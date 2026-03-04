La candidata del PP se aferra ahora a la segunda votación: necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta

¿Cómo se explica la crecida exponencial de VOX?: los nuevos votantes, un factor clave

Compartir







Los votos en contra de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado este miércoles la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura de María Guardiola, que únicamente ha contado con el apoyo de los diputados del PP en la Asamblea.

En esta primera votación, María Guardiola necesitaba la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura (33 votos) para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sin embargo, únicamente ha contado con los 29 votos de los diputados del PP, mientras que el resto de grupos ha votado en contra.

El debate de investidura arrancó en la tarde de este pasado martes con el discurso de la candidata del PP, y se ha reanudado este miércoles con la intervención de los grupos parlamentarios y María Guardiola, y tras más de cinco horas de debate se ha procedido a la votación, de forma nominal y pública, por llamamiento.

El resultado ha sido el rechazo a investir a María Guardiola presidenta de la Junta, que ha logrado los únicos votos a favor de los 29 diputados del PP, mientras que los 18 del PSOE, los 11 de Vox y los 7 de Unidas por Extremadura han votado en contra.

PUEDE INTERESARTE Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia para forzar la destitución de su presidente

Vox y su rechazo a la investidura de María Guardiola

Ya desde el inicio del debate este miércoles, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, había avanzado el voto en contra de su partido a la investidura de Guardiola, debido a que todavía no han llegado a un acuerdo en las negociaciones que mantienen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un apoyo que Guardiola no obtendrá hasta que Vox no tenga "certezas y garantías de cumplimiento" del "cambio" que este partido quiere para la región extremeña, para el que "lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos" y posteriormente, los puestos, ha aseverado Fernández Calle.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, también ha descartado desde el inicio del debate el apoyo o la abstención de su partido en la votación de investidura de Guardiola, ya que según ha señalado, el PSOE "no es la muleta del PP, de la derecha y de la extrema derecha", sino "la alternativa".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Aunque han intentado manosear esta cuestión, ni nos lo han pedido formalmente, ni tampoco hubiéramos accedido a la petición de abstención", ha señalado Álvarez, quien en cualquier caso ha ofrecido a la candidata del PP una serie de "pactos" para la legislatura, con el objetivo de que "ninguna presión de la extrema derecha, ni ningún cálculo político pueda mercadear o hacer retroceder a nuestra tierra en convivencia, igualdad y libertad", ha señalado.

Además, la presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también había dejado claro desde primera hora que su partido no apoyaría la investidura de María Guardiola debido al "océano ideológico" que les separa, al tiempo que le ha pedido que "se vaya si tiene algo de dignidad" tras responsabilizarla de la "situación de bloqueo" que sufre la comunidad como consecuencia de su "error de cálculo" a la hora de adelantar las elecciones.

Irene de Miguel ha responsabilizado a Guardiola de haber alimentado el "monstruo" de la ultraderecha en la comunidad autónoma, en referencia a Vox, por lo que ahora se ve "obligada a humillarse" y, como ya le amenazó "ese señor con tufo machista", repitiendo las palabras de Guardiola sobre Santiago Abascal, a "pasar por el aro" si quiere volver a gobernar en la región.

María Guardiola no ve "impedimento" para llegar a un acuerdo con Vox

Durante su intervención en el debate de este miércoles, María Guardiola ha señalado que no ve "impedimento" para llegar a un acuerdo con Vox que permita la gobernabilidad de la región y ha pedido a los grupos hacer una "lectura responsable" de los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

"Mientras algunos intentamos construir, otros solo piensan en derribar y que, mientras algunos tendemos puentes, otros solo quieren dinamitarlos", ha asegurado Guardiola, quien ha instado a que este debate no se convierta en "un capítulo más de bloqueo institucional".

Guardiola ha instado a los partidos a "hacer una lectura responsable de lo que han dicho los extremeños" en las elecciones, en las que el PP obtuvo más de un 43 por ciento de los votos, por lo que este partido "suma más escaños que toda la izquierda junta", ha dicho la candidata del PP.

María Guardiola se aferra a la segunda votación

Cabe destacar que después de que María Guardiola no haya conseguido la mayoría absoluta necesaria para ser investida en esta primera votación, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, deberá convocar una segunda sesión 48 horas después, es decir, este viernes, 6 de marzo, en la que la candidata del PP necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.