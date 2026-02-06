Cuánto cuesta pintar un coche

Lo habitual es que un repintado completo, con materiales de calidad y buena mano de obra, ronde los 1.300 a 1.400 euros

Pintar un coche no es solo cuestión de estética. Ya sea por envejecimiento del color, pequeños arañazos acumulados o por querer darle una nueva vida al vehículo, el repintado completo puede requerir de una inversión importante. Pero ¿cuánto cuesta exactamente en 2026? La respuesta varía mucho y no solo depende del tamaño del coche.

Aunque hay quien encuentra ofertas por menos de 700 euros, lo habitual es que un repintado completo, con materiales de calidad y buena mano de obra, ronde los 1.300 a 1.400 euros. Este es el rango que maneja la mayoría de talleres cuando se trata de pintura integral del vehículo, sin contar daños estructurales ni personalizaciones complejas.

Eso sí, si el coche es grande, tiene desperfectos o se quiere cambiar por completo el color (por ejemplo, de blanco a negro metalizado), el precio puede subir fácilmente por encima de los 2.000 o incluso los 3.000 euros.

¿Qué influye en el precio?

El coste de pintar un coche depende de varios factores. Estos son los principales:

Tipo de trabajo : completo o parcial: no es lo mismo pintar una puerta o un capó que todo el coche. Por ejemplo, pintar solo una puerta puede costar entre 150 y 180 euros; un capó, unos 200 euros; y un paragolpes, alrededor de 160 a 200 euros. Si el vehículo ha sufrido golpes o tiene abolladuras, la preparación previa encarecerá el trabajo.

: completo o parcial: no es lo mismo pintar una puerta o un capó que todo el coche. Por ejemplo, pintar solo una puerta puede costar entre 150 y 180 euros; un capó, unos 200 euros; y un paragolpes, alrededor de 160 a 200 euros. Si el vehículo ha sufrido golpes o tiene abolladuras, la preparación previa encarecerá el trabajo. Calidad de la pintura y acabado : las pinturas sólidas estándar son más baratas que las metalizadas, perladas o con efectos especiales. Si además se desea un acabado tipo "showroom", el presupuesto puede dispararse. Algunos trabajos de alta gama, con pintura multicapa y barnices especiales, superan los 4.000 euros.

: las pinturas sólidas estándar son más baratas que las metalizadas, perladas o con efectos especiales. Si además se desea un acabado tipo "showroom", el presupuesto puede dispararse. Algunos trabajos de alta gama, con pintura multicapa y barnices especiales, superan los 4.000 euros. Tamaño y tipo de vehículo : un utilitario pequeño será más económico de pintar que un SUV o una furgoneta. A mayor superficie, más horas de trabajo y más litros de pintura.

: un utilitario pequeño será más económico de pintar que un SUV o una furgoneta. A mayor superficie, más horas de trabajo y más litros de pintura. Mano de obra y ubicación: los precios varían según el taller y la zona geográfica. En grandes ciudades, los costes de mano de obra son más elevados. También influye si el taller desmonta las piezas (manillas, molduras, faros…) para un acabado más limpio, o si pinta con ellas puestas, lo cual es más rápido pero menos preciso.

¿Pintura económica o profesional?

Hay ofertas para pintar un coche desde 600 o 700 euros, pero suelen implicar acabados más básicos y, en muchos casos, menor durabilidad. La diferencia entre una pintura económica y una profesional no es solo estética: una aplicación de calidad protege mejor la carrocería frente a la oxidación y al desgaste por el sol, la sal y la contaminación.

Por eso, antes de aceptar un presupuesto muy bajo, conviene preguntar qué incluye exactamente: ¿se aplican varias capas? ¿Se lija y repara antes de pintar? ¿Qué tipo de barniz se usa?

Por estos motivos, antes de decidirse por una opción u otra para pintar el coche, es mejor pedir varios presupuestos detallados. No te quedes con la primera cifra. Compara no solo el precio final, sino qué incluye cada taller. Además, también hay que preguntar por la garantía. Un buen trabajo de pintura suele incluir garantía de al menos uno o dos años.

En cualquier caso, es importante no creerse mejor que los profesionales para ahorrarse unos euros. Pintar por tu cuenta sin los conocimientos y herramientas adecuadas puede salir caro si después hay que corregir errores.

En definitiva, pintar un coche en España puede costar desde unos 700 euros en su versión más básica hasta más de 3.000 si se busca un acabado de alta gama. La mayoría de trabajos completos se sitúan en el entorno de los 1.300 a 1.400 euros. Como en casi todo, el precio final depende de lo que busques: desde una solución funcional hasta una restauración con acabado de concesionario.