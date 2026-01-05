Saber dónde está el límite entre comodidad y despilfarro exige medir el coste-beneficio

Cómo identificar si vale la pena pagar por una suscripción: desde el gimnasio hasta la app de música

En España, cada hogar gasta de media superior a 500 euros al año en suscripciones digitales de todo tipo, según un informe de la consultora Simon-Kucher & Partners publicado en 2024. Plataformas de compras, comida o distintas formas de entretenimiento han convertido el modelo “premium” en una forma silenciosa de fidelización, ya que al fin y al cabo, pagas poco cada mes, pero lo pagas siempre. El dilema ya no es si puedes permitirte otra suscripción más, sino si realmente te compensa las que ya tienes en tu lista.

Saber dónde está el límite entre comodidad y despilfarro exige medir el coste-beneficio de cada caso. No todas las cuotas ofrecen el mismo retorno, puesto que algunas solo tienen sentido si las usas con suficiente frecuencia, mientras que otras pueden suponer un ahorro real aunque no las explotes al máximo. Repasamos tres casos concretos, de tres vertientes diferentes de nuestro día a día (compras online, música y comida a domicilio) con sus datos oficiales de precios y condiciones para llegar a una conclusión sobre cuándo una membresía premium realmente merece la pena y cuándo no.

Compras y envíos: Amazon Prime

Amazon indica de forma explícita: “Las cuotas de suscripción a Amazon Prime son de 4,99 EUR al mes; 49,90 EUR al año”. Sus ventajas incluyen “Envío GRATIS en 1 día en millones de productos” a península y Baleares.

Si no eres Prime, Amazon ofrece “envío gratis a partir de 29€ (o 19€ en libros)”; por debajo de esos umbrales el envío se paga. El umbral de rentabilidad que sirve para definir si Prime compensa es cuando los envíos de tus pedidos anuales alcancen los 29€, ya que habrían generado gastos de envío cuyo total sería superior a la cuota anual de 49,90€. Además, Prime añade otros beneficios no monetarios (p. ej., lanzamiento con entrega garantizada, Prime Video, Amazon Music Unlimited, Amazon Photos, Prime Gaming…), que pueden contribuir a terminar de inclinar la balanza.

La relación precio- servicios ofertados de Amazon Prime crece aún más si vinculas Prime con Just Eat, ya que puedes activar envíos gratis a partir de 15 € en Just Eat Plus. Esto puede crear ahorro adicional si sueles pedir comida a domicilio.

Música sin anuncios: Spotify Premium

La página oficial en España lo detalla así: “Después, solo 11,99 €/mes” para el plan Individual; Duo es “16,99 € al mes” y Familiar “20,99 € al mes”. Todas estas alternativas incluyen escuchar música sin anuncios y poder descargar canciones.

Se trata de una suscripción que compensa si para nosotros es importante eliminar anuncios, la escucha offline y el hecho de poder compartir la cuenta (Duo/Familiar). Para calcular su rentabilidad habría que hacerse una simple pregunta: ¿el beneficio percibido por N horas/mes supera 11,9 € (o el prorrateo por persona en Duo/Familiar)? En hogares de 2–6 personas, el coste por usuario cae drásticamente (p. ej., Familiar a 20,99 € → hasta 3,50 €/persona con seis cuentas), lo que suele justificarlo frente a pagar planes individuales por separado.

Comida y viajes urbanos: Uber One

Uber ofrece para España una suscripción mensual disponible por 4,99€. Los miembros obtienen gastos de envío a 0€ y hasta un 50% de descuento en el precio del servicio en pedidos elegibles, con pedido mínimo que variará entre 10€ y 30€.

Para que este servicio sea rentable solo habría que plantearse el número de pedidos que hacemos en un mes. Si la suma de sus gastos de envío supera ese valor de suscripción, compensa hacerse con este servicio. Incluso aunque sea difícil de calcular porque no existe un precio de envío único fijo, sino que varía por establecimiento, con realizar dos o tres pedidos de comida a domicilio al mes, suele alcanzarse el punto de equilibrio.

Cómo decidir en 5 minutos

Cuenta tus usos previstos: Si haces muchos pedidos en Amazon, Prime suele ser rentable; si no, quizá no. En delivery, con 2–3 pedidos/mes que cumplan mínimas condiciones, Uber One tiende a cuadrar. En música, cuanto más compartes (Duo/Familiar), se soporta un menor coste por usuario.

Cuenta con el "valor añadido": Por ejemplo, Prime añade Just Eat Plus con "envío gratis ilimitado a partir de 15 €" para clientes Prime en España; ese extra puede inclinar la decisión si pides a domicilio.

Por ejemplo, Prime añade Just Eat Plus con “envío gratis ilimitado a partir de 15 €” para clientes Prime en España; ese extra puede inclinar la decisión si pides a domicilio. Evita pagar por duplicado: Si ya alcanzas habitualmente los mínimos de envío gratis sin suscripción (p. ej., 29 € en Amazon), la membresía pierde fuerza: el ahorro marginal baja.

En definitiva, conviene pagar una membresía solo cuando el ahorro cierto (gastos de envío evitados, descuentos aplicables, coste por usuario en planes compartidos) supere con claridad la cuota. Si contamos con los datos y cifras oficiales, se hace mucho más fácil calcular cuál es el umbral que tenemos que alcanzar usando un servicio para poder decidir de forma justa y fría.