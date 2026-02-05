Dónde puedo ver el historial crediticio

Se trata del conjunto de datos sobre cómo has gestionado tus deudas y productos financieros

Historial crediticio: qué es, cómo mejorarlo y en qué casos te será de utilidad

Saber dónde encontrar y cómo consultar tu historial crediticio se ha convertido en una necesidad básica para gestionar de la mejor manera nuestra vida financiera. Tanto si vas a pedir un préstamo como si quieres asegurarte de que tu perfil no tiene errores o simplemente quieres estar al tanto de tu solvencia, conocer quién guarda esta información y cómo acceder a ella es clave. Por este motivo, es importante saber, de forma clara y precisa, cómo puedes ver tu historial crediticio.

Lo primero es tener claro qué es el historial crediticio. Se trata del conjunto de datos sobre cómo has gestionado tus deudas y productos financieros: préstamos, tarjetas, créditos, pagos puntuales o retrasos. Es la base sobre la que bancos, financieras y otras entidades evaluarán tu solicitud de nuevo crédito o préstamo.

Esta información no solo sirve para ti, ya que es la referencia que utilizan las entidades para decidir si conceden financiación, con qué condiciones y qué interés aplicar.

Cómo ver tu historial crediticio en España

En España, la forma oficial y más completa de acceder a tu historial crediticio es a través de la Central de Información de Riesgos (CIRBE) del Banco de España. La CIRBE es un registro público donde quedan inscritos todos tus préstamos, créditos, avales y riesgos financieros declarados por las entidades bancarias.

La CIRBE no es un fichero de morosos, dado que no refleja si tienes impagos o si estás en registros como ASNEF o Equifax, sino tus riesgos declarados por bancos o entidades. Sirve para saber, por ejemplo, cuánto debes en total y ante quién. Lo que aparece en un informe CIRBE serían los créditos y préstamos activos, los avales y garantías y los límites de crédito.

El Banco de España permite solicitar este informe de varias formas, y todas son gratuitas. Por ejemplo, se puede hacer online a través de la Oficina Virtual del Banco de España (requiere DNI electrónico o certificado digital). También se puede hacer presencialmente en la sede o en oficinas del Banco de España con cita previa. Finalmente, existe la opción de solicitarlo por correo postal enviando solicitud y copia de tu identificación.

Este informe te proporciona tu historial crediticio en forma de riesgos declarados ante entidades, sin coste y con carácter confidencial (solo tú puedes solicitarlo).

Otros registros de crédito en España

Además de la CIRBE, también puedes consultar ficheros de morosidad o bases de datos comerciales donde se registran impagos u otros datos de crédito:

ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito): puedes consultar si apareces como deudor o con incidencias. El acceso se hace desde su web oficial.

(Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito): puedes consultar si apareces como deudor o con incidencias. El acceso se hace desde su web oficial. Equifax: entidad internacional que también gestiona informes de crédito para consumidores, donde puedes ver tu historial crediticio y score (en España y otros países).

Estos servicios pueden tener mecanismos gratuitos o de pago según el tipo de consulta que hagas, y no sustituyen al informe CIRBE, sino que complementan lo que las entidades privadas guardan sobre ti.