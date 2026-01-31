Cómo prepararte económicamente para tener un hijo: gastos reales antes y después del nacimiento

Los estudios más recientes sitúan el coste de criar a un niño en torno a 758€ al mes

Cómo cerrar las cuentas de 2025 para hacer un plan de ahorro anual y realista en 2026

Compartir







Tener un hijo es una experiencia única, pero también una de las decisiones con mayor impacto financiero en la vida de una familia. Antes incluso de que llegue el bebé, pero también durante años después, tus gastos mensuales pueden cambiar de forma significativa. Son diversos los informes que permiten estimar con bastante precisión cuánto cuesta realmente prepararse y criar a un hijo. Conocer estas cifras te ayudará a planificar, ahorrar y tomar decisiones económicas más seguras.

Antes del nacimiento: crear un colchón

Antes de que nazca el bebé, conviene calcular y ahorrar para gastos previos como las consultas médicas, si son privadas, las pruebas adicionales o la preparación para el parto . Además también hay que tener en cuenta que se necesita un equipamiento esencial que vamos a necesitar seguro, como cuna, cochecito, ropa de recién nacido y distintos artículos de higiene.

Aunque no siempre es posible establecer una cifra fija para estas partidas, la suma de estas partidas se puede adaptar a los distintos bolsillos y necesidades, pero raramente bajará de varios cientos de euros, aun antes de que el bebé nazca. Si a esto añadimos que los informes indican que el gasto mensual de criar un hijo desde el nacimiento es ya de cientos de euros, el pronóstico es de infarto de miocardio para tu bolsillo.

Lo más prudente, por tanto, sería comenzar a apartar dinero meses antes, destinando una parte de los ingresos a un fondo específico para cubrir estos desembolsos “únicos” sin desestabilizar las finanzas mensuales.

El coste mensual de criar a un hijo en España

Una de las cifras más citadas proviene del informe “El coste de la crianza” de Save the Children, actualizado en 2024. Según este estudio, el coste medio mensual de criar a un niño o niña en España es de aproximadamente 758€ por hijo, un 13 % más que en 2022.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es decir, sin contar el parto ni otras compras puntuales, las familias destinan más de 750€ cada mes simplemente para cubrir necesidades relacionadas con el hijo, incluyendo alimentación, higiene, ropa y guardería cuando procede.

Además, hay que tener en cuenta que estos gastos no son constantes a lo largo de la vida del niño o niña. Un desglose por edades revela:

0–3 años : alrededor de 604 € al mes (7.248 € al año).

: alrededor de 604 € al mes (7.248 € al año). 4–6 años : cerca de 692 € al mes (8.304 € al año).

: cerca de 692 € al mes (8.304 € al año). 7–12 años : alrededor de 812 € al mes (9.744 € al año).

: alrededor de 812 € al mes (9.744 € al año). 13–17 años: unos 807 € al mes (9.684 € al año).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estas cifras reflejan que a medida que el niño crece, algunos gastos decrecen (pañales y ciertas necesidades básicas), pero otros, como alimentación, actividades extraescolares o transporte, aumentan.

Además, el coste también varía por región. Por ejemplo, en lugares como Cataluña el coste puede elevarse a cerca de 938 € mensuales por hijo, debido al encarecimiento de vivienda y suministros.

Gastos acumulados con el tiempo

Más allá del primer año o de los primeros meses, ¿cuánto cuesta criar a un hijo hasta que se independiza?

Uno de los estudios más citados estima que en España criar a un hijo o hija desde el nacimiento hasta los 31 años puede costar más de 330.000 euros, dependiendo de cuánto tiempo permanezca bajo la economía familiar.

Aunque este cálculo incluye periodos más allá de la mayoría de edad (por ejemplo, educación superior o apoyo económico extra), da una idea clara del esfuerzo financiero que supone la crianza a largo plazo.

Factores que elevan los gastos

Diversos elementos pueden encarecer la crianza en España:

Guardería y conciliación : los costes de escuelas infantiles privadas o plazas limitadas en públicas pueden elevar el gasto mensual.

: los costes de escuelas infantiles privadas o plazas limitadas en públicas pueden elevar el gasto mensual. Vivienda : adaptar la vivienda o mudarse a un espacio mayor para la familia incrementa los gastos.

: adaptar la vivienda o mudarse a un espacio mayor para la familia incrementa los gastos. Alimentación y cuidado: conforme crece el niño, la cantidad de comida, ropa y actividades aumenta. Además, detalles como tomar pecho o alimentar al bebé con leche de fórmula pueden aumentar exponencialmente el gasto en los primeros meses.

En España, la realidad económica de tener un hijo es exigente: los estudios más recientes sitúan el coste medio de criar a un niño en torno a 758 € al mes, con variaciones por edad y región. En el largo plazo, el gasto acumulado puede superar cifras de cientos de miles de euros hasta que el hijo abandone el hogar familiar.

Planificar con tiempo, conocer las obligaciones presupuestarias por etapa y aprovechar las ayudas públicas existentes son pilares clave para afrontar financieramente la llegada de un hijo con seguridad y menos estrés.