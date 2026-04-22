Toda la cadena de suministros, producción, transporte y logística detrás de la fabricación de preservativos se ha visto afectada por la guerra contra Irán

Caída del uso del preservativo en los adultos: solo un 21% los usa siempre, la mitad que el año pasado

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La guerra de Irán está encareciendo la vida a todos los consumidores y su efecto inflacionista se notó, no solo en los combustibles, la alimentación o los transportes, sino en algo más cotidiano como es el sexo. La empresa malaya Karex, el mayor fabricante de preservativos del mundo, ya ha informado de que se prepara para aplicar subidas de hasta un 30 % en sus precios debido al impacto directo de la guerra en Irán sobre la cadena global de suministros.

Karex es responsable del 20 % del mercado global y es el proveedor de marcas como Durex o Trojan, además de abastecer de preservativos a los sistemas sanitarios de varios países y organizaciones humanitarias de todo el mundo. Sus responsables aseguran encontrarse ante lo que consideran una “tormenta perfecta” porque el conflicto de Oriente Medio supone materias primas más caras, costes energéticos disparados, transporte marítimo colapsado y una demanda global en aumento

Por eso, desde la dirección de Karex, su CEO Goh Miah Kiat, admite que la empresa “no tiene más remedio que trasladar los costes a los clientes”, y que este ajuste es “uno de los mayores en mucho tiempo”.

Materias primas bajo presión

Según informa La Vanguardia, fuentes de la empresa malaya apuntan también al desabastecimiento de materias primas y un encarecimiento generalizado que dispara sus costes de producción. Ponen de ejemplo problemas para el suministro con subidas añadidas de entre el 25 y el 30%:

Amoníaco , esencial para conservar el látex

, esencial para conservar el látex Etanol , clave en el empaquetado e impresión

, clave en el empaquetado e impresión Aceite de silicona , utilizado como lubricante

, utilizado como lubricante Caucho sintético y nitrilo , base del producto

, base del producto Aluminio y láminas metálicas, para el embalaje

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La guerra también ha golpeado el transporte marítimo. Los envíos de Karex hacia Europa y Estados Unidos tardan ahora dos meses, el doble que antes. Muchos cargamentos permanecen retenidos en buques que no llegan a destino, lo que agrava la escasez en países en desarrollo.

Este atasco logístico ha reducido los inventarios globales y ha obligado a más gobiernos y organizaciones a acudir al mercado privado, incrementando la competencia por el suministro.

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Paradójicamente, mientras la oferta se tensiona, la demanda ha aumentado cerca de un 30 % en lo que va de año. Las existencias mundiales ya venían disminuyendo tras los recortes en programas de ayuda exterior —especialmente de USAID—, lo que ha empujado a más compradores al mercado comercial.

Según Goh, el mercado de preservativos es resistente a la inflación: en tiempos de incertidumbre económica, el uso de métodos anticonceptivos tiende incluso a aumentar. La explicación es clara. Las dudas sobre el futuro lleva a muchas parejas a aplazar sus planes de crear o aumentar sus familias por lo que el recurso a los anticonceptivos de barrera como son los preservativos se dispara.

No obstante, la empresa asegura contar con suministro suficiente para los próximos meses, pero trata de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda

La experiencia la pandemia

Pero no es la primera vez que el gigante mundial de los condones se enfrenta a una situación similar a pesar de que fabrica uno de cada cinco que se producen en el mundo. En 2020, con la pandemia de coronavirus, el gigante malasio tuvo que recortar su producción en 200 millones de unidades, respecto al nivel normal, algo que supuso "una penuria" para millones de ciudadanos en todo el mundo. En aquel contexto, la prensa de la India informó de que las ventas de preservativos se habían disparado un 30 %.

El hundimiento de la producción junto a un considerable aumento de la demanda llevó a los responsables de Karex a alertar sobre un "un aumento de embarazos no deseados" o de las "enfermedades de transmisión sexual, en especial el VIH".