Tu ayuntamiento puede pagarte hasta el 50% del IBI: basta con cumplir un único requisito

Estas reducciones no se aplican de oficio, sino que son rogadas

Lanzan una ayuda que cubre parte del IBI o el recibo de la basura

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El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el tributo local de mayor recaudación en España y, a la vez, uno de los que más bonificaciones potenciales acumula sin que sus titulares lleguen a solicitarlas. La razón es que estas reducciones no se aplican de oficio, sino que son rogadas, lo que significa que el contribuyente debe pedirlas expresamente cada año o, en algunos casos, una única vez mientras mantenga los requisitos. Y el requisito más extendido, el que abre la puerta a reducciones de entre el 50% y el 90% de la cuota, es uno solo: tener reconocida la condición de familia numerosa.

La norma que lo hace posible

El fundamento jurídico es el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Su redacción es inequívoca: "Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa." La ley fija el techo en el 90%, pero deja en manos de cada ayuntamiento la decisión de si la aplica, con qué porcentaje, sobre qué inmuebles y bajo qué condiciones adicionales.

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Esto convierte la bonificación en potestativa, que implica que el ayuntamiento puede o no incorporarla a su ordenanza fiscal, y rogada. El resultado es que la misma familia, dependiendo del municipio en que resida, puede estar pagando el IBI íntegro o recibiendo un descuento de hasta el 90%, con idéntico título de familia numerosa y la misma vivienda.

Cómo funciona en los municipios que sí la tienen

La disparidad entre municipios es llamativa. En el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, la ordenanza establece una escala decreciente según el valor catastral de la vivienda habitual: bonificación del 90% para valores catastrales de hasta 50.000 euros; del 75% para valores entre 50.000 y 70.000 euros; del 50% entre 70.000 y 105.000 euros; y del 10% cuando supera esa cifra. La bonificación se prorroga automáticamente sin necesidad de solicitud anual, siempre que se mantengan los requisitos y la vigencia del título de familia numerosa.

En Oviedo, la bonificación se aplica sobre la vivienda habitual siempre que su valor catastral sea inferior a 160.000 euros, con duración vinculada a la vigencia del título. El Ayuntamiento de A Coruña va más lejos: aplica una bonificación de entre el 20% y el 90% en función de la renta familiar, exigiendo su solicitud antes del 31 de diciembre para que surta efecto en el ejercicio siguiente.

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En Girona, la bonificación para familias numerosas es del 60% condicionada a umbrales de ingresos por tramos según el número de hijos, con un importe máximo de 317,65 euros anuales y sin necesidad de renovación anual si los requisitos se mantienen.

El plazo: el factor que más solicitudes hace perder

La bonificación del IBI para familias numerosas es un tributo de devengo periódico que se genera el 1 de enero de cada año. Esto tiene una consecuencia práctica decisiva: para que la reducción se aplique al recibo del año en curso, la solicitud debe presentarse antes de que acabe el ejercicio anterior. Como advierte el portal Derecho Local, quien solicita la bonificación en 2026 sin haberla pedido antes generalmente recibirá el descuento a partir del ejercicio 2027, no con efecto retroactivo sobre el recibo ya emitido. Cada municipio puede regular plazos específicos en su ordenanza, pero la regla general apunta siempre hacia la anticipación.

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La documentación básica es prácticamente uniforme en todos los municipios que aplican la bonificación: título de familia numerosa vigente expedido por la comunidad autónoma de residencia, acreditación de la titularidad del inmueble y certificado de empadronamiento que vincule la vivienda con el domicilio habitual de la familia. Algunas ordenanzas añaden la consulta de datos de renta como requisito para acreditar el nivel de ingresos, en cuyo caso puede solicitarse autorización al contribuyente en lugar de la documentación física.

La condición más frecuente que limita el acceso es la restricción a un único inmueble: la bonificación generalmente solo se aplica sobre la vivienda habitual y se deniega si el solicitante es titular de otro bien inmueble, aunque algunas ordenanzas matizan esta regla para copropiedades inferiores al 50%. La compatibilidad con otras bonificaciones del mismo IBI depende también de lo que regule cada ordenanza municipal.