Qué significa P1, P2, P3, P4, P5 en tu factura de la luz

Cómo formar parte de una comunidad energética para ahorrar en la factura de la luz

Si alguna vez has mirado tu factura con la sensación de estar leyendo un plano del metro, esos “P1, P2, P3…” suelen ser el primer golpe de realidad. No son códigos secretos, sino que se trata de periodos horarios. Es decir, “cajones” de tiempo que la normativa usa para separar cuándo consumes (o cuándo tienes potencia disponible) y aplicar precios distintos.

La definición oficial está en la metodología de peajes de transporte y distribución, donde se deja claro que “la discriminación horaria de seis periodos diferencia las horas del año en seis periodos horarios (de P1 a P6) en función de la temporada, el día de la semana y la hora del día.”

Con eso ya puedes interpretar lo que significan esas siglas sin que te demos más pistas. Pero por si acaso, las letras P vienen de periodo y el número te dice en qué tramo horario cae lo que te están facturando. Lo que confunde es que no siempre se usan los mismos periodos para todo el mundo, ni tampoco para todos los conceptos de la factura.

Lo primero: ¿estás en la lógica “doméstica” (2.0 TD) o en la de “seis periodos”?

Aquí la norma también es clara. La Circular de la CNMC establece que la discriminación horaria de seis periodos se aplica “a los términos de potencia y energía de todos los peajes, con la excepción del peaje 2.0 TD.”

Traducido a lectura práctica, esto significa que si tu acceso es 2.0 TD (lo más habitual en hogares con potencia contratada típica), lo normal es que tu factura juegue, sobre todo, con P1, P2 y P3 en el consumo de energía, y con un esquema más simple en potencia. Esta discriminación diferencia las horas del año en tres periodos horarios: periodo 1 (punta), periodo 2 (llano) y periodo 3 (valle). Para potencia en 2.0 TD la discriminación horaria de dos periodos diferencia las horas del año en dos periodos horarios: punta-llano y valle.

Este detalle explica por qué, en muchas facturas domésticas, ves P1–P3 en el término de energía, pero la potencia se agrupa en menos tramos.

Entonces, ¿qué significa cada uno en una factura “normal” (2.0 TD)?

En el peaje 2.0 TD, P1, P2 y P3 no son números al azar: están “bautizados” como punta, llano y valle por normativa. Red Eléctrica, al hablar del PVPC (2.0 TD), pone el matiz económico que la gente realmente nota afirmando lo siguiente:

“El periodo punta, en el que dichos peajes y cargos regulados serán más elevados.”

“El periodo llano, con un impacto intermedio de estos costes regulados.”

“El periodo valle, periodo en el que estos peajes y cargos serán más bajos.”

Así que, en clave de factura:

P1 (punta): el tramo “caro” en costes regulados (punta).

P2 (llano): el tramo intermedio (llano).

P3 (valle): el tramo más bajo en costes regulados (valle).

Y hay una línea de la norma que conviene recordar porque evita malentendidos con fines de semana y festivos: “Se consideran como horas del periodo 3 (valle) todas las horas de los sábados, domingos, el 6 de enero y los días festivos de ámbito nacional…”

¿Y P4 y P5? Cuando aparecen, te están diciendo otra cosa

Si en tu factura aparecen P4 y P5, lo importante no es memorizar un horario fijo (porque cambia por temporada, día y hora), sino entender el marco: estás en una estructura donde la discriminación horaria se organiza en seis periodos (P1 a P6), y la norma recalca que esa estructura se define “en función de la temporada, el día de la semana y la hora del día.”

En este caso, P4 y P5 son dos de esos periodos intermedios dentro del esquema de seis: ni son “errores” ni son conceptos distintos a P1–P3; son más tramos para granular mejor el año eléctrico (típico en suministros y peajes no 2.0 TD).

Cuando veas P1–P5 (o P1–P6), no te preguntes solo “¿cuál es más caro?”; pregúntate: ¿esto está etiquetando energía o potencia, y en qué peaje estoy? Porque la propia norma liga los periodos a los “términos de potencia y energía” y, además, marca que el 2.0 TD es una excepción con periodos específicos.