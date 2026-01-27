Qué es el método avalancha en una estrategia de pago de deudas y cómo funciona

El método avalancha empieza por la deuda con el tipo de interés más alto, porque es la que “cuesta” más

Qué es el método 'bola de nieve' para pagar deudas y cómo funciona

El método avalancha es una forma de pagar varias deudas poniendo el foco donde más duele, en los intereses. En lugar de empezar por la deuda más pequeña, como se haría con el método de la “bola de nieve”, la avalancha empieza por la deuda con el tipo de interés más alto, porque es la que “cuesta” más cada día que pasa.

El objetivo de este método es pagar la deuda con el tipo de interés más alto lo más rápido posible, porque es la que más te está costando, y aunque al principio “puede que no parezca que avanzas”, sirve para eliminar primero las deudas más caras y ahorrar dinero a largo plazo.

Primero lo más caro, luego lo siguiente más caro

Como hemos dicho, el método avalancha se centra en pagar primero el préstamo con el tipo de interés más alto y, cuando esa deuda desaparece, ese pago se dirige a la siguiente deuda con el siguiente tipo de interés más alto, y así hasta terminar. Además, al atacar antes los préstamos “más caros de mantener”, deberías pagar menos con el tiempo.

Cómo se aplica paso a paso (sin perder el control)

Los expertos en finanzas lo plantean como un procedimiento muy concreto:

Lista tus deudas de mayor a menor tipo de interés. Haz los pagos mínimos en todas, excepto en la de mayor interés. Todo el dinero extra que puedas reunir se lo echas a la deuda con el interés más alto. Cuando la pagas, repites el proceso con la siguiente deuda de mayor interés.

Además, el dinero que has gastado no lo “liberas” para gastarlo, sino que lo reasignas para acelerar el siguiente pago.

En términos de resultado, la avalancha persigue dos efectos a la vez. Por un lado, reducir antes la parte de tu deuda que genera más intereses. Y es que, si pagas primero el préstamo más caro, reduces el interés total y “disminuyes la deuda total”. Además, aceleras el proceso con el tiempo, porque cada vez que cierras una deuda, el dinero que destinabas a su cuota se suma al siguiente objetivo.

Ventajas y desventajas del método avalancha

La ventaja principal es matemática, ya que suele salir más barato en intereses. La desventaja es emocional, puesto que es un método con el que puede costar más mantener la motivación, sobre todo si tu deuda con mayor interés también es grande. Puede que “no sientas” progreso al principio, aunque sea el método más eficiente.

Suele ser buena idea elegir avalancha si tienes deudas con intereses altos (tarjetas, préstamos caros) y eres relativamente constante. Esta es la vía para pagar menos a lo largo del tiempo al priorizar lo más caro.

En definitiva, el método avalancha no promete alivio rápido, promete eficiencia. Es la estrategia de quien prefiere que el dinero deje de escaparse por el grifo de los intereses… aunque la primera victoria tarde un poco más en llegar.