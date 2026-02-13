En el análisis y el apartado de la alimentación destaca el encarecimiento de los huevos: su precio se ha disparado en el último año casi un 31%

Qué es la regla 70/20/10 del ahorro

Compartir







El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en seis décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso es además una décima superior al esperado, dado que Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

PUEDE INTERESARTE Cuáles son las ventajas y desventajas de los neobancos

El IPC encadena tres meses consecutivos de bajadas

Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

En su análisis, Estadística ha señalado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

PUEDE INTERESARTE Cómo convertir una subida de sueldo en ahorro real y no en más gastos

Concretamente, el grupo de vivienda recortó tres puntos su tasa interanual en enero, hasta el 2,7%, por la evolución de los precios de la electricidad, en tanto que el del transporte presentó una tasa interanual casi dos puntos menor, hasta situarse en el -0,1%, por el abaratamiento de las gasolinas para vehículos personales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El descenso de la inflación más acusado desde marzo de 2025

Paralelamente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

De igual modo, a ese respecto, el Ministerio de Carlos Cuerpo ha subrayado que en el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5% gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio, según asegura el Departamento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en enero en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Según el INE, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes --sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos--, se situó en el primer mes del año en el 2,3%, igualando la tasa general.

Lo que más subió de precio: los huevos, que se disparó un 31%

Destaca además en el informe que, en términos interanuales (enero de 2026 sobre enero de 2025), lo que más subió de precio fueron los huevos, disparándose su valor hasta un 30,7% más. Le siguen el transporte combinado de pasajeros (+26,5%), la recogida de basuras (+26%), la joyería y los relojes de pulsera (+24,7%) y el transporte ferroviario de pasajeros (+19,1%).

En el otro lado, lo que más se ha abaratado en el último año han sido los aceites vegetales (-20,6%), los combustibles líquidos (-11,5%), la gasolina (-7,4%), los videojuegos y consolas (-7,1%) y el butano y el propano (-6,7%).

El aceite ha subido desde enero de 2021 un 64%

En el caso de los huevos, su precio se incrementó un 0,4% en términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025 sobre noviembre), en tanto que el aceite de oliva registró en enero su cuarta subida mensual consecutiva, tras encarecerse un 3%. Desde enero de 2021, el 'oro líquido' ha elevado su precio un 64%, mientras que en términos interanuales (enero de 2026 sobre enero de 2025) lo ha recortado un 24,1%.

La bajada del IPC en enero, impulsada por las rebajas

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%. La caída en enero, explican, es consecuencia de la bajada de precios en un 13,1% en vestido y calzado por la campaña de rebajas de invierno; del abaratamiento de las actividades recreativas, deporte y cultura en un 2,8% por el menor coste de los paquetes turísticos, y del grupo de transporte, que recortó sus precios un 1,1% por la disminución de los precios de otros servicios relacionados con vehículos personales y de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó un 0,9% sus precios en enero respecto al mes anterior a causa del encarecimiento de la electricidad.

En concreto, lo que más subió de precio en enero respecto al mes anterior fueron las hortalizas (+10,3%), las legumbres (+8,7%) y los seguros de salud (+6%), mientras que lo que más bajó fueron el alquiler de vehículos (-24,2%), la ropa de bebé (-15,8%) y el transporte ferroviario (-15,7%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó seis décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,4%, con una variación mensual del -0,8%.

Madrid lidera con la tasa más alta de inflación

En el análisis por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), seguida de Cantabria y Comunidad Valenciana (2,5% en ambos casos) y de Baleares (2,4%). Estas cuatro regiones fueron, junto a las ciudades autónomas de Ceuta (2,9%) y Melilla (2,4%), las únicas que situaron su inflación interanual por encima de la media nacional del 2,3%.

En el extremo contrario, con las tasas más moderadas de inflación, figuran Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9% en el arranque de 2026.

El IPC y la cesta de la compra

El IPC publicado por Estadística este viernes es el primero en base 2025. La principal novedad de esta nueva base es la implantación de la nueva clasificación de consumo, de forma que el IPC pasa de 12 a 13 grandes grupos. Además, en la nueva base se revisa la cesta de la compra, se actualizan ponderaciones y se introducen algunas novedades metodológicas.

Así, entran al IPC productos como los aguacates, los arándanos, en la alimentación; los refrescos de té y la cerveza con limón, entre las bebidas, y las radiografías en los servicios médicos, mientras que salen otros considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo.

Estadística ha explicado además que el IPC base 2025 incorpora mejoras en el proceso de recogida y grabación de los precios. Hasta ahora, si en la recogida de los precios se detectaba algún cambio relevante en las características del producto, el ajuste se incorporaba al cálculo del IPC un mes después de haberse producido.

Con el nuevo procedimiento, y gracias a la utilización ya generalizada de dispositivos electrónicos para la recogida de los precios, estos ajustes se incorporan en el mismo mes en que se produce el cambio.

Por último, en la línea de actuación destinada a adaptar el IPC a los cambios en el mercado y captar los movimientos de los precios de forma más precisa, el INE ha afirmado que continúa trabajando en el desarrollo de métodos de recolección automatizada de la información, mediante el aprovechamiento de las bases de datos de las empresas (scanner data), la recogida automatizada de Internet (web scraping) y la utilización de medios informáticos en la recolección de precios en los establecimientos, que continuarán su incorporación al cálculo del IPC a lo largo de esta nueva base.