientemente del recorrido. Carrera mínima del aeropuerto (Tarifa 3): mantiene los 22 € para los primeros 9 km.

(Tarifa 3): mantiene los 22 € para los primeros 9 km. Recogida concertada por radioemisora o teléfono: continúa con un máximo de 5 €.

por radioemisora o teléfono: continúa con un máximo de 5 €. Bajada de bandera en tarifas comunes (Tarifa 1 y 2): sin cambios.

Entre 2022 y 2026, las tarifas del taxi en Madrid han seguido una tendencia al alza, aunque de forma progresiva. El precio por kilómetro en Tarifa 1 ha pasado de 1,15 € en 2022 a 1,40 € en 2026, un aumento acumulado del 21,7%. En Tarifa 2, el incremento ha sido del 14,3% en el mismo periodo.

El sector del taxi ve "necesarias" las subidas

El sector del taxi argumenta que estas subidas son necesarias para compensar el aumento de los costes de mantenimiento del servicio (combustible, seguros, licencias), que han crecido por encima de las tarifas en los últimos años, informan en La Gaceta del Taxi.

Según los profesionales del sector, el efecto de las nuevas tarifas será desigual y no lo sufrirán todos los usuarios de la misma forma:

Clientes de trayectos cortos dentro de la ciudad: apenas notarán la subida, ya que la bajada de bandera se mantiene y el incremento por kilómetro es reducido. Un recorrido de 2-3 km apenas se encarecerá unos céntimos.

apenas notarán la subida, ya que la bajada de bandera se mantiene y el incremento por kilómetro es reducido. Un recorrido de 2-3 km apenas se encarecerá unos céntimos. Usuarios de trayectos largos (más de 10 km): serán los más afectados. El aumento del precio por kilómetro y por hora encarece de forma acumulada los viajes prolongados. Por ejemplo, un trayecto de 10 km en Tarifa 1 costará unos 50 céntimos más que en 2025.

(más de 10 km): serán los más afectados. El aumento del precio por kilómetro y por hora encarece de forma acumulada los viajes prolongados. Por ejemplo, un trayecto de 10 km en Tarifa 1 costará unos 50 céntimos más que en 2025. Clientes en horarios nocturnos o festivos : también verán un encarecimiento mayor, ya que la Tarifa 2 sube más que la diurna.

: también verán un encarecimiento mayor, ya que la Tarifa 2 sube más que la diurna. Viajeros al aeropuerto : no sufrirán cambios, gracias a la tarifa fija de 33 €. Esto aporta estabilidad a turistas y usuarios frecuentes de este recorrido.

: no sufrirán cambios, gracias a la tarifa fija de 33 €. Esto aporta estabilidad a turistas y usuarios frecuentes de este recorrido. Usuarios de estaciones de tren, autobuses o ferias (Tarifa 7): sí notarán la subida, con un incremento de 50 céntimos en el precio de inicio y suplementos más caros en fechas señaladas.

Según estas mismas fuentes, no obstante, hay que recordar que el precio final de la mayoría de los viajes se verá incrementado. Esto significa que, aunque el taxímetro comience en 2,55 €, un trayecto de 10 km será inevitablemente más caro en 2026 que en 2025 debido al incremento en el precio por kilómetro.